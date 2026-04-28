Breaking Grindeanu nu își mai dă demisa de la Camera Deputaților: „Și-a dat demisia Bolojan și eu nu știu?”

Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat marți, 28 aprilie, că nu își va mai da demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților, invocând existența unui protocol politic și lipsa unei demisii din partea premierului Ilie Bolojan.

Întrebat dacă își menține decizia de a pleca din fruntea Camerei, Grindeanu a răspuns că situația depinde de respectarea înțelegerilor politice dintre partide.

„Evident, nu dau înapoi de la nimic. Atâta timp cât există un protocol care spune că, dacă prim-ministrul își dădea demisia, Senatul și Camera sunt în același protocol... Nu vine nicio demisie din Guvern. De ce? Și-a dat demisia Bolojan și eu nu știu? Îmi dați o veste bună?”, a afirmat Grindeanu.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan ar putea fi depusă chiar astăzi în Parlament, după ce Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor au anunțat inițierea demersului cu doar o zi în urmă. Au fost deja strânse semnăturile necesare pentru depunerea moțiunii. Pentru adoptarea acesteia este nevoie de minimum 233 de voturi din totalul celor 463 de parlamentari.