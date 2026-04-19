Daniel Buda, despre posibila ieșire de la guvernare a social-democraților: „PSD poate trece la capitolul partide moarte sau partide care îngroapă România!”

Europarlamentarul PNL Daniel Buda a transmis un mesaj dur la adresa PSD, în contextul posibilei ieşiri a social-democraţilor de la guvernare şi a avertizat că aceasta ar putea afecta nu doar stabilitatea politică a României, ci şi existenţa partidului pe scena politică.

Europarlamentarul, vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI), a transmis duminică, 19 aprilie, un mesaj pe Facebook în care critică dur posibila ieșire a PSD de la guvernare, într-un moment marcat de tensiuni în interiorul coaliției.

Mesajul său vine cu o zi înainte ca social-democrații să se reunească în anunţata ședință în care urmează să decidă dacă rămân sau nu la guvernare, pe fondul conflictelor și atacurilor reciproce cu partenerii de coaliţie din PNL și USR.

„Astăzi nu este despre PSD sau Ilie Bolojan, ci despre viitorul României!

Ceea ce se întâmplă azi în PSD nu are nimic de-a face cu democrația! Sorin Grindeanu riscă, tocmai azi, în Duminica Tomii – când se pomenesc morții în biserici – să ne arate că PSD poate trece la capitolul partide moarte sau partide care îngroapă România!

Suntem după 10 luni de guvernare în care deficitul a fost redus, fondurile europene au fost salvate atât cât s-a putut, s-au luat decizii de corectare a cheltuirii iresponsabile și suntem pe fragilul drum al stabilității. Asta într-o perioadă profund instabilă internațional, cu războaie care macină bruma de bunăstare a economiei întregii lumi, generate de creșterea prețurilor la carburanți, inflație și închiderea locurilor de muncă pentru sute de mii de cetățeni europeni!

În același timp, Ungaria își caută cadența spre stabilitate, Bulgaria are azi al șaptelea rând de alegeri și încearcă același lucru! În același timp, în România, PSD, într-un simulacru de consultare internă, vine să consfințească o decizie luată deja de o mână de oameni: de a ieși de la guvernare!

O guvernare unde au refuzat postul de prim-ministru din cauza condițiilor economice dificile lăsate de Marcel Ciolacu, pe care îl durea în pix de deficit! O guvernare unde au obținut tot ceea ce au dorit: bani pe componenta socială cum nu au avut niciodată, numiri și păstrarea oamenilor în funcții dincolo de procentele cuvenite. Doar să fie bine!

Invocarea unor motive care țin de guvernările anterioare sau de contextul internațional demonstrează nu doar lipsa de maturitate, ci și o doză de lașitate, când te ascunzi în spatele a 5000 de activiști ai partidului!

Între timp, Ilie Bolojan va avea toată susținerea PNL să continue ce a început. Nu va fi ușor, dar nu are de ales, pentru că noi alegem responsabilitatea”, a transmis europarlamentarul duminică.