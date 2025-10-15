Guvernul Ilie Bolojan traversează cea mai tensionată perioadă de la instalare. În timp ce, coaliția PSD–PNL–USR–UDMR este pusă la încercare de pachetul de reforme cerut de Bruxelles și de valul de nemulțumiri sociale provocat de măsurile de austeritate, inflația a șters aproape complet creșterile salariale din 2024, iar potrivit datelor INS, reluate într-o analiză a CursdeGuvernare.ro, peste 94% dintre angajații din România au pierdut putere de cumpărare. În același timp, PSD, cel mai mare partid din coaliție, se pregătește pentru Congresul din 7 noiembrie și renunță oficial la termenul „progresist” din statut. Aproape nimeni nu mai vorbește însă despre alegerile din București.

Consultantul politic Cristian Andrei, de la Agenția de Rating Politic, oferă pentru adevarul.ro o analiză a contextului politic actual: de la fragilitatea coaliției de guvernare și strategia PSD axată pe valorile tradiționale, până la rolul asumat de președintele Nicușor Dan și consensul tacit al liderilor politici privind amânarea alegerilor locale din Capitală.

Reformele cerute de Bruxelles și frica de populism

Cristian Andrei crede că riscul politic major nu este prăbușirea guvernului, ci blocajul prelungit. „Știm din guvernarea trecută că stabilitate doar de dragul de a nu pica guvernul poate fi uneori mult mai toxică. Pentru că se acumulează frustrări. Riscul politic mai mare este, așadar, de a bălti politic, de nu se realiza vreo reformă reală, de a nu se rezolva problemele cronice din buget, energie, administrație.", spune consultantul.

În opinia sa, lipsa unor alternative credibile în afara coaliției întreține stagnarea. „Din păcate, unii văd în populism și extremism, așa cum au făcut-o și în 2022-2024, o oportunitate de a rămâne la putere în orice condiții, pe termen nelimitat, fără a schimba ceva. Scorul mare al partidelor populiste inhibă azi reforme, în loc să le încurajeze. Pe termen scurt coaliția va merge înainte, dar se va chinui în a face reforme.”

Inflația a erodat încrederea și legitimitatea guvernării

Asta în timp ce, efectele economice se resimt în mod direct în percepția publică. Cristian Andrei observă că inflația a devenit un test al legitimității politice. „E greu să ai o legitimitate solidă când coaliția vorbește pe mai multe voci. Acum suntem într-o situație în care partidele din coaliție se află într-o competiție între ele, nu într-o stare de cooperare. Și din acest motiv nu există un orizont clar în viitor care să îi convingă pe oameni că aceste costuri economice vor duce la un rezultat bun”, arată consultantul.

„Nu poți să spui unui popor că trebuie să sufere o vreme, fără a arăta o direcție și fără a arăta că aceste costuri sunt împărțite echitabil. Asta șubrezește încrederea și capacitatea partidelor de la putere de a comunica și a explica oamenilor scăderea puterii de cumpărare. Și de asemenea șubrezește și încrederea mediului de afaceri în a investi.”, completează el.

PSD renunță la progresism și se apropie de temele conservatoare

În paralel, PSD își redefinește poziționarea politică. Congresul din noiembrie marchează o schimbare de discurs, odată cu eliminarea din statut a termenului „progresist”.

Cristian Andrei consideră însă că această mișcare este una mai degrabă de imagine. „Este o idee destul de superficială, de suprafață, care mai degrabă maschează sau ascunde cauzele pentru care PSD a ajuns la eșecul repetat din alegeri. Dacă cineva își imaginează că așa se poate recupera electoratul radicalizat și ostilizat față de mainstream, se înșeală.”

Potrivit consultantului, Partidul Social Democrat este prins într-o dilemă din care nu știe cum va reuși să iasă: „Cu siguranță PSD este într-o dilemă strategică pe care nu știe să o rezolve, poate pica între scaune în noua polarizare din societate care se ascute și va încerca să preia mimetic teme populiste, va încerca să imite mai mult acest discurs. Probabil fără succes.”

Opoziția din interiorul guvernării

Social-democrații se pregătesc să joace două roluri, unul la guvernare și în același timp opozant intern, este de părere expertul. „PSD va juca în următorii ani rolul opozantului aflat la guvernare, cu o agendă populistă. Au mai făcut asta în 2022–2024 și s-au prăbușit electoral. Fără lideri cu cotă mare de încredere, e greu să reușești.”, spune el.

Această dublă strategie, mai arată acesta, poate tensiona și mai mult relația cu Bruxelles-ul. „Pentru a reuși așa ceva, PSD are nevoie de lideri populari sau cu o cotă de încredere mare, care pot convinge, iar asta a fost una din problemele mari din ultimii 7-8 ani a acestui partid. Nu cred că PSD este pregătit azi să joace all-in un rol de partid care s-ar opune, chiar și pragmatic, politicilor UE și ar avea capacitatea să vină cu un plan alternativ. Din acest punct de vedere, e mult mai puțin convingător pentru acest public decât este AUR.”

Bucureștiul, un subiect fierbinte evitat de toată lumea

Unul dintre subiectele care au adâncit tensiunile în coaliție este cel al organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi arătat dispus să accepte amânarea scrutinului pentru primăvara lui 2026, variantă dorită de PSD.

„Înainte de orice cred că politicienii din coaliție nu prea mai înțeleg ce ar vota bucureștenii. Și au dreptate, pentru că pot fi surprize mari”, spune Andrei.

„De aceea toată lumea vrea ca alegerile de la București să rămână o miză secundară, în raport cu alte teme de guvernare și de aceea nimeni, inclusiv președintele, nu dorește să amplifice tensiunile din coaliție pe acest subiect. Organizarea unor alegeri la București ar complica foarte multe alte lucruri: ar crea probleme în raporturile de putere din PSD; ar pune în discuție, poate prea devreme, o colaborare electorală PNL-USR; ar naște tensiuni în PNL, care deține acum primarul interimar; ar irita PSD și PNL care nu-și doresc să mai permită USR să aibă un fief la București; ar da un avânt în negocierile din guvern partidului care ar câștiga alegerile.” a detaliat consultantul.

În opinia sa, președintele Nicușor Dan poate avea o preferință pentru un candidat al dreptei, dar nu va forța momentul.

Criza de comunicare a coaliției Bolojan

Peste toatem actuala guvernare nu mai reușeste să ajungă deloc la urechile românilor. „Provocarea lor e să vorbească cu toți românii, pentru că acum nu mai ajung la sau nu mai trec ecranul nici către jumătate dintre alegători. Trebuie să iasă din schemele de comunicare prăfuite în care comunică doar pentru proprii votanți, pentru propriile camere de rezonanță.”

El consideră că singura soluție este revenirea la mesajul care a convins lumea la vot: „Schimbare și onestitate. Într-adevăr, e greu să ceri unor politicieni să se schimbe, ba chiar unii să se dea la o parte. Dar cineva trebuie să conducă acest mesaj de schimbare, însă nu sunt prea mulți capabili să o facă.”

AUR, principalul beneficiar al austerității

Consultantul observă că lipsa unei opoziții reale a lăsat spațiu de creștere pentru partidele radicale. „Lipsa variantelor de opoziție va face să existe competiție pentru acest public frustrat de problemele economice și sociale care se acumulează acum. De aici și paralizia unora la guvernare de a lua măsuri ferme, pentru că au impresia că vor pierde voturi.”

Conform lui Andrei, „terenul extrem de întins ocupat azi de AUR va fi râvnit de multe forțe politice, probabil și unele noi. Este totuși o diferență substanțială între cei care erau deja nemulțumiți, care urăsc establishmentul, mulți la număr, pe care i-am văzut la prezidențiale, și cei care acum constată că trebuie să suporte niște costuri economice, fără a vedea la schimb reforme sau un orizont clar al guvernării. Dacă pentru primii, AUR e o soluție de moment, pentru a doua categorie încă nu există o ofertă politică. Mai degrabă se vor demobiliza, ajutând astfel tot AUR."

Ce ar trebui sa învete coaliția din experiențele CDR, USL sau alte guverne de uniune națională

Consultantul politic spune că atunci când fiecare partid joacă pe cont propriu, toate vor pierde, iar guvernarea se va prăbuși, iar odată ea și încrederea publică. „Lipsa unui proiect de anvergură asupra căruia să pice toți de acord, unul care să asigure solidaritate socială, economică, politică, îi va duce pe toți în jos.”

Nicușor Dan își definește agenda prezidențială

În privința președintelui Nicușor Dan, Cristian Andrei spune că acesta își conturează tot mai clar profilul politic prin temele pe care le promovează.

Nicuşor Dan a început să-și construiască agenda politică și publică. Abia prin aceste teme arată că va fi jucător și în ce mod. Sunt două teme mari, transversale, care prin impactul în societate și în clasa politică vor crea cu siguranță noi polarizări politice, noi linii de luptă politică. Sunt teme care îl au într-un rol activ pe președinte, inclusiv prin acea coordonare din cadrul CSAT pe care și-o dorește. În ambele teme, serviciile secrete ar urma să aibă un rol mare, iar asta va crește foarte mult tensiunea la numirea șefilor acestor instituții, va crește și mai mult dorința partidelor de a avea un cuvânt de spus la numirea lor. Pe termen mai lung, va crește tensiunea între președinte și partide", a punctat consultantul politic.

Despre posibila suspendare și raportul de forțe politice

În privința speculațiilor despre o eventuală suspendare, in contextul în care președintele a afirmat că „nu vede niciun argument” și că un astfel de demers ar fi „foarte serios” și dacă este o reacție defensivă sau o formă de consolidare a imaginii prezidențiale, consultantul politic crede că „Nicușor Dan știe că astăzi are o majoritate a publicului în spatele său, că are o susținere încă destul de ridicată și ar fi un gest sinucigaș din partea unui partid din coaliție să iasă din rând și să se alături unui demers AUR de acest fel. E greu să justifici oamenilor moderați din România, chiar și sub efectul scăderii nivelului de trai, că Președintele a comis vreo greșeală capitală. E greu să-l scoți pe președinte vinovat acum."