A cumpărat un apartament la etajul 34 într-un bloc cu 32 de etaje. Povestea bărbatului rămas și fără locuință, și fără bani

Un bărbat din China s-a trezit implicat într-o dispută juridică de durată după ce a cumpărat un apartament aflat, teoretic, la etajul 34 al unui bloc care avea în realitate doar 32 de etaje.

Shen, un locuitor din provincia Shaanxi, din China, a achiziționat în 2013 un apartament de aproximativ 90 de metri pătrați într-un complex rezidențial aflat în apropierea orașului Xi'an. Prețul locuinței era de numai 2.646 de yuani (337 euro) pe metrul pătrat, aproximativ o treime din valoarea medie a locuințelor din zonă, notează South China Morning Post.

Prețul redus se explica însă prin faptul că imobilul făcea parte din categoria locuințelor cu drepturi de proprietate limitate, dezvoltate pe terenuri rurale fără toate aprobările legale necesare.

Bărbatul a achitat un avans de 117.700 de yuani (15.000 euro) și a semnat un contract prin care dezvoltatorul se angaja să predea apartamentul în anul 2015.

Termenul nu a fost respectat, iar după mai multe amânări, dezvoltatorul l-a informat în 2017 că blocul este finalizat și că trebuie să achite diferența de bani. Când a cerut să primească mai întâi cheile locuinței, Shen a aflat un detaliu șocant: blocul în care cumpărase apartamentul avea doar 32 de etaje.

Inițial, dezvoltatorul i-a propus un apartament la etajul 32, însă bărbatul nu dispunea atunci de suma necesară pentru plata integrală. Două luni mai târziu, i s-a comunicat că și acea locuință fusese deja vândută.

Rămas fără apartament, Shen a solicitat returnarea banilor. Dezvoltatorul a invocat însă lipsa fondurilor și i-a cerut să aștepte.

În următorii ani, bărbatul a recuperat doar o parte din avans. A primit 20.000 de yuani (aproximativ 2.500 euro) în 2020 și încă 50.000 de yuani (aproximativ 6.000 de euro) în 2022, după care dezvoltatorul a încetat să mai răspundă apelurilor sale.

Cazul a ajuns în fața unei comisii de arbitraj din Xi'an, care a decis că dezvoltatorul trebuie să îi restituie suma rămasă, de 47.700 de yuani (aproximativ 6.000 euro), plus dobânzi de aproximativ 27.000 de yuani (3.000 de euro). De asemenea, compania risca penalități suplimentare dacă nu respecta decizia.

Cu toate acestea, până în luna mai a acestui an, Shen nu își recuperase banii. Instanța a emis inclusiv măsuri de restricționare împotriva debitorului, însă autoritățile au constatat că acesta nu deținea bunuri sau economii care să poată fi executate.

Povestea a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale din China, unde mulți utilizatori au atras atenția asupra riscurilor asociate cumpărării locuințelor cu drepturi de proprietate limitate.

„Apartamentele cu drepturi limitate sunt ieftine, dar vin cu multe probleme. Omul a avut ghinion, însă nu prea există o soluție pentru el”, a comentat un internaut.