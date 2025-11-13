Primarul Băluță: Oamenilor din Rahova le garantez că vor reveni în calitate de proprietari, nu de chiriași, la locuințele lor reconstruite

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, și candidatul PSD la Primăria Capitalei, spune că locatarii blocului afectat de explozie, din Rahova, vor reveni în calitate de proprietari în locuințele lor reconstruite.

„Există două spețe pe care le-am ridicat. Pentru oamenii din Rahova, vreau să mă uit în ochii dumneavoastră și să vă spun următorul lucru: oamenilor aceia, în contextul în care voi ajunge primar general, le garantez faptul că vor reveni la proprietățile lor reconstruite în calitate de proprietari și nu de chiriași. Există cadru legal, există cadru legal și este o promisiune pe care am făcut-o ieri, când am fost în zona aceea, a vecinilor lor, pentru că este o comunitate extraordinară. M-a impresionat ceea ce am văzut acolo”, a spus Daniel Băluță, la Antena 3.

Reamintim că, printr-un comunicat de presă, Ministerul Dezvoltării a transmis un mesaj prin care spunea că acești oameni vor deveni chiriași în apartamentele în care până acum au trăit. Astfel, că oamenii au fost revoltați de decizia găsită de autorități.

„Întrucât regimul juridic al clădirilor nou realizate prin program este diferit, acestea vor intra în proprietatea privată a statului și se atribuie unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află amplasată clădirea, prin convenție încheiată cu Ministerul Dezvoltării. Locuințele nou realizate se vor atribui cu chirie foștilor proprietari, la solicitarea acestora, pe întreaga durată a vieții acestora, precum și pe o perioadă de maximum 20 de ani pentru moștenitorii minori ai acestora, cu posibilitate de vânzare dacă foștii proprietari solicită”, a precizat Ministerul Dezvoltării.

Explozia devastatoare care a distrus un bloc din cartierul Rahova, în urma căreia trei oameni au murit și alți paisprezece au fost răniți, a fost cauzată de o acumulare de gaze naturale scurse prin două fisuri apărute în conducta de alimentare.

Judecătorii arată în motivare că tragedia putea fi evitată, dacă angajații Distrigaz și cei ai firmei private ar fi respectat procedurile de siguranță.

Explozia a provocat prăbușirea etajului șase peste etajul cinci, afectând grav structura blocului din Rahova. Trei persoane au murit, printre care o femeie gravidă,

Alte 14 persoane au fost rănite și transportate la spital.