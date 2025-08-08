search
Vineri, 8 August 2025
Scandalul PSD-USR se extinde. Senatorul Daniel Zamfir pretinde că niciun proiect nu va mai fi aprobat în Guvern fără acordul PSD. "Deciziile coaliției, doar în consens"

Publicat:

Scandalul PSD–USR se amplifică, după ce liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, a declarat că niciun proiect nu va mai trece prin Guvern fără acordul PSD. Afirmația, făcută pe fondul tensiunilor provocate de refuzul USR de a susține declararea doliului național. 

Daniel Zamfir spune că deciziile în coaliție vor fi luate în consens cu PSD / Sursa: Inquam Photos
Daniel Zamfir spune că deciziile în coaliție vor fi luate în consens cu PSD / Sursa: Inquam Photos

Noi acuzații la adresa USR făcute de liderul senatorilor PSD

Declarațiile senatorului PSD Daniel Zamfir adâncesc criza politică din coaliția de guvernare, după ce acesta a lansat un atac dur la adresa partenerilor de la USR, acuzându-i că au încălcat legea și au boicotat decizia Executivului privind funeraliile de stat ale fostului președinte Ion Iliescu. Zamfir a subliniat că, în urma incidentului, PSD va cere ca niciun proiect sau decizie în cadrul Guvernului să nu mai fie adoptată fără consensul formațiunii sale. 

Nu e vorba de a da un vot (la ședința de luni) în legătură cu a rămâne sau nu la guvernare. Nu vă ascund că foarte mulți colegi au fost indignați de poziția celor de la USR în legătură cu respectarea legii cu privire la funeraliile președintelui Iliescu, care erau funeralii de stat. Asta era decizia Guvernului. Faptul că niște membri ai Guvernului, cred, acționează împotriva unei decizii a Guvernului mi se pare un lucru de neacceptat. Nu i-a obligat nimeni pe membrii USR să vină să-i aducă omagii lui Iliescu. Nici pe departe, nici nu ne așteptam la lucrul ăsta, dar a avea o astfel de atitudine în legătură cu ce a hotărât Guvernul României…

Repet, nu trebuie să-l iubești pe Iliescu, nu trebuie să mergi la catafalcul lui, dar trebuie să respecți o Hotărâre a Guvernului României și mai ales legea.

Faptul că cei de la USR, dincolo de faptul că au făcut tot posibilul să boicoteze o astfel de acțiune, respectarea legii, înseamnă că cei de la USR sunt departe de a fi un partener corect în această coaliție. Noi vrem să discutăm luni dacă astfel de atitudini mai pot fi tolerate.

Una din deciziile pe care sigur le vom lua va fi că niciun fel de proiect, niciun fel de decizii a acestei coaliții nu se va lua decât în consens. Nu mai vine nimeni să pună pe masă și noi să respectăm. Asta să fie limpede!”, a declarat senatorul PSD Daniel Zamfir, pentru B1 TV. 

De la ce au pornit tensiunile uriașe din coaliție 

Șeful USR, Dominic Fritz, a anunțat public, într-o postare pe Facebook, că toți reprezentanții partidului nu vor participa la funeraliile de stat ale fostului șef de stat și că miniștri USR s-au opus, în ședința de guvern, declarării unei zile de doliu național.

Din respect pentru victimele Revoluției și ale mineriadelor, USR a propus în ședința de guvern să nu fie doliu național. Luăm act de decizia Guvernului. Reprezentanții USR nu vor participa la funeralii”, a scris Dominic Fritz. 

Deși Guvernul a decis, în cele din urmă, să declare o zi de doliu național, miniștrii USR au fost total împotrivă, considerând inoportună o astfel de măsură.

USR va boicota funeraliile lui Ion Iliescu. Fritz: „Din respect pentru victimele Revoluției și ale mineriadelor” 

Politică

