Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Adevărul
Strategia „Cîțu” revine în actualitate: planul PSD pentru izolarea lui Ilie Bolojan și dilema anticipatelor

Tensiunile din interiorul coaliției ating un punct critic, după ce PSD a pus oficial pe masa analizei interne scenariul ieșirii de la guvernare. Nemulțumirea social-democraților, declanșată de adoptarea reformei administrației publice, forțează o reevaluare a parteneriatului cu premierul Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu lansează noi săgeți împotriva premierului Bolojan FOTO Colaj / Inquam / Profimedia
Pentru înlăturarea premierului Ilie Bolojan, PSD ar avea la dispoziție două variante, determinarea liberalilor să îi retragă sprijinul sau refuzul continuării în actuala formulă de guvernare, așa cum a făcut USR în momentul ruperii cabinetului Cîțu. Atunci miniștrii USR s-au retras de la guvernare, condiționând reluarea negocierilor de retragerea nominalizării lui Florin Cîțu, la acel moment și președinte PNL, pentru funcția de premier.

O ruptură, mai „posibilă ca niciodată”

Voci din PSD explică pentru „Adevărul” că „o ruptură a coaliției de guvernare este posibilă mai mult ca niciodată”, tensiunea fiind ridicată în partidele guvernării. Astfel, scenariul unei ruperi a coaliției pe modelul fostului cabinet condus de Florin Cîțu nu este exclus.

Potrivit unor surse din coaliție, PSD are opțiunea opoziției, iar PNL pe cea a guvernului minoritar, care însă ar însemna un blocaj al reformelor începute. Astfel, singura variantă care rămâne este declanșarea anticipatelor.

Premierul Ilie Bolojan este însă foarte greu de înlăturat din fruntea partidului și a Executivului, fiind deasupra formațiunii politice cu peste 6 procente în sondaje. În partid, deocamdată, indiferent de opinie, liberalii nu au de ales decât să meargă înainte cu acesta. „Nu o să-l schimbăm că vrea alt partid. Dacă vrem să-l schimbăm, îl schimbăm noi. Nu că vrea altcineva”, afirmă în același timp voci din PNL.

Poate PSD să înlăture premierul?

Politologul Cristian Pîrvulescu este de părere că atât PSD, cât și PNL sunt într-o situație fără ieșire: „PSD nu are niciun orizont de viitor clar. Are îndoieli serioase, atât în ceea ce privește propria sa direcție, cât și în ceea ce privește participarea la guvernare. Nu există alternativă a unei majorități fără PSD, și-ar dori să fie scos de la guvernare, dar nu poate să iasă pentru că va fi responsabil de crearea instabilității. Ar fi mult mai simplu pentru PSD să fie scos de la guvernare, doar că PNL nu își poate permite acest lucru, pentru că PNL va deveni responsabil de criza politică”.

Social-democrații nu au alternativă, nu îl pot înlătura pe premierul Ilie Bolojan de la guvernare, însă pot să încerce să slăbească susținerea PNL pentru acesta. „Cred că ceea ce încearcă mai mult să producă PSD, odată ce ordonanța a trecut, este să adâncească mișcările tectonice din PNL. Nu să părăsească guvernarea. Să adâncească mișcările tectonice din PNL, pentru că acolo există ceva mișcare. Deși nemulțumirea antibolojan nu este generalizată, majoritatea antibolojan există”, indică Cristian Pârvulescu

USR nu a calculat bine situația în momentul ieșirii de la guvernare, în 2022, PSD însă se asigură că nu produce o criză politică care îi poate fi reproșată. Iar social-democrații au niște pârghii pe care le pot folosi pe viitor, mai explică politologul Cristian Pîrvulescu:

În condițiile acestea foarte complicate, în care primarii PSD vor avea niște dificultăți în opoziție, vor ei să iasă? Și își permite domnul Grindeanu să iasă de la guvernare fără să știe dacă mai revine? Sigur, președintele Dan nu este președintele Iohannis. Președintele Iohannis avea un cu totul alt still. Și avea și sprijinul unui partid, pe câtă vreme președintele Dan este izolat la Cotroceni, deci nu are aceeași marjă de manevră și se poate trezi în situația în care PSD va folosi amenințarea AUR cu suspendarea pentru a-l obliga să creeze o nouă majoritate. Asta este posibil. Dar nu chiar acum. Deci nu mâine, nu săptămâna viitoare. Asta este posibil într-un viitor, la vară”.

Politologul explică faptul că în interiorul PSD, gruparea condusă de Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, care încearcă să împingă partidul într-o direcție mai radicală, „nu poate fi neglijată, pentru că în momentul de față este gruparea care capitalizează nemulțumirile din teritoriu. PSD în mai mare măsură decât PNL, dar și PNL și UDMR sunt partide de primari. Altfel spus, dacă în PSD o coaliție a aleșilor locali se organizează, leadershipul este oricând ejectabil”.

