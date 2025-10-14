Victor Negrescu intră în cursă pentru o funcție de prim-vicepreședinte PSD, alături de Sorin Grindeanu. „Nu mai există lideri providenţiali”

Europarlamentarul Victor Negrescu intră oficial în cursa pentru una dintre funcțiile de prim-vicepreședinte al PSD, anunțând că se alătură echipei conduse de Sorin Grindeanu.

Europarlamentarul a anunțat marți, 14 octombrie, că se alătură echipei conduse de Sorin Grindeanu, urmând să candideze pentru una dintre cele cinci funcții de prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Victor Negrescu a transmis că partidul are nevoie de o viziune colectivă și de o cunducere bazată pe colaborare, nu pe personalități dominante.

„Nu mai există lideri providențiali. Nu există nici monopolul adevărului. Există echipe puternice și arta de a asculta ce are nevoie societatea pentru a rămâne unită și puternică. După o reflecție amplă și multe discuții cu colegii mei, am decis să fac încă un pas în față și să îmi asum și mai multe responsabilități, alăturându-mă echipei conduse de Sorin Grindeanu”, a scris europarlamentarul.

În ceea ce îl priveşte pe Sorin Grindeanu, care candidează pentru funcţia de preşedinte al partidului social-democrat, Victor Negrescu a spus că îl cunoaşte de mult timp şi că apreciază la acesta deschiderea pentru dialog şi asumarea.

„Amândoi nu am ezitat de-a lungul timpului să tragem semnale de alarmă și să ne asumăm când au fost luate decizii greșite. Experiența sa ajută partidul în aceste momente”, spune el despre Sorin Grindeanu.

În acelaşi context, europarlamentarul consideră că Congresul PSD din această toamnă este o oportunitate de reconstrucție internă și de reafirmare a identității social-democrate.

„Partidul trebuie să producă soluții și politici publice noi”, a adăugat acesta, exprimându-şi spijinul pentru Claudiu Manda, care candidează pentru funcția de secretar general al PSD.

„Implicarea lui Claudiu Manda îmi dă încrederea că vom reuși să ne organizăm mai bine, într-un context politic plin de provocări. Mă bucur să văd și alți colegi din generația mea, cu personalități puternice, care își asumă mai multe responsabilități. Nu gândim toți la fel, dar dezbaterile interne pot ajuta partidul”, a conchis Victor Negrescu.

Vă reamintim că Congresul PSD în cadrul căruia se va alege noua conducere a partidului este programat pentru 7 noiembrie.