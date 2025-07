Demisia lui Anastasiu, cerută de angajații din Guvern: „Orice întârziere transformă reforma într-o retorică ipocrită”

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului a cerut sâmbătă, 26 iulie, demisia imediată a vicepremierului Dragoș Anastasiu. „Orice întârziere a acestui gest de retragere transformă promisiunea de reformă într-o simplă retorică ipocrită”, au transmis reprezentanții sindicatului.

„Situația prezentată în spațiul public cu privire la domnul Michael-Dragoș Anastasiu, viceprim-ministru al României, este una incompatibilă cu exercitarea oricărei funcții executive la nivel înalt. Recunoașterea explicită, în fața instanței, a implicării sale într-un sistem de mituire sistematică, desfășurat pe o perioadă de opt ani în relația cu ANAF, este incompatibilă cu orice funcție publică, cu atât mai mult cu una de rang guvernamental. Începând cu data numirii în funcție, domnul Michael-Dragoș Anastasiu a fost învestit cu atribuții esențiale pentru buna funcționare a statului”, a transmis Sindicatul.

Potrivit angajaților din Guvern, faptele recunoscute de Anastasiu „compromit nu doar imaginea sa, ci legitimitatea întreg procesului de reformă pe care îl are în coordonare.”

„Faptele recunoscute de domnul Anastasiu, indiferent de calitatea în care a fost audiat, compromit nu doar imaginea sa, ci legitimitatea întreg procesului de reformă pe care îl are în coordonare. Nu poate exista eficientizare a instituțiilor publice sub conducerea unui om care, vreme de aproape un deceniu, a mituit reprezentanți ai uneia dintre cele mai importante instituții de control fiscal din România. Nu poate exista reformă autentică a statului dacă ea este gestionată de cineva care a subminat în mod activ și conștient tocmai mecanismele legale ale acestuia”, a mai transmis Sindicatul.

Sindicatul, atrage atenția că „lipsa unei reacții instituționale ferme până în acest moment adâncește ruptura dintre cetățeni și administrație”.

„Într-un moment în care România are nevoie de coerență, încredere și transparență în actul guvernării, menținerea dlui Michael-Dragoș Anastasiu în poziția de viceprim-ministru este o sfidare publică. Reforma statului nu poate fi delegată unui om care a contribuit, prin faptele sale, la deformarea atribuțiilor legale ale instituțiilor statului și la perpetuarea unor rețele de complicitate fiscală”, se mai arată în comunicatul de presă.

În consecință, sindicatul cere public demisia sau demiterea imediată a vicepremierului.

„În consecință, cerem public demisia/ demiterea imediată a viceprim-ministrului Michael-Dragoș Anastasiu. Prezența sa în Guvernul României anulează orice efort de credibilizare a administrației și pune sub semnul întrebării buna-credință a programului de guvernare. Acest Guvern trebuie să dovedească fermitate morală, nu doar tehnocrație decorativă. Orice întârziere a acestui gest de retragere transformă promisiunea de reformă într-o simplă retorică ipocrită. NOI NU suntem EI. NOI suntem administrația publică ONESTĂ”, au transmis sindicaliștii.

Vicepremierul Dragoș Anastasiu: „În dosar am fost martor, nu denunțător”

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a precizat că el a fost „martor” și nu „denunțător” în dosarul în care ar fi dat mită către o funcționară a ANAF pentru ca firmele sale să fie protejate de controale. DNA îl contrazice.

„În dosar am fost martor, nu denunțător. Nu a existat nicio acțiune împotriva mea, nu am avut niciun fel de avantaj din punct de vedere juridic, iar în dosar au fost implicate și alte societăți comerciale care au fost în aceeași situație. Nu am avut niciodată nicio condamnare penală”, a precizat Dragoș Anastasiu vineri, 25 iulie, într-o postare pe Facebook.

DNA a transmis, vineri seara, că Dragoș Anastasiu și Cristian Băciucu, reprezentanţii firmei Touring Eurolines SA, au fost martori denunțători în dosarul penal privind-o pe funcționara ANAF Angela Burlacu. Din acest motiv, procurorii au dispus clasarea față de cei doi.

„În dosarul la care faceți referire, cele două persoane menționate în solicitare au avut calitatea de martori denunțători, motiv pentru care la emiterea rechizitoriului la data de 17 mai 2018, procurorii anticorupție au dispus clasarea față de aceștia în temeiul art. 315 alin. 1 lit. b din Codul de Procedură Penală raportat la art. 16 lit. d din Codul de Procedură Penală”, se arată în răspunsul DNA pentru G4Media.

Ancheta în care apare numele său a relevat faptul că în perioada 2009-2017, firmele pe care le deținea au oferit mită în mod repetat unei inspectoare ANAF. În cadrul procesului, Dragoș Anastasiu a fost audiat ca martor și a recunoscut faptele în toate fazele procesului.

Anastasiu a declarat în fața instanței că a perceput solicitarea drept un șantaj și că a acceptat mita pentru a evita închiderea companiei și concedierea angajaților. Potrivit acestuia, funcționarul ANAF ar fi amenințat un director din companie că „îi va băga patronul în pușcărie” dacă nu colaborează. Declarația lui Dragoș Anastasiu a fost consemnată în motivarea Curții de Apel București, în dosarul de corupție al fostei inspectoare ANAF, care a fost publicată de Realitatea Plus.