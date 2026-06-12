Tragedie pe o autostradă din Ungaria: opt morți după ce un microbuz s-a izbit de un camion implicat deja într-un accident

Opt persoane și-au pierdut viața vineri dimineață într-un accident produs pe autostrada M1 din Ungaria, după ce un microbuz înmatriculat în Republica Moldova a intrat într-un camion care fusese implicat într-un alt accident.

Potrivit autorităților, primul accident s-a produs în jurul orei 4:30, în apropierea orașului Györ, din vestul Ungariei, când un camion și un autoturism s-au ciocnit violent. Șoferul camionului a murit pe loc, relatează The Independent.

La aproximativ 40 de minute distanță, un microbuz înmatriculat în Republica Moldova a intrat în camionul care staționa pe marginea șoselei după ce fusese implicat în accidentul anterior. Camionul avea, de asemenea, numere de înmatriculare moldovenești.

În urma impactului, opt persoane au murit.

O purtătoare de cuvânt a poliției ungare a declarat că identitatea și naționalitatea victimelor urmează să fie confirmate oficial.

După tragedie, premierul Ungariei, Peter Magyar, a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor.

„În numele Guvernului, vreau să transmit sincere condoleanţe familiilor celor opt cetăţeni străini care şi-au pierdut viaţa în acest accident”, a scris acesta pe Facebook.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-au produs cele două accidente.