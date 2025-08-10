search
Duminică, 10 August 2025
De ce șansele ca PSD sa iasă de la guvernare sunt mici. Analist: „În condițiile astea, sunt condamnați să stea împreună"

Legea pentru plata pensiilor private provoacă reacții aprinse în coaliție. Problemele dintre cele patru formațiuni politice sunt însă mai adânci, iar social-democrații sunt cei care stau pe picior de plecare încă de la formarea Guvernului Bolojan, care pare că se destramă la fiecare decizie. O ruptură a actualei formule este însă destul de puțin probabilă, punctează politologul Andrei Țăranu.

Măsurile Cabinetului Bolojan atacă direct electoratul partidului FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Social-democrații se întrunesc luni într-o ședință a Biroului Permanent Național pentru a discuta despre participarea PSD la guvernare. Oficial, nemulțumirea partidului ar fi legată de pozitionarea partenerilor de guvernare fațǎ de organizarea funeraliilor pentru fostul președinte al României Ion Iliescu. În realitate, liderii din teritoriu sunt nemulțumiți de cum este condus partidul și de rolul minor pe care îl joacǎ în Guvern. Cel mai recent subiect care provoacă tensiuni în coaliție este legat de legea privind plata pensiilor private, care ar limita dreptul cetățenilor de a retrage bani din pilonul II. 

„Sper să nu fie un calcul de genul - căutăm un pretext să ieşim de la guvernare”, spune liberalul Ciprian Ciucu despre ședința colegilor de guvernare. De cealaltă parte, șeful USR, Dominic Fritz, punctează că PSD a semnat acordul coaliției, care este foarte clar și că „nu s-a întâmplat nimic ce ar contraveni acestui acord”. Părerile privind proiectul pentru pensiile private sunt împărțite în USR și în PNL, iar UDMR respinge propunerile guvernului condus de Ilie Bolojan.

USR, probleme cu PSD și PNL

„USR face absolut orice ca să se delimiteze de PSD. Și PSD la fel, dar în special USR. Și asta pentru că liderii USR spun că electoratul lor consideră că e aproape inacceptabil să fie la guvernare cu PSD. Pe de altă parte, PSD nu vrea să plece de la guvernare, deși există aripi importante, cum este cea a lui Titus Corlățean, cum sunt și alții, dar în special Corlățean, care vrea să iasă într-adevăr de la guvernare. Doar că, la rândul lui, Grindeanu știe că dacă ieșe de la guvernare pierde niște poziții foarte importante: Ministerul Transporturilor, conducerea Camerei Deputatilor și așa mai departe”, explică politologul Andrei Țăranu.

Pe lângă delimitarea dintre PSD și USR, pe care cele două formațiuni o subliniază constant, în coaliție sunt, de fapt, probleme între mai multe partide. Până acum PSD a fost întotdeauna „prima vioară” a cabinetelor din care a făcut parte. Cu cel mai mare aparat de partid în spate și cei mai mulți parlamentari, acum formațiunea politică este nevoită nu numai să cedeze funcții. Este deseori pus „în postura jenantă de a fi copilul pedepsit deși el este, hai să-i spunem, fratele mai mare”, mai subliniază politologul.

De cealaltă parte, între PNL și USR este problema electoratului, liberalii fiind conștienți de faptul că USR vizează aceeași votanți. „PNL, în special, PNL-ul lui Boc și cei din Transilvania, sunt mult mai aproape de PSD decât de USR”, mai explică politologul Andrei Țăranu.

„Niciunul din partidele care sunt acolo, probabil că nici PNL și PSD, după această lungă căsătorie începută în 2021, nu sunt foarte fericite” - Andrei Țăranu, politolog

Într-un alt colț al actualei formuli de guvernare, UDMR se vede nevoit să reacționeze, având anumite limite, mai arată politologul: „UDMR, de obicei, este adultul din cameră, doar că sunt anumite puncte pe care nici UDMR nu le poate accepta. Deși, de data asta și PNL este adultul din cameră, în special prin Bolojan, care încearcă să păstreze coaliția”.

„Această coaliție este făcută ca să nu ajungă la putere AUR. Niciunul din partidele care sunt acolo, probabil că nici PNL și PSD, după această lungă căsătorie începută în 2021, nu sunt foarte fericite. Doar că nu prea au ce să facă. Singurul care ar putea să iasă de acolo și nu s-ar întâmpla mare lucru ar fi UDMR. În rest. toți sunt lipiți. Dacă iese PSD, guvernul cade. Dacă iese PNL, guvernul cade. Dacă iese USR și rămâne UDMR, guvernul este șchiop. Și în condițiile astea, sunt condamnati să stea împreună”, mai punctează politologul Andrei Țăranu.

Altă formulă, imposibilă fără alegeri anticipate

În privința speculațiilor că ar putea fi formată o altă alianță, voci din în PSD ar prefera alianța cu AUR în locul celei cu USR, mai ales că electoratul formațiunii a migrat aici. 

Politologul punctează însă că „nu este așa ușor”. PSD nu ar avea majoritate cu AUR și ar fi necesar un alt partid care să sprijine un guvern minoritar în Parlament, în lipsa unor alegeri anticipate: „Imaginați-vă un bazin. Acolo apa este aceeași pentru toți peștii. Nu se schimbă. Trebuie să schimbi la un moment dat apa asta. O schimbi la patru ani. Nu sunt alegeri anticipate, nu se pot construi noi majorității”.

