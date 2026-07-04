Ilie Bolojan, mesaj de Ziua SUA: „Mulțumesc militarilor americani pentru contribuția la siguranța României”

De Ziua Independenței Statelor Unite, premierul interimar Ilie Bolojan a evidențiat contribuția militarilor americani și a partenerilor NATO la siguranța României. Acesta a mulțumit forțelor aliate pentru rolul lor în consolidarea securității naționale.

„Astăzi, de Ziua Independenței Statelor Unite ale Americii, celebrăm națiunea care a influențat semnificativ evoluția lumii moderne. De 250 de ani, Statele Unite reprezintă un simbol al libertății, al democrației și al egalității de șanse”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

În mesajul său, Ilie Bolojan a evidențiat și importanța relației bilaterale dintre România și Statele Unite ale Americii, pe care o consideră esențială pentru securitatea și dezvoltarea României.

„Pentru România, parteneriatul strategic cu Statele Unite contribuie în mod direct la securitatea și dezvoltarea țării noastre. Mulțumesc militarilor americani care, alături de cei ai țărilor NATO și de cei români, contribuie la siguranța României”, a mai transmis acesta, adăugând mulțumiri și diplomaților implicați în consolidarea relației bilaterale.

Bolojan a făcut referire și la rolul mediului economic și al diasporei în consolidarea legăturilor dintre cele două state: „Mulțumesc companiilor americane pentru investițiile și locurile de muncă create în țara noastră și comunităților româno-americane pentru punțile construite în acești ani.”

Premierul desemnat și-a exprimat încrederea în evoluția relațiilor bilaterale și a transmis un mesaj de felicitare: „Am încredere în viitorul relației dintre țările noastre. La mulți ani, Statele Unite ale Americii! La mulți ani prieteniei româno-americane!”