search
Joi, 13 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Primarul Băluță: Oamenilor din Rahova le garantez că vor reveni în calitate de proprietari, nu de chiriași, la locuințele lor reconstruite

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, și candidatul PSD la Primăria Capitalei, spune că locatarii blocului afectat de explozie, din Rahova, vor reveni în calitate de proprietari în locuințele lor reconstruite.

Daniel Băluță FOTO: Inquam Photos
Daniel Băluță FOTO: Inquam Photos

„Există două spețe pe care le-am ridicat. Pentru oamenii din Rahova, vreau să mă uit în ochii dumneavoastră și să vă spun următorul lucru: oamenilor aceia, în contextul în care voi ajunge primar general, le garantez faptul că vor reveni la proprietățile lor reconstruite în calitate de proprietari și nu de chiriași. Există cadru legal, există cadru legal și este o promisiune pe care am făcut-o ieri, când am fost în zona aceea, a vecinilor lor, pentru că este o comunitate extraordinară. M-a impresionat ceea ce am văzut acolo”, a spus Daniel Băluță, la Antena 3.

Reamintim că, printr-un comunicat de presă, Ministerul Dezvoltării a transmis un mesaj prin care spunea că acești oameni vor deveni chiriași în apartamentele în care până acum au trăit. Astfel, că oamenii au fost revoltați de decizia găsită de autorități. 

„Întrucât regimul juridic al clădirilor nou realizate prin program este diferit, acestea vor intra în proprietatea privată a statului și se atribuie unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află amplasată clădirea, prin convenție încheiată cu Ministerul Dezvoltării. Locuințele nou realizate se vor atribui cu chirie foștilor proprietari, la solicitarea acestora, pe întreaga durată a vieții acestora, precum și pe o perioadă de maximum 20 de ani pentru moștenitorii minori ai acestora, cu posibilitate de vânzare dacă foștii proprietari solicită”, a precizat Ministerul Dezvoltării.

Explozia devastatoare care a distrus un bloc din cartierul Rahova, în urma căreia trei oameni au murit și alți paisprezece au fost răniți, a fost cauzată de o acumulare de gaze naturale scurse prin două fisuri apărute în conducta de alimentare.

Judecătorii arată în motivare că tragedia putea fi evitată, dacă angajații Distrigaz și cei ai firmei private ar fi respectat procedurile de siguranță.

Explozia a provocat prăbușirea etajului șase peste etajul cinci, afectând grav structura blocului din Rahova. Trei persoane au murit, printre care o femeie gravidă,

Alte 14 persoane au fost rănite și transportate la spital.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un antreprenor rus specializat în criptomonede şi soţia sa au fost găsiţi dezmembraţi și îngropați în deşertul din Dubai
digi24.ro
image
Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: „Nu ne plac”
stirileprotv.ro
image
Care 35.000€?! Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru că au câștigat Asia Express 2025, de fapt
gandul.ro
image
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament” în Balcani
mediafax.ro
image
Simona Halep a pierdut podiumul! Recordul actualului lider WTA a scos-o din top pe cea mai bună jucătoare de tenis din istoria României
fanatik.ro
image
A renunțat la cariera din medicină pentru un job de care mulți fug: „Nu putea concura niciodată cu asta”, mărturisește o tânără de 28 de ani din Colorado
libertatea.ro
image
Avertismentul lui Marco Rubio după incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al NATO, inclusiv în România. „Nu ne plac”
digi24.ro
image
Un celebru afacerist din România, executat silit! Proprietatea sa a fost scoasă la licitație pentru 4 milioane de euro
gsp.ro
image
Judecătoarea ”s-a jurat pe copiii ei”, apoi s-a aflat totul și a ajuns în boxa acuzaților! Cazul a făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Pensiile magistraților, în aer: ce s-a întâmplat cu adevărat la întâlnirea secretă de la Cotroceni (surse)
stiripesurse.ro
image
Medicii i-au scos o parte din plămân unei femei diagnosticate cu cancer. Apoi și-au dat seama că au greșit și că avea pneumonie
antena3.ro
image
Cum ne protejează legea banii din Pilonul 2
observatornews.ro
image
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Cât plătești la gaz pentru un apartament de două camere cu centrală termică. Estimare realistă
playtech.ro
image
Vestea pe care Florin Talpan nu voia să o primească. Ce a decis ÎCCJ în procesul dintre el și CSA
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce a urmat
digisport.ro
image
DOCUMENT | 'Doamna achizițiilor' pleacă din Guvern, în urma unui scandal de mari proporții
stiripesurse.ro
image
Un microbuz s-a răsturnat pe un drum din Constanța! Sunt mai multe victime
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
A murit Mihai Dinvale, fost director al Teatrului Mic: „Off, Tata Mișu…”
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, veste SUPERBĂ. Artista este cum nu se poate mai fericită! Toate vedetele și toți fanii i-au felicitat pe ea și pe soțul ei
romaniatv.net
image
Cu Vuitton la braț și Cartier de mână, Amalia Năstase a împins cu eleganță căruciorul de cumpărături la Lidl FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
Un celebru afacerist din România, executat silit! Proprietatea sa a fost scoasă la licitație pentru 4 milioane de euro
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
click.ro
image
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el, dacă…” S-au cunoscut când ea avea 18 ani și el 50
click.ro
image
Femeia care i-a fost alături lui Horia Moculescu în ultimele clipe de viață: „Am fost lângă el în fiecare moment”. Ea o va sprijini pe fiica maestrului în pregătirea înmormântării
click.ro
Gwyneth Paltrow foto profimedia jpg
„M-a lovit atât de puternic”! Celebra vedetă face dezvăluiri cutremurătoare la 53 de ani
okmagazine.ro
LeAnn Rimes foto Profimedia jpg
După ce și-a pierdut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”
clickpentrufemei.ro
Cairo, Gizeh, Pyramid of Menkaure, Egypt, Oct 2005 jpg
Anomaliile descoperite la o piramidă de pe platoul Giza ar putea indica o intrare ascunsă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”

OK! Magazine

image
Toți așteptau marele ei anunț! Iată că l-a făcut! Vestea Prințesei Kate este o mare bucurie

Click! Pentru femei

image
După ce i-au căzut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor