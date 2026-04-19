Fost consilier al lui Sorin Grindeanu, apel public către liderul PSD: „Să nu arunce țara în mlaștina conflictelor politice”

Fostul consilier personal al lui Sorin Grindeanu din perioada în care acesta era ministru al Transporturilor, Cătălin Urtoi, îi cere public liderului PSD să dea dovadă de responsabilitate și să evite declanșarea unei crize politice. Acesta a fost consilier al lui Grindeanu între februarie 2022 și martie 2023.

Urtoi avertizează că România traversează un moment critic și nu își mai permite conflicte politice sau jocuri de putere. Fostul consilier susține că blocajele politice nu mai pot fi considerate tactici, ci reprezintă acte de iresponsabilitate.

„România nu mai are spațiu pentru calcule mărunte, orgolii de apărat sau jocuri de putere purtate pe spatele unei societăți deja obosite. Economia se zguduie, încrederea publică se subțiază, reformele cer continuitate, iar a bloca, a întârzia sau a sabota nu mai este tactică politică, ci iresponsabilitate”, a transmis acesta, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Avertisment privind PNRR

Cătălin Urtoi atrage atenția că o eventuală criză politică ar putea pune în pericol investițiile și fondurile europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), al cărui termen-limită de implementare este august 2026.

„PNRR-ul nu este o miză de partid și nu este decor pentru conferințe de presă și nici monedă de schimb pentru negocieri între lideri. PNRR-ul este una dintre puținele șanse reale prin care România mai poate recupera anii pierduți, întârzieri tolerate și eșecuri administrate cu seninătate. Aici nu mai e vorba despre cine domină agenda, ci despre cine are luciditatea să nu arunce țara în mlaștina conflictelor politice”, a subliniat acesta.

Mesaj direct pentru liderul PSD

Urtoi avertizează că o eventuală decizie de blocaj ar putea afecta imaginea liderului PSD pe termen lung.

„Nu blocați România! Nu împingeți PSD în postura unui partid care, într-un moment critic, a ales instinctul de conservare în locul responsabilității! Nu transformați reforma într-o victimă colaterală a orgoliului politic! (...) În politică, există decizii care aduc voturi și există decizii care lasă urme în istorie. Rareori coincid”, a transmis fostul consilier.