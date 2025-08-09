search
Pe ce au dat partidele parlamentare banii de la stat în prima jumătate a anului. Cheltuielile care au dus la depășirea subvențiilor lunare

0
0
Publicat:

Lista completă a cheltuielilor din subvenții pe primele șase luni ale anului arată că unele partide au cheltuit constant mai mulți bani decât au primit.

FOTO Inquam Photos / George Călin
FOTO Inquam Photos / George Călin

De la începutul anului, Partidul Social Democrat (PSD) este cel care a primit cei mai mulți bani din subvenții, peste 38 de milioane de lei. Cheltuielile formațiunii s-au ridicat în iunie la peste 2 milioane de lei, iar în primele șase luni ale anului la peste 67 de milioane de lei, adică aproape dublul banilor primiți de la stat.  

Cele mai mari cheltuieli au fost înregistrate în ianuarie. Atunci partidul a dat cea mai mare sumă pe promovare, în contextul campaniei pentru prezidențialele din mai. Mai exact, 34 de milioane de lei au fost cheltuielile cu presa și propaganda. Peste 260.000 de lei au mers pe sondaje. În iunie, în conturile partidului au intrat 6.3 milioane de lei, iar cele mai mari sume au fost cheltuite pe presă și propagandă, adică peste 800.000 de lei. Alți peste 400.000 de lei au fost cheltuiți pe sondaje de opinie naționale și locale, iar pe consultanță politică au mers 206.000 lei.  

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a primit aproape 23 de milioane de lei de la stat în prima jumătate a anului, 3.7 milioane de lei doar în luna iunie, însă cheltuielile sale pe primele 6 luni s-au ridicat la 26.8 milioane de lei. La fel ca în cazul social-democraților, cea mai mare sumă cheltuită a fost în ianuarie, adică peste 6 milioane de lei. La polul opus, cea mai mică suma a fost raportată în luna mai, când a cheltuit 2.67 milioane de lei.

În luna ianuarie cea mai mare sumă, 3,4 milioane de lei, a dat-o pe presă și propagandă. 8.000 de lei a cheltuit pe consultanță politică și 150.000 lei pe activități cu caracter politic. A doua cea mai mare sumă a fost cheltuită pe deplasări în țară și în străinătate, adică 578.543 lei. Pentru difuzarea de spoturi publicitare, formațiune a cheltuit 385.457 lei. De asemenea, în luna iunie, partidul a cheltuit 3.57 milioane de lei. 1.5 milioane de lei a dat pentru presă și propagandă, iar aproape 700.000 de lei au mers pe activități cu caracter politic și aproape 160.000 de lei pe deplasări în țară și în străinătate.

Partidul Național Liberal (PNL) a primit de la începutul anului puțin peste 21 de milioane de lei, în luna iunie fiind virați 3.4 milioane de lei în conturile partidului. Cheltuielilor liberalilor din acești bani s-au ridicat doar în luna iunie la 3.25 milioane de lei, iar pe primele 6 luni ale anului au ajuns la aproape 21.5 milioane de lei.

Cele mai mari cheltuieli raportate au fost în luna martie, chiar înainte de campania prezidențială, când partidul a ajuns la aproape 5 milioane de lei. Peste 2 milioane de lei au mers atunci pentru presă și propagandă, iar în aprilie a cheltuit un milion de lei. În iunie costul s-a menținut la un pic peste milion de lei. Partidul a mai plătit peste 134.000 de lei pe consultanță politică.

Uniunea Salvați România (USR) a primit de la începutul anului 15 milioane de lei, din care 2.4 milioane de lei pe luna iunie, când cheltuielile partidului s-au ridicat la 3.1 milioane de lei. Cele mai mari cheltuieli lunare raportate au fost în martie și în aprilie, când s-au ridicat la aproape 4 milioane de lei pe lună.

În total, partidul a cheltuit pe primele 6 luni ale anului 20 de milioane de lei. În luna iunie cei mai mulți bani i-a dat pe cheltuielile de personal, adică peste un milion de lei. 750.000 de lei s-au dus pe activități cu caracter politic și 265.000 de lei pe cheltuieli pentru telecomunicații. A plătit și consultanță politică în valoare de 79.000 de lei, dar și sondaje de opinie de aproape 123.000 de lei.

Suma virată către SOS România pe primele șase luni ale anului s-a ridicat la 9.98 milioane de lei, în timp ce indemnizația pe luna iunie a fost de 1.6 milioane de lei. Pe aceeași lună a cheltuit 748.541 lei, însă cheltuielile pe întreaga jumătate a anului au ajuns la 5.94 milioane de lei. Cei mai mulți bani au fost cheltuiți în martie, 1.6 milioane de lei, când a depășit cu puțin subvenția lunară.

În iunie, cei mai mulți bani i-a dat pe activități cu caracter politic, puțin peste 274.000 de lei, suma fiind urmată de cheltuielile de personal care s-au ridicat la 192.000 de lei și de chiriile și utilitățile sediilor, care au costat 155.000 de lei.

Partidul Oamenilor Tineri (POT) a primit pe primele 6 luni puțin peste 8 milioane de lei, 1.3 milioane de lei fiind primiți în luna iunie. Cel mai mult a cheltuit în iunie, puțin peste un milion de lei, iar cea mai mare sumă de aici, 736.000 de lei, s-a dus pe consultanță politică, iar alți 104.000 de lei i-a dat pe producția și difuzarea de spoturi publicitare. 110.000 lei au fost cheltuiți pe sondaje de opinie.

Cheltuielile formațiunii politice s-au ridicat în prima jumătate a anului la 1.67 milioane de lei, iar cea mai mică sumă a fost raportată în luna ianuarie, când cifrele indicau puțin peste 30.000 de lei.

