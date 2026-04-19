Duminică, 19 Aprilie 2026
Adevărul
Daniel Buda, despre posibila ieșire de la guvernare a social-democraților: „PSD poate trece la capitolul partide moarte sau partide care îngroapă România!”

Europarlamentarul PNL Daniel Buda a transmis un mesaj dur la adresa PSD, în contextul posibilei ieşiri a social-democraţilor de la guvernare şi a avertizat că aceasta ar putea afecta nu doar stabilitatea politică a României, ci şi existenţa partidului pe scena politică.

PSD hotărăşte luni dacă iese de la guvernare. FOTO: Inquam
PSD hotărăşte luni dacă iese de la guvernare. FOTO: Inquam

Europarlamentarul, vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI), a transmis duminică, 19 aprilie, un mesaj pe Facebook în care critică dur posibila ieșire a PSD de la guvernare, într-un moment marcat de tensiuni în interiorul coaliției.

Mesajul său vine cu o zi înainte ca social-democrații să se reunească în anunţata ședință în care urmează să decidă dacă rămân sau nu la guvernare, pe fondul conflictelor și atacurilor reciproce cu partenerii de coaliţie din PNL și USR.

 „Astăzi nu este despre PSD sau Ilie Bolojan, ci despre viitorul României!

Ceea ce se întâmplă azi în PSD nu are nimic de-a face cu democrația! Sorin Grindeanu riscă, tocmai azi, în Duminica Tomii – când se pomenesc morții în biserici – să ne arate că PSD poate trece la capitolul partide moarte sau partide care îngroapă România!

Suntem după 10 luni de guvernare în care deficitul a fost redus, fondurile europene au fost salvate atât cât s-a putut, s-au luat decizii de corectare a cheltuirii iresponsabile și suntem pe fragilul drum al stabilității. Asta într-o perioadă profund instabilă internațional, cu războaie care macină bruma de bunăstare a economiei întregii lumi, generate de creșterea prețurilor la carburanți, inflație și închiderea locurilor de muncă pentru sute de mii de cetățeni europeni!

În același timp, Ungaria își caută cadența spre stabilitate, Bulgaria are azi al șaptelea rând de alegeri și încearcă același lucru! În același timp, în România, PSD, într-un simulacru de consultare internă, vine să consfințească o decizie luată deja de o mână de oameni: de a ieși de la guvernare!

O guvernare unde au refuzat postul de prim-ministru din cauza condițiilor economice dificile lăsate de Marcel Ciolacu, pe care îl durea în pix de deficit! O guvernare unde au obținut tot ceea ce au dorit: bani pe componenta socială cum nu au avut niciodată, numiri și păstrarea oamenilor în funcții dincolo de procentele cuvenite. Doar să fie bine!

Invocarea unor motive care țin de guvernările anterioare sau de contextul internațional demonstrează nu doar lipsa de maturitate, ci și o doză de lașitate, când te ascunzi în spatele a 5000 de activiști ai partidului!

Între timp, Ilie Bolojan va avea toată susținerea PNL să continue ce a început. Nu va fi ușor, dar nu are de ales, pentru că noi alegem responsabilitatea”, a transmis europarlamentarul duminică.

Top articole

Partenerii noștri

image
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei
digi24.ro
image
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
stirileprotv.ro
image
Cât de „safe” e SAFE pentru bugetul României. Expert fiscal: Dacă România ia banii doar ca să cumpere din import, atunci nu vorbim despre investiție strategică, ci despre datorie strategică
gandul.ro
image
Două țări UE îi interzic premierului slovac să zboare prin spațiul lor aerian către Moscova
mediafax.ro
image
Alex Dobre, out din echipa Rapidului la Craiova!
fanatik.ro
image
Cadou obligatoriu pentru ÎPS Teodosie: 200 de lei de student, la festivitatea de absolvire. Organizator: „Cei care nu pot participa au obligația morală de a achita 550 de lei”
libertatea.ro
image
Revoluție în transporturi: orașul care primește 270 de milioane de euro, finanțare europeană, pentru primul tram-tren din țară
digi24.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
Tragic: Mara Flavia a murit la 38 de ani, după ce a dispărut într-un lac. ”Nu-mi vine să cred”
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva foarte suspect: au fost plasate peste 1 miliard de dolari în pariuri perfect sincronizate pe războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
antena3.ro
image
Reacția unei turiste după ce a ajuns în satul răsturnat din Gorj, devenit viral: "Vii și pleci alt om"
observatornews.ro
image
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
cancan.ro
image
Ministrul Muncii care a anunțat că pensiile cresc cu 300 lei va demisiona luni. Vești rele pentru pensionari
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Cât costă 3 nopți la mare de 1 Mai 2026. Tarifele pentru Mamaia, Neptun, Venus și Vama Veche
playtech.ro
image
Marius Şumudică, contre în direct cu Dănuţ Lupu în scandalul Dobre – Gâlcă: “Rapid l-a pierdut!” / “De 5 etape e penibil” Dezvăluiri despre conflictul din Dubai: “La mine nu mai joci!”
fanatik.ro
image
S-au publicat noile venituri de la Înalta Curte de Casație și Justiție: patru sporuri pentru magistrați – Ce salariu are Lia Savonea
ziare.com
image
Maria Sharapova: ”Voi explica o realitate incontestabilă”. A fost ”cea mai frumoasă din lume”, dar acum e ”de nerecunoscut”
digisport.ro
image
”Black Friday” la Guvern și parcă revenim în haiducia anilor 90: Cum s-ar vinde resursele critice ale țării și cea mai importantă bancă la preț de chilipir
stiripesurse.ro
image
Operațiunea PSD contra lui Bolojan. Cine cade în picioare și cine ajunge în genunchi – ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Tatăl lui Rareș Cojoc, după ce Andreei Popescu i s-au aprins călcâiele după Dan Alexa. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit. Gestul său a fost taxat dur!
romaniatv.net
image
Cine este și cum arată fosta soție a noului premier al Ungariei. Péter Magyar a fost căsătorit cu o femeie superbă!
mediaflux.ro
image
Adio telefoane la volan! Tehnologia revoluționară testată pe șoselele din Europa
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Kilograme în plus după Paște? Antrenoarea de fitness Roxana Vancea te învață cum să topești grăsimea într-un timp scurt
actualitate.net
image
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
click.ro
image
Cine era badanta moartă în Italia, după ce s-a aruncat de la etajul 3. „Chinuri, o viață grea”
click.ro
image
Investigație uriașă în SUA: 10 oameni de știință au murit subit, au fost uciși sau au dispărut în ultimii trei ani
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Kate Middleton și sora ei, Pippa Middleton foto Profimedia jpg
Kate Middleton, disperată din cauza surorii sale. Pippa a instaurat teroarea într-un sat din Anglia rurală
okmagazine.ro
Salata de oua Sursa foto shutterstock 2472436623 jpg
Ouă de Paști rămase după mesele pascale? Ce zici de o salată de ouă?
clickpentrufemei.ro
Osul sculptat în formă de penis, descoperit în depozitele Muzeului Valkhof (© Provincie Gelderland)
Un obiect neobișnuit, descoperit ascuns într-o cutie de depozitare uitată într-un muzeu
historia.ro
Cele mai citite

Click!

image
Casa lui Mircea Dinescu din Dolj, incendiată! Pe cine bănuiește scriitorul: „Întâi mi-au dat foc la vie”
image
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului

OK! Magazine

image
Prinții de Wales, 15 ani de mariaj rigid? Ce s-a întâmplat în cele câteva luni în care au fost despărțiți

Click! Pentru femei

image
Viața se îmbunătățește vizibil pentru trei zodii în săptămâna 20–26 aprilie 2026, dar calmul rămâne esențial

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine? Iată ce arată despre tine!