Ciprian Ciucu anunță reforme după victorie: „Urmează o perioadă grea”

Liberalul Ciprian Ciucu, câștigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei, și-a anunțat luni dimineață planurile pentru următoarele săptămâni. El a indicat că, în locul său, pe scaunul de primar al Sectorului 6, viceprimarul Paul Moldovan este „cu siguranță” o opțiune.

În următoarea lună și jumătate se va pune la punct cu trecerea de la o instituție la alta. „În momentul în care ajungi într-o instituție afli informațiile pe care nu ai cum să le știi. Pentru mine este o perioadă de „faze out” și „faze in”. Probabil că cea mai mare provocare pe anul acesta va fi întocmirea bugetului. Va urma o perioadă destul de grea, pentru că știm, sunt probleme financiare la nivelul Municipiului București. Va fi nevoie probabil și de niște reforme în ceea ce privește serviciile publice. Dar nu mai intru în detalii”, a precizat Ciprian Ciucu, într-o conferință de presă.

Rezultatele oficiale ale votului pentru Primăria Capitalei, comunicate de Biroul Electoral, îl confirmă pe Ciprian Ciucu (PNL) drept câștigător al alegerilor pentru funcția de primar general, cu 211.562 de voturi, ceea ce reprezintă 36,16% din total. Surpriza scrutinului apare la poziția secundă: Anca Alexandrescu (Dreptate pentru București) urcă pe locul al doilea, obținând 128.405 voturi (21,94%). Daniel Băluță se clasează, potrivit numărătorii oficiale, pe locul al treilea, cu 120.001 voturi (20,51%). Pe poziția a patra se află Cătălin Drulă (USR), care a strâns 81.310 voturi (13,90%), urmat de Ana-Maria Ciceală (Sănătate Educație Natură Sustenabilitate) cu 34.239 voturi (5,85%).

Dacă Guvernul va respecta termenul legal de 90 de zile, Sectorul 6 ar trebui să-și aleagă noul primar cel târziu în luna martie 2026.