Economia României se sufocă: vânzările scad, firmele concediază și reduc cheltuielile. Negrescu: „Funcționăm cu frâna trasă” ANALIZĂ

Numărul firmelor nou-înființate în România a crescut semnificativ în 2025, dar tot mai mulți antreprenori aleg să-și suspende activitatea. Datele ONRC arată un mediu de afaceri în expansiune, dar și o creștere vizibilă a prudenței în fața incertitudinii economice. Ce spun specialiștii?

„Economia funcționează, în prezent, cu frâna de mână trasă. Suntem într-o zonă de stagflație, cu o creștere economică aproape de zero și o inflație foarte ridicată”, explică pentru „Adevărul” Adrian Negrescu, analist economic.

În opinia sa, scăderea vânzărilor reprezintă cea mai mare provocare, în momentul de față. „Se simte puternic în toate domeniile de activitate, iar efectele sunt pe măsură. Mare parte dintre companii au fost nevoite să își restructureze operațiunile, să își recalibreze oferta de produse și servicii și să reducă drastic din cheltuielile logistice”, declară el.

Din păcate, cum o veste proastă nu vine niciodată singură, pe lângă scăderea vânzărilor s-a accentuat foarte mult și blocajul financiar, adaugă acesta. „Firmele nu își mai plătesc la timp facturile către furnizori, către partenerii de afaceri, iar acest lucru duce la probleme majore mai ales pentru firmele mici, fără linii de finanțare. În unele sectoare, precum construcțiile, sectorul pharma, comerțul cu ridicata și cel de prelucrare, s-a ajuns ca plățile să se facă odată la 6-7 luni. Pe lanțurile economice se simte un tot mai pronunțat efect de domino. Firmele cad una după alta, incapabile să își mai achite la rândul lor facturile către parteneri. Iar acest blocaj financiar este cu atât mai toxic cu cât vine într-o perioadă de inflație ridicată, care accentuează efectele negative”, spune Adrian Negrescu.

Totuși, în tot acest peisaj sumbru, există și o veste bună, este de părere analistul economic. Dincolo de firmele cu probleme, cele care cad victime realității economice, mare parte dintre antreprenori s-au pregătit pentru acest moment, și-au luat din timp măsurile de restructurare necesare astfel că, pe ansamblu, economia este mai rezilientă, mai rezistentă la provocări ca la precedenta criză financiară, crede el. „În plus, să nu uităm că această inflație cu care ne confruntăm este una tranzitorie și că, din 2026, lucrurile vor arăta mai bine. Altfel spus, trebuie să trecem prin această boală pentru a ne face bine, iar dacă prognozele se vor adeveri, din a doua parte a anului viitor vom vedea și primele semne de însănătoșire economică”, estimează Adrian Negrescu.

Val de înmatriculări, dar și tot mai multe suspendări de activitate

Potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), mediul de afaceri românesc traversează în 2025 o perioadă de dinamică accentuată, în care numărul firmelor nou-înființate crește rapid, dar și cel al companiilor care aleg să-și suspende activitatea.

În primele opt luni din acest an, s-au înmatriculat 96.084 de persoane fizice și juridice, în creștere cu 19,43% față de aceeași perioadă din 2024. Din total, 67,12% reprezintă societăți cu răspundere limitată (SRL), ceea ce confirmă preferința antreprenorilor români pentru această formă juridică flexibilă și relativ simplă de administrat.

Cele mai multe firme noi au apărut în București, unde au fost înregistrate 21.616 înmatriculări, în creștere cu 14,73% comparativ cu perioada ianuarie–august 2024. Capitala este urmată de Ilfov (5.906, +24,36%), Cluj (4.598, +14,49%), Timiș (4.518, +25,47%), Iași (4.032, +25,65%) și Brașov (3.242, +12,26%).

La polul opus, cele mai puține firme noi s-au înființat în Covasna (535, +37,18%), Ialomița (622, +18,48%), Mehedinți (657, +11,17%), Teleorman (672, +22,4%) și Tulcea (684, +33,07%). Deși aceste județe se află la coada clasamentului ca număr absolut de firme, toate au înregistrat creșteri procentuale semnificative față de anul anterior, semn că apetitul antreprenorial se extinde și în zonele mai puțin dezvoltate economic.

Cele mai mari creșteri procentuale la nivel național au fost consemnate în Dolj (+59,35%), Alba (+54,2%), Brăila (+38,41%), Caraș-Severin (+37,54%) și Covasna (+37,18%). Potrivit ONRC, domeniile de activitate preferate de noii antreprenori rămân comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor (16.105 înmatriculări), urmate de transport și depozitare (15.677), activități profesionale, științifice și tehnice (9.411) și construcții (9.161).

Tot mai multe firme își suspendă activitatea

Pe de altă parte, datele instituției arată că tot mai multe firme au decis să își suspende activitatea. În perioada ianuarie–august 2025, 13.251 de companii au fost înregistrate cu suspendare temporară, ceea ce reprezintă o creștere de 7,31% față de intervalul similar din 2024.

Cele mai multe suspendări s-au înregistrat în București (1.638, +6,91%), urmat de Cluj (934, +18,38%), Iași (647, +18,5%), Bihor (572, +5,15%), Brașov (555, +3,35%), Neamț (541, +31,31%) și Timiș (502, +2,45%).

La polul opus, cele mai puține cazuri au fost raportate în Teleorman (74, –22,92%), Ialomița (76, +1,33%), Caraș-Severin (83, –25,89%), Covasna (88, +4,76%) și Tulcea (96, –12,73%).

Cele mai mari creșteri procentuale ale numărului de suspendări s-au înregistrat în Gorj (+70,93%), Dolj (+38,67%) și Neamț (+31,31%), în timp ce cele mai semnificative scăderi au fost consemnate în Dâmbovița (–33,67%), Caraș-Severin (–25,89%) și Teleorman (–22,92%).

Structura suspendărilor pe domenii de activitate arată că fenomenul afectează în special comerțul (1.934 de companii, –33,17% față de 2024), construcțiile (787, –29,54%), activitățile profesionale, științifice și tehnice (753, –34,41%) și transportul și depozitarea (692, –25,51%).

Pentru luna august, ONRC a raportat 1.480 de suspendări, cele mai multe în București (172), Cluj (83), Iași (83), Neamț (72) și Brașov (68).

Deși numărul de firme nou-înființate continuă să crească, dinamica economică incertă, costurile ridicate de operare și presiunea fiscală îi determină pe tot mai mulți antreprenori să își întrerupă activitatea, temporar sau definitiv.

Datele ONRC evidențiază, astfel, contrastul tot mai puternic dintre expansiunea inițială a mediului antreprenorial și dificultatea menținerii pe termen lung a unei afaceri în contextul actual al economiei românești.