search
Duminică, 19 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Dragoș Pîslaru, mesaj de susținere pentru Bolojan: „Se vede cât de tare se tem unii de ce se întâmplă atunci când aprindem lumina în cămară”

0
0
Publicat:

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, afirmă că România se află într-un moment decisiv pentru dezvoltarea sa, fiind necesară atragerea a 10 miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) până la termenul limită de 31 august 2026.

Ministrul Pîslaru îl susține pe Ilie Bolojan. FOTO: Facebook/Dragos Pîslaru

„10 miliarde de Euro. Asta e suma pe care trebuie s-o aducem în ţară prin proiectele PNRR cu termen 31 august 2026. Bani care ne așteaptă doar pe noi. Bani puși deoparte doar pentru România. Pentru aceste 10 miliarde nu concurăm cu nicio altă țară din UE. Singurii cu care concurăm suntem noi înșine”, a transmis ministrul, duminică, într-o postare pe Facebook.

Mii de proiecte în derulare

Potrivit lui Pîslaru, fondurile sunt destinate unor investiții majore, precum construcția de autostrăzi, modernizarea spitalelor, școlilor și grădinițelor, digitalizarea administrației, eficientizarea energetică a clădirilor, împăduriri și alte proiecte de infrastructură

În total, peste 21.000 de proiecte sunt în desfășurare la nivel național, iar progresul acestora poate fi urmărit pe platforma Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Sprijin pentru premierul Ilie Bolojan

Ministrul a subliniat că implementarea reformelor necesare pentru accesarea fondurilor europene nu poate fi realizată „nici la TV, nici pe TikTok”, ci prin muncă riguroasă, zi de zi.

Pîslaru și-a exprimat susținerea pentru premierul Ilie Bolojan, despre care spune că are capacitatea de a gestiona acest proces.

„Este Bolojan prim-ministrul perfect? Cu siguranță că nu și nu există așa ceva nicăieri în lume. Dar este omul care găsește soluții, nu scuze. Care reformează, nu amână. Care este responsabil și nu minte”, a declarat Pîslaru.

Critici la adresa guvernelor anterioare

Ministrul a acuzat fostele guverne că au amânat reformele dificile și au lansat investiții „nerealiste”, din considerente electorale.

El susține că actualul executiv a accelerat reformele și a prioritizat proiectele, afirmând că „se face într-un an ce nu s-a făcut în cinci”.

„Guvernele anterioare au ales calea ușoară: au amânat reformele grele și au lansat multe investiții nerealiste și fără acoperire, de teamă să nu piardă voturi și în goana superficială după capital electoral. Ilie Bolojan este tocmai opusul acestui tipar. În efortul de a implementa PNRR-ul, prim-ministrul mi-a oferit tot sprijinul, asumându-și inclusiv măsuri nepopulare, dar vitale pentru a nu pierde banii europeni, a reduce risipa și a aduce înapoi gradual un trai mai bun pentru români. Am prioritizat proiectele de investiții și am accelerat reformele. Facem într-un an ce nu s-a făcut în cinci de dinainte”, a scris Pîslaru.

Avertisment privind o posibilă criză politică

Pîslaru avertizează că România se află „la o răscruce”, între continuarea reformelor și riscul unei crize politice care ar putea destabiliza țara.

„Să provoci o criză e cel mai ușor lucru din lume. Să construiești însă ceva durabil - aici este provocarea”, a spus acesta, subliniind că instabilitatea ar putea pune în pericol accesarea fondurilor europene.

„Lupta reală: reformă sau stagnare”

Reluând o metaforă folosită de premierul Bolojan, ministrul a făcut referire la necesitatea transparenței în administrație, sugerând că unele interese sunt deranjate de reforme.

„Se vede astăzi, mai clar ca niciodată, cât de tare se tem unii de ceea ce se întâmplă atunci când aprindem lumina în cămară. Pentru că odată ce aprindem lumina ies la iveală bolidurile de lux, zborurile cu avioane private și ceasurile de sute de mii de euro. Ies la iveală sinecurile din consiliile de administrație, firmele care căpușează bugetul național și cutiile de pantofi pline cu bani. Și ceea ce unii politicieni încă refuză să accepte este că petrecerea s-a terminat, băieți”, a afirmat Pîslaru.

În final, acesta a transmis că susține continuarea reformelor și implementarea PNRR, considerând că România trebuie să aleagă „drumul greu, dar corect” al dezvoltării.

Zilele trecute, premierul Ilie Bolojan acuza existența unor „vuvuzele politice” și compara risipa din companiile de stat cu „niște șobolani care rod proviziile din cămară”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Casa lui Mircea Dinescu din Dolj, incendiată! Pe cine bănuiește scriitorul: „Întâi mi-au dat foc la vie”
image
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului

OK! Magazine

image
Prinții de Wales, 15 ani de mariaj rigid? Ce s-a întâmplat în cele câteva luni în care au fost despărțiți

Click! Pentru femei

image
Viața se îmbunătățește vizibil pentru trei zodii în săptămâna 20–26 aprilie 2026, dar calmul rămâne esențial

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine? Iată ce arată despre tine!