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Video Detalii șocante în cazul mamei care și-a ucis cei trei copii cu benzi elastice. Concluziile anchetatorilor

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Au apărut noi detalii șocante în cazul mamei din Massachusetts (SUA) acuzate că și-a ucis cei trei copii. Anchetatorii susțin că faptele au fost comise cu intenție și cruzime extremă.

Lindsay Clancy și-a ucis cei trei copii FOTO: captură video
Lindsay Clancy și-a ucis cei trei copii FOTO: captură video

Lindsay Clancy este acuzată că, pe 24 ianuarie 2023, și-a ucis cei trei copii, Cora (5 ani), Dawson (3 ani) și Callan (8 luni), prin strangulare, folosind benzi elastice de exerciții.

Potrivit acuzării, nu a fost vorba despre un gest impulsiv, ci despre o acțiune repetată și intenționată, fiecare dintre copii fiind victima aceluiași tip de violență.

Procurorii susțin că faptele indică „atrocitate extremă și cruzime”, afirmând că femeia „a tras manual benzile în jurul gâtului fiecărui copil până când aceștia au murit”, potrivit tmz.

Potrivit sursei citate, procurorii au cerut recent includerea ca probă în dosar a apelului la 911 efectuat de soțul ei, Patrick Clancy. Acesta a sunat la serviciile de urgență după ce și-a găsit soția rănită, în urma unei căderi de la etajul al doilea al locuinței din Duxbury.

În timp ce discuta cu operatorul, bărbatul a mers în subsolul casei, unde a descoperit trupurile celor trei copii, fiecare având o bandă de exerciții în jurul gâtului.

Șocat, bărbatul a strigat în timpul apelului: „Ea i-a ucis pe copii!”

Procurorii susțin că Patrick Clancy a reușit să îndepărteze benzile de pe corpurile copiilor înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Acest detaliu este folosit de acuzare pentru a argumenta că nu a fost vorba despre o simplă aplicare a benzilor, ci despre o acțiune activă și deliberată.

În opinia anchetatorilor, acest element întărește concluzia că faptele au fost comise cu intenție și cu un grad ridicat de violență.

Avocatul lui Lindsay Clancy nu neagă acuzațiile, însă susține că aceasta suferea de o tulburare psihică severă la momentul tragediei. Apărarea invocă o posibilă psihoză postpartum și afirmă că femeia ar fi fost supramedicată.

Atât Lindsay Clancy, cât și soțul ei, au intentat procese împotriva medicilor care i-au administrat tratamentul, susținând că îngrijirea medicală ar fi fost necorespunzătoare.

În apărare se pregătește solicitarea ca juriul să o poată declara „vinovată, dar iresponsabilă din punct de vedere psihic”, pe motiv de alienare mintală.

Procesul este programat pentru 20 iulie 2026 și se anunță unul intens urmărit, având în vedere gravitatea acuzațiilor

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