Sâmbătă, 7 Februarie 2026
Adevărul
Daniel Băluță îl acuză pe Ciprian Ciucu de mitocănie și bullying: „Sunteți un om fără caracter"/ „Aveți apucături de baron!"

Publicat:

Războiul declarațiilor dintre Daniel Băluță și Ciprian Ciucu devine din ce în ce mai dur, primarul Sectorului 4 acuzându-l pe edilul Capitalei de mitocănie, bullying și lipsă de caracter, după ce acesta ar fi caracterizat acţiunile consilierilor PSD Bucureşti drept parşivenie".

Războiul dintre Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu continuă. FOTO: arhivă/Mediafax
Conflictul între primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a atins un nou nivel, după ce liderul PSD București a lansat o replică extrem de dură, în urma declarațiilor recente ale lui Ciprian Ciucu.

Replica de sâmbătă, 7 februarie, a lui Daniel Băluță vine ca răspuns la criticile făcute de primarul general sâmbătă, în cadrul unei emisiuni televizate, în care a acuzat PSD și pe Băluță de blocarea proiectelor din Capitală și de lipsa de sprijin în Consiliul General al Municipiului București (CGMB).

Daniel Băluță nu s-a sfiit să catalogheze comportamentul primarului general drept „mitocănie” și „bullying”, calificându-l drept „un om fără caracter”.

„Astăzi, domnul Ciucu, care, în ultimele două luni, s-a dovedit a fi nu doar un amator lipsit de soluții, care nu a făcut altceva decât să îi inducă în eroare pe bucureșteni în legătură cu profesionalismul său, a trecut la un alt nivel… cel al mitocăniei.

Frustrat de lipsa completă de soluții, sufocat de lacrimi și suspine, domnul Ciucu s-a gândit că este bine să treacă la bullying.

Ca orice userist care se respectă, arată cu degetul către PSD, partidul alături de care a câștigat alegerile în Sectorul 6 și alături de care are majoritate politică în Sectorul 6.

Din respect pentru mama, soția și fiica dumnealui, nu voi comenta afirmațiile defăimătoare la adresa mea, afirmații caracteristice unui om slab și fără caracter. Vreau doar să îi asigur pe bucureșteni, fără echivoc, că nu voi ceda!”, a transmis, sâmbătă, Daniel Băluţă pe Facebook.

Primarul Sectorului 4 a continuat mesajul său acid, acuzându-l pe primarul general al Capitalei nu doar de mitocănie, ci şi de minciuni, comparândul cu baronul Münchhausen.

„Voi continua să lupt pentru a face dreptate! Voi face tot ceea ce este omenește posibil ca nimeni să nu plătească pentru apă caldă și căldură dacă acestea nu sunt livrate la standarde contractuale.

Voi continua să-i apăr pe cei vulnerabili, tineri, oameni activi și vârstnici, și, DA, domnule Ciucu, voi continua să construiesc metrou, să dezvolt infrastructura rutieră, medicală și educațională.

Domnule Ciucu, dacă puteți (și, sincer, pare că nu puteți), încercați să faceți același lucru, să dovediți că sunteți așa cum v-ați prezentat în campanie.

Pentru prestația de astăzi, vă pot spune doar atât: 𝒔𝒖𝒏𝒕̦𝒊 𝒖𝒏 𝒐𝒎 𝒇𝒂̆𝒓𝒂̆ 𝒄𝒂𝒓𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓!

Domnule Ciucu, apucați-vă, odată și odată, de treabă!

Lăsați la o parte scuzele, cereți ajutor pentru lucruri serioase și fiți convins că îl veți primi!

Prin țevi nu circulă nici politica și nici lacrimile dumneavoastră de crocodil.

Aveți apucături de baron, domnule Ciucu! Și nu orice baron. Baronul Münchhausen! Închei prin a vă ura succes și minte limpede!”, şi-a încheiat el mesajul.

Declaraţiile care l-au strânit pe primarul Sectorului 4

Replica lui Daniel Băluţă a venit imediat după un interviu acordat de Ciprian Ciucu la Prima News, în care acesta s-a plâns că PSD Bucureşti şi, în mod special Daniel Băluţă, se opun proiectelor sale și apoi îl acuză că se plânge că nu are soluţii.

„Nu știu, el a început, întrebați-l pe el (n.r. – Daniel Băluţă). Deci, nu mă plâng, am soluții. «Pune mâna și votează în Consiliul General și nu mai fă pe mironosița». Asta este mesajul. Hai să vedem, votează-le, vedem ce efecte au pe parcursul acestui an, echilibrăm bugetul, că așa e ușor să zici, mă, Ciucu se plânge, Ciucu se plânge, dar nu vine cu soluții. Bun, hai să te văd. Aici este parșivenia, pentru că orice i-ai propune care nu este popular, între patru ochi sau în discuții consilierii ca să ajungem la o concluzie scoatem după aceea pe surse, împachetându-l așa fel încât să fie împotriva ta. Băi, nu merge, nu s-a întâlnit hoțul cu prostul, eu fiind prostul aici, că măcar hoț nu sunt”, a fost una dintre declaraţiile primarului general al Capitalei care l-au făcut pe Daniel Băluţă să-l acuze de mitocănie şi bullying.

Politică

