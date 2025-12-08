De ce au pierdut PSD și USR alegerile în Capitală. Analiza lui Traian Băsescu

Fostul președinte Traian Băsescu este de părere că Daniel Băluță și Cătălin Drulă au decontat acțiunile liderilor și miniștrilor din partidele lor în alegerile pentru Primăria Capitalei.

„Eu nu pot să-l acuz de președinte că a greșit, pentru că și eu am susținut candidatul de după mine, pe Videanu când am plecat de la primărie la Cotroceni. Nu pot fi demagog să spun că a greșit domnul președinte. Nu cred că a influențat rezultatul obținut de domnul Drulă. Nu susținerea președintelui l-a făcut să obțină 12%”, a precizat fostul șef al statului, întrebat la Digi24 dacă i-a dăunat susținerea actualului președinte lui Cătălin Drulă.

Critici pentru Diana Buzoianu și Sorin Grindeanu

Potrivit fostului președinte, acțiunile liderilor și miniștrilor din cele două partide au jucat un rol important, criticând acțiunile ministrului Mediului, Diana Buzoianu, precum și pe cele ale liderului PSD Sorin Grindeanu:

„Probabil uităm că avem un Praid, uităm că avem în Prahova 100.000 de cetățeni care n-au apă. A decontat în primul rând convingerea miniștrilor USR că ei nu au vină și responsabilitate. Cum la un dezastru cum este Praidul și Prahova, ministrul să vină să spună senin, nu e răspunderea mea. Ai răspundere politică. În momentul în care te-ai dus la Ministerul Mediului, ți-ai asumat răspunderea politică pentru acest minister. Și pentru bune și pentru rele. Deci cred că marea problemă este lașitatea și asumarea. Eu sunt ministru dar sunt fără nicio răspundere. Domnul Drulă a fost executat pentru ceea ce USR-ul a făcut la guvernare, adăugându-l și pe fostul ministru al apărării

Dincoace, la Băluță, lucrurile trebuie căutate chiar în modul în care domnul preşedinte Grindeanu a girat această funcţie, acest joc a fost sesizat de bucureşteni. În interiorul coaliţiei era de acord, ieşea din şedintele de coaliţie şi spunea cum se luptă dânsul să nu crească taxele. Bucureştenii nu sunt un electorat pe care să-l păcăleşti cu atitudini de acel gen, cu atitudini duplicitare. Primul responsabil este jocul dublu făcut de Grindeanu, care a dezgustat pur și simplu electoratul. Şi aici Băluţă a fost sancţionat. Sigur, şi intrarea doamnei Anca Alexandrescu au avut impactul ei, dar primul responsabil este jocul duplu făcut de Grindeanu, care a dezgustat pur şi simplu electoratul. Şi unul şi altul au pierdut din cauza propriilor partide”, a mai indicat Traian Băsescu.

Potrivit fostului președinte, premierul „Bolojan iese consolidat în coaliţie”, în urma rezultatelor din Capitală.

„Imaginaţi-vă cum arăta Grindeanu, dacă ar fi câştigat Băluţă, cred că avea guşa umflată de nu încăpea pe uşă la întâlnirile de coaliţie”, a mai completat fostul președinte.

Se rupe coaliția?

„Nu cred că se poate pune problema în momentul de față al ieșirii PSD de la guvernare sau plecării USR. E un partid pragmatic (n. r. - PSD) și nu vor pleca înainte să se definitiveze bugetul, deci nu cred ca e pericolul ruperii coaliției”, a mai spus Traian Băsescu.