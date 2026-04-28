Marți, 28 Aprilie 2026
Adevărul
Video Sorin Grindeanu, acid la adresa premierului Ilie Bolojan: „Să-și vadă cât mai poate câteva zile de treaba domniei sale și să nu mai arunce minciuni în spațiul public”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu a respins, marți seară, 27 aprilie, acuzațiile potrivit cărora partidul său ar urmări schimbarea președintelui Nicușor Dan și a susținut că obiectivul este exclusiv înlocuirea premierului.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
„Ca să dăm acest semnal, toți prefecții, subprefecții, secretarii de stat ai PSD și-au dat demisia. Pe mine mă interesează să înlătur minciunile spuse de premier aseară, nu că PSD și eu facem majorități să îl suspendăm pe președintele Nicușor Dan, ci să-l schimbăm pe el, nu pe președinte. Să nu încerce să arunce cu scenarii false care nu au niciun fel de legătură, dar acesta este punctajul PNL-ului.

Este o minciună, un neadevăr, nu e vorba de așa ceva, vrem să schimbăm premierul, în niciun caz președintelui. Am mai văzut o chestiune legată de faptul că am mințit la Bruxelles și că europenii sunt cumva, mă privesc și privesc PSD ciudat. Eu v-aș ruga să verificați ce au declarat colegii de la S&D, de la PES, eu sunt la Paris în vizită oficială, mâine am întâlnire cu președinta Adunării Naționale, sunt extrem de izolat din ce spune Ilie Bolojan.

Să-și vadă cât mai poate câteva zile de treaba domniei sale și să nu mai arunce minciuni în spațiul public. Este o înțelegere parlamentară care are ca scop înlăturarea primului ministru și nu există niciun fel de înțelegeri post-moțiune. Toate celelalte lucruri spuse în spațiul public în aceste zile sunt minciuni”, a declarat Sorin Grindeanu, la România TV. 

Liderul PSD a precizat că moțiunea de cenzură are un număr semnificativ de susținători în Parlament.

„Am înțeles de la colegii mei că sunt peste 250 de semnături. Este un pas important, dar moțiunea va fi votată marți (n. r. marți, 5 mai), ceea ce înseamnă dezbatere, vot, atunci vom vedea. Este un semn bun, acum sunt 20 de semnături peste numărul necesar.

Eu nu cred că vor fi cumpărați parlamentari, am încredere în toți, sunt oameni serioși. Nu că am eu încredere, cred că România trebuie să scape de acest guvern, acest prim-ministru, tocmai de asta nu a fost foarte greu să avem acest număr de semnături. Parlamentarii exprimă voința poporului”, a mai spus acesta.

Grindeanu a făcut referire și la pașii constituționali care ar urma în cazul în care moțiunea de cenzură va fi adoptată.

„Astăzi, marți și miercuri țara e condusă de președinte. Așa cum am văzut de declarațiile de astăzi se intră într-un circuit instituțional și constituțional. Dacă moțiunea va trece vom merge la consultări, așa cum spune și constituția.

Haideți să ajungem în acea situație. Orice aș spune acum s-ar specula. Mă interesează foarte mult pe mine și pe cei peste 250 de parlamentari să treacă această moțiune și România are nevoie de un alt guvern și un alt prim-ministru, lucrurile merg într-o direcție proastă. De acolo intră într-o perioadă de consultări, așa cum a spus și președintele, și sunt încrezător că vom găsi o soluție europeană.

PNL le cere parlamentarilor „să nu se lase instrumentalizați de jocurile politice ale lui Sorin Grindeanu și să voteze împotriva acestei moțiuni”

În acest moment PSD este în opoziție, depune o moțiune contra guvernului. Suntem în opoziție cu acest guvern și este un act absolut rezonabil și decent. Există și varianta ca PSD să propună premier”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

PSD și AUR au depus o moțiune comună împotriva Guvernului Bolojan

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost depusă marți, 28 aprilie, în Parlament, după ce Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor au anunțat inițierea demersului cu doar o zi în urmă. 

Potrivit unui comunicat de presă al PSD de azi, social-democrații susțin că inițiativa ar deschide „calea unei schimbări profunde în modul de guvernare. Pentru adoptarea acesteia este nevoie de minimum 233 de voturi din totalul celor 463 de parlamentari.

PSD dispune în prezent de 129 de deputați și senatori, iar AUR de 90, ceea ce înseamnă că împreună ajung la 219 voturi, cu 14 mai puține decât pragul necesar. Executivul este susținut în Parlament de PNL, USR și UDMR.

Anunțul privind depunerea moțiunii a fost făcut luni, 27 aprilie, când reprezentanții PSD și AUR au precizat că este vorba despre un demers „strict tehnic”, necesar pentru a întruni numărul de semnături cerut de procedură.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a subliniat că inițiativa nu reprezintă un pact politic, ci o colaborare punctuală: „Am stabilit să avem o moțiune comună. Realizăm un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură pentru a fi depusă în Parlament. Aceasta va fi dezbătută la începutul lunii mai, în vederea demiterii Guvernului Bolojan. Nu e niciun pact cu PSD, e o colaborare pentru a nu face două moțiuni și să cadă amândouă”.

La rândul său, reprezentantul PSD, Marian Neacșu, a făcut apel la parlamentari să susțină inițiativa.

Întrebat despre posibilitatea formării unui guvern PSD-AUR, Neacșu a precizat că deciziile politice vor fi luate ulterior, de forurile interne ale partidului. În același timp, Peiu a declarat că nu au avut loc discuții concrete privind o eventuală majoritate, obiectivul principal fiind declanșarea alegerilor anticipate.

