Video „A deschis frigiderul și a mâncat o cașcavea”: o ursoaică cu pui a intrat de două ori în casa unui bătrân din Bușteni

O ursoaică însoțită de trei pui a pătruns, pentru a doua zi la rând, într-o casă aflată la marginea pădurii din stațiunea Bușteni. De fiecare dată, animalele au mers în bucătărie, unde au reușit să deschidă frigiderul și să se hrănească cu alimentele găsite.

Sursă video: Agerpres

Proprietarul casei, un bătrân în vârstă de 92 de ani, a trecut prin clipe de groază. Din fericire, în timpul ambelor atacuri, acesta se afla la demisolul clădirii și nu a fost rănit.

Fiul acestuia, Mihai Văsii, a filmat întreaga scenă și a relatat pentru Agerpres incidentul: „Ursul acesta a mai intrat și ieri în casă. Acolo locuiește tatăl meu. A intrat ieri, a deschis frigiderul și a mâncat o cașcavea. Astăzi, în jurul orei 12:00, din nou... A venit ursoaica cu trei pui, a intrat în casă, iar a deschis frigiderul, totul se vede pe filmare”.

Alertat prin numărul de urgență, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Prahova a ajuns rapid la fața locului și a reușit să gonească animalele înapoi în habitatul lor natural. Zona rămâne însă sub o monitorizare strictă a echipelor de intervenție, a confirmat purtătorul de cuvânt al instituției, Adelin Gurgui.

Invazie de urși în Prahova: peste 270 de intervenții în doar 5 luni

Incidentul de la Bușteni nu este unul izolat, ci confirmă o tendință alarmantă pentru județul Prahova, unde numărul atacurilor și al alertelor este în continuă creștere.

Conform datelor oficiale oferite de IJJ Prahova, în primele cinci luni ale anului 2026, jandarmii au fost solicitați să intervină în 272 de cazuri pentru a preveni atacurile urșilor bruni asupra localnicilor și a bunurilor acestora. Statistica este în creștere față de anul trecut, înregistrându-se cu șapte intervenții mai multe comparativ cu perioada similară din 2025.

Străzile din Predeal devin pustii de frica urșilor

Un video de câteva zeci de secunde în care apar urși filmați pe străzile din Predeal, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, a împărțit Internetul.