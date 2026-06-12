Plata pentru podul Giurgiu–Ruse poate fi făcută online din 15 iunie: cum funcționează sistemul eTarifGiurgiuPod

Tranzitarea Podului Prieteniei Giurgiu–Ruse va putea fi achitată online începând de luni, 15 iunie 2026, de la ora 10:00, moment în care aplicația dedicată devine funcțională, a anunțat directorul CNAIR, Cristian Pistol.

Potrivit CNAIR, sistemul eTarifGiurgiuPod (e-TGP) va intra în funcțiune pe sensul România–Bulgaria și va fi disponibil pentru autoturisme, precum și pentru toate vehiculele de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri, inclusiv conducătorul auto.

Achitarea tarifului se va face în regim de preplată, prin platforma web e-tarifgiurgiu.ro sau prin aplicația mobilă eTarifGiurgiuPod, disponibilă în Google Play și App Store.

După efectuarea plății, sistemul va verifica automat existența acesteia înainte de accesul în zona de control. Pentru benzile dedicate, este necesar ca plata să fie realizată cu minimum 3 minute înainte de intrarea pe pod, moment în care bariera se ridică automat, în regim de flux rapid (high-speed).

Pe sensul Giurgiu–Ruse, accesul pe Podul Prieteniei se va face pe opt benzi de circulație. Dintre acestea, două benzi (numerotate 3 și 4) vor fi rezervate exclusiv vehiculelor care au achitat online tariful de traversare.

Restul benzilor vor fi utilizate pentru plata la ghișeu, cash sau card, inclusiv pentru categoriile exceptate de la plată, conform reglementărilor în vigoare.

Tariful rămâne neschimbat

Valoarea unei traversări este de 15 lei pentru autoturisme și pentru vehiculele de transport persoane cu maximum 8+1 locuri (inclusiv șoferul).

Autoritățile susțin că implementarea sistemului electronic va contribui la fluidizarea traficului și la reducerea timpilor de așteptare într-unul dintre cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei dintre România și Bulgaria.