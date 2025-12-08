search
Luni, 8 Decembrie 2025
Dominic Fritz, despre scorul obţinut de Cătălin Drulă: „Rezultatul candidatului USR la Primăria Capitalei a dezamăgit”

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni, 8 decembrie, că scorul obţinut de candidatul partidului la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, este unul dezamăgitor și că o mare parte din electoratul reformist a ales să-l voteze pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu.

Preşedintele USR, Dominic Fritz FOTO: Facebook
Preşedintele USR, Dominic Fritz FOTO: Facebook

„Rezultatul candidatului nostru la Primăria Capitalei a dezamăgit”, a afirmat Dominic Fritz, precizând că USR trebuie să facă o analiză serioasă asupra mesajului și strategiei folosite în campanie.

Liderul USR a explicat că formațiunea nu a reușit să mobilizeze suficient electoratul pe care se baza tradițional: „Bazinul reformist care susține și USR-ul a votat majoritar cu Ciprian Ciucu. A fost o alegere strategică a multor votanți, care au vrut să se asigure că Bucureștiul nu ajunge pe mâna unui candidat extremist”, a spus Fritz.

Acesta a subliniat că votul de duminică nu a fost doar unul pro-Ciucu, ci și unul „împotriva unui candidat extremist”, ceea ce a influențat semnificativ rezultatul final.

În contextul acestor concluzii, Dominic Fritz a anunțat că USR va intra într-un proces amplu de reorganizare internă. „Voi convoca un congres pentru a pune pe o nouă bază inclusiv statutul partidului. Este nevoie de schimbări structurale și de o adaptare a modului în care funcționează USR”, a precizat el.

Congresul ar urma să aibă loc cel mai probabil în luna februarie, a mai spus liderul formațiunii.

loading Se încarcă comentariile...
