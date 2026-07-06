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Decizie majoră: Curtea de Apel București anulează Comitetul pentru Justiție înființat de Bolojan

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Curtea de Apel București a decis luni anularea Deciziei nr. 574 din 19 decembrie 2025, prin care premierul Ilie Bolojan a constituit Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației în domeniul Justiției.

Curtea de Apel a anulat Comitetul pentru Justiție al Guvernului. FOTO: Guvernul României
Curtea de Apel a anulat Comitetul pentru Justiție al Guvernului. FOTO: Guvernul României

Potrivit minutei instanței, judecătorii au admis acțiunea și au dispus anularea actului administrativ care stabilea constituirea, organizarea și atribuțiile comitetului. Totodată, instanța a suspendat executarea deciziei până la soluționarea definitivă a cauzei și l-a obligat pe premier la plata a 120 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată, scrie Mediafax

Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Acțiunea a fost introdusă de Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, reprezentată de avocata Elena Radu, care a solicitat anularea deciziei premierului și suspendarea aplicării acesteia.

Comitetul, suspendat încă din luna martie

Nu este prima decizie a instanțelor împotriva acestui organism. În martie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a suspendat activitatea Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației în domeniul Justiției, invocând dubii serioase privind legalitatea înființării sale.

Comitetul fusese creat în decembrie 2025 de Guvernul condus de Ilie Bolojan pentru a analiza efectele legilor justiției adoptate în 2022 și pentru a formula propuneri de modificare a acestora.

Inițiativa a fost criticată atât de reprezentanți ai sistemului judiciar, cât și de partide politice. Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a descris demersul drept un „proces lipsit de credibilitate”, contestând implicarea Guvernului în revizuirea legislației din domeniul justiției, mai scrie Mediafax. 

De asemenea, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a susținut că modificările unor astfel de legi ar trebui realizate exclusiv în Parlament, iar unii reprezentanți ai magistraturii au avertizat că demersul ar putea crea premisele unei influențe politice asupra sistemului judiciar.

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