search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Economia României se sufocă: vânzările scad, firmele concediază și reduc cheltuielile. Negrescu: „Funcționăm cu frâna trasă” ANALIZĂ

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Numărul firmelor nou-înființate în România a crescut semnificativ în 2025, dar tot mai mulți antreprenori aleg să-și suspende activitatea. Datele ONRC arată un mediu de afaceri în expansiune, dar și o creștere vizibilă a prudenței în fața incertitudinii economice. Ce spun specialiștii?

Adrian Negrescu, bărbat
Sursă foto: Facebook

„Economia funcționează, în prezent, cu frâna de mână trasă. Suntem într-o zonă de stagflație, cu o creștere economică aproape de zero și o inflație foarte ridicată”, explică pentru „Adevărul” Adrian Negrescu, analist economic.

În opinia sa,  scăderea vânzărilor reprezintă cea mai mare provocare, în momentul de față. „Se simte puternic în toate domeniile de activitate, iar efectele sunt pe măsură. Mare parte dintre companii au fost nevoite să își restructureze operațiunile, să își recalibreze oferta de produse și servicii și să reducă drastic din cheltuielile logistice”, declară el.

Din păcate, cum o veste proastă nu vine niciodată singură, pe lângă scăderea vânzărilor s-a accentuat foarte mult și blocajul financiar, adaugă acesta. „Firmele nu își mai plătesc la timp facturile către furnizori, către partenerii de afaceri, iar acest lucru duce la probleme majore mai ales pentru firmele mici, fără linii de finanțare. În unele sectoare, precum construcțiile, sectorul pharma, comerțul cu ridicata și cel de prelucrare, s-a ajuns ca plățile să se facă odată la 6-7 luni. Pe lanțurile economice se simte un tot mai pronunțat efect de domino. Firmele cad una după alta, incapabile să își mai achite la rândul lor facturile către parteneri. Iar acest blocaj financiar este cu atât mai toxic cu cât vine într-o perioadă de inflație ridicată, care accentuează efectele negative”, spune Adrian Negrescu.

Totuși, în tot acest peisaj sumbru, există și o veste bună, este de părere analistul economic. Dincolo de firmele cu probleme, cele care cad victime realității economice, mare parte dintre antreprenori s-au pregătit pentru acest moment, și-au luat din timp măsurile de restructurare necesare astfel că, pe ansamblu, economia este mai rezilientă, mai rezistentă la provocări ca la precedenta criză financiară, crede el. „În plus, să nu uităm că această inflație cu care ne confruntăm este una tranzitorie și că, din 2026, lucrurile vor arăta mai bine. Altfel spus, trebuie să trecem prin această boală pentru a ne face bine, iar dacă prognozele se vor adeveri, din a doua parte a anului viitor vom vedea și primele semne de însănătoșire economică”, estimează Adrian Negrescu.

Val de înmatriculări, dar și tot mai multe suspendări de activitate

Potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), mediul de afaceri românesc traversează în 2025 o perioadă de dinamică accentuată, în care numărul firmelor nou-înființate crește rapid, dar și cel al companiilor care aleg să-și suspende activitatea.

În primele opt luni din acest an, s-au înmatriculat 96.084 de persoane fizice și juridice, în creștere cu 19,43% față de aceeași perioadă din 2024. Din total, 67,12% reprezintă societăți cu răspundere limitată (SRL), ceea ce confirmă preferința antreprenorilor români pentru această formă juridică flexibilă și relativ simplă de administrat.

Citește și: Numărul firmelor cu capital străin nou înființate în România este în scădere. Și investițiile străine sunt în declin

Cele mai multe firme noi au apărut în București, unde au fost înregistrate 21.616 înmatriculări, în creștere cu 14,73% comparativ cu perioada ianuarie–august 2024. Capitala este urmată de Ilfov (5.906, +24,36%), Cluj (4.598, +14,49%), Timiș (4.518, +25,47%), Iași (4.032, +25,65%) și Brașov (3.242, +12,26%).

La polul opus, cele mai puține firme noi s-au înființat în Covasna (535, +37,18%), Ialomița (622, +18,48%), Mehedinți (657, +11,17%), Teleorman (672, +22,4%) și Tulcea (684, +33,07%). Deși aceste județe se află la coada clasamentului ca număr absolut de firme, toate au înregistrat creșteri procentuale semnificative față de anul anterior, semn că apetitul antreprenorial se extinde și în zonele mai puțin dezvoltate economic.

Cele mai mari creșteri procentuale la nivel național au fost consemnate în Dolj (+59,35%), Alba (+54,2%), Brăila (+38,41%), Caraș-Severin (+37,54%) și Covasna (+37,18%). Potrivit ONRC, domeniile de activitate preferate de noii antreprenori rămân comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor (16.105 înmatriculări), urmate de transport și depozitare (15.677), activități profesionale, științifice și tehnice (9.411) și construcții (9.161).

Tot mai multe firme își suspendă activitatea

Pe de altă parte, datele instituției arată că tot mai multe firme au decis să își suspende activitatea. În perioada ianuarie–august 2025, 13.251 de companii au fost înregistrate cu suspendare temporară, ceea ce reprezintă o creștere de 7,31% față de intervalul similar din 2024.

Cele mai multe suspendări s-au înregistrat în București (1.638, +6,91%), urmat de Cluj (934, +18,38%), Iași (647, +18,5%), Bihor (572, +5,15%), Brașov (555, +3,35%), Neamț (541, +31,31%) și Timiș (502, +2,45%).

La polul opus, cele mai puține cazuri au fost raportate în Teleorman (74, –22,92%), Ialomița (76, +1,33%), Caraș-Severin (83, –25,89%), Covasna (88, +4,76%) și Tulcea (96, –12,73%).

Cele mai mari creșteri procentuale ale numărului de suspendări s-au înregistrat în Gorj (+70,93%), Dolj (+38,67%) și Neamț (+31,31%), în timp ce cele mai semnificative scăderi au fost consemnate în Dâmbovița (–33,67%), Caraș-Severin (–25,89%) și Teleorman (–22,92%).

Structura suspendărilor pe domenii de activitate arată că fenomenul afectează în special comerțul (1.934 de companii, –33,17% față de 2024), construcțiile (787, –29,54%), activitățile profesionale, științifice și tehnice (753, –34,41%) și transportul și depozitarea (692, –25,51%).

Pentru luna august, ONRC a raportat 1.480 de suspendări, cele mai multe în București (172), Cluj (83), Iași (83), Neamț (72) și Brașov (68).

Deși numărul de firme nou-înființate continuă să crească, dinamica economică incertă, costurile ridicate de operare și presiunea fiscală îi determină pe tot mai mulți antreprenori să își întrerupă activitatea, temporar sau definitiv.

Datele ONRC evidențiază, astfel, contrastul tot mai puternic dintre expansiunea inițială a mediului antreprenorial și dificultatea menținerii pe termen lung a unei afaceri în contextul actual al economiei românești.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Accident mortal în București. O femeie și copilul ei, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni. Mama a murit
digi24.ro
image
Momentul în care mama și fetița în cărucior au fost spulberate de BMW pe trecere. Femeia a murit, copilul e rănit. VIDEO
stirileprotv.ro
image
El e „bombardierul” care a ucis o mamă cu copilul în căruț pe trecerea de pietoni! „Conduc NERVOS la 3 dimineața”
gandul.ro
image
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din România: Hărțile ANM
mediafax.ro
image
Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat pentru a treia oară
fanatik.ro
image
Șeful NATO râde de Rusia, după ce submarinul Novorossiisk s-a stricat în apele Meditarenei: „Un submarin mic și singur care șchiopătează spre casă”
libertatea.ro
image
Șeful NATO râde de submarinele rușilor:„Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a fost tâlhărită de aceștia! ”Îți iau tot ce ai”
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
antena3.ro
image
Oraşul în care apartamentele şi chiriile s-au dublat în 5 ani. 200.000 de euro pentru 2 camere
observatornews.ro
image
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
cancan.ro
image
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
prosport.ro
image
De ce să porneşti aerul condiţionat şi toamna sau iarna, în maşină. Experţii auto: “Nu este doar pentru vară”
playtech.ro
image
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și eu de la nepotul meu”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
IS-TO-RI-E: țara cât județul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
El este tânărul care și-a pierdut viața într-un teribil accident, în Argeș! În coliziune a fost implicat și un cunoscut fotograf
kanald.ro
image
Dacă pui un punct colorat pe copia buletinului, acest gest te proteja împotriva furtului de identitate și...
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Preşedintele Nicuşor Dan a trimis 3 decrete importante la Monitorul Oficial
romaniatv.net
image
Tradiții și superstiții de Cuvioasa Parascheva. De ce nu e bine să dai bani cu împrumut în 14 octombrie și ce mai este interzis azi
mediaflux.ro
image
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Alin Oprea a reluat relația cu copiii săi: „Ne-am revăzut și am vorbit sincer” Gestul care l-a impresionat profund: „A fost dovada că iubirea și adevărul nu se sting”
click.ro
image
Cel mai bogat român din toate timpurile deținea 9 tone de aur. A salvat România de la faliment și a murit singur
click.ro
image
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să dai de pomană pentru a-ți merge bine în toate
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
london british library royal ms 15 e vi f 16r alexandre contre porus png
Top 10 arme medievale care au schimbat cursul Evului Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Alin Oprea a reluat relația cu copiii săi: „Ne-am revăzut și am vorbit sincer” Gestul care l-a impresionat profund: „A fost dovada că iubirea și adevărul nu se sting”

OK! Magazine

image
Nici măcar în vizitele oficiale nu se poate abține să-și atingă abdomenul. Noi ipoteze despre lupta pe viață și pe moarte a lui Kate

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică