1 martie: Ziua în care a fost înființat primul parc național din lume, Yellowstone

Pe 1 martie 1778 se naște Gheorghe Asachi, iar în 1810 Frederic Chopin. De asemenea, la aceeași dată, dar în anul 1867, a apărut primul număr al revistei „Convorbiri literare”. În același timp, data de 1 martie marchează Ziua Automobilistului Militar, Ziua Mondială a protecției civile și Ziua „Zero Discriminare”.

1788 – Se naște Gheorghe Asachi, poet, prozator, dramaturg și inginer român

S-a născut la Herţa, în Bucovina. A studiat la Lemberg (1796-1804), astronomia la Viena (1805-1808), arheologia şi epigrafia la Roma (1808-1812), unde aprofundează literatura italiană şi ia lecţii de poetică, apoi de pictură şi sculptură, potrivit volumului „Dicţionarul scriitorilor români”.

Din această perioadă, datează şi primele sale poezii în limba română, între care „Cătră Italia” (1808 sau 1812). În 1812 revine în ţară, la Iaşi, şi se consacră unei activităţi culturale intense. Referendar al şcolilor (1827-1849), edifică un adevărat sistem de învăţământ, în frunte cu Academia Mihăileană (1835). A prezidat începuturile teatrului (este iniţiatorul Conservatorului Filodramatic din Iaşi, 1836), a fondat revista „Albina românească” (1829) şi tipolitografia Albina (1832), unde îi apar primele traduceri, precum şi primele volume de scrieri - „Culegere de poezii” şi „Fabule alese”. Adversar al Revoluţiei de la 1848, se manifestă ulterior şi ca un antiunionist şi devine tot mai izolat, continuându-şi însă activitatea literară. În 1869, la vârsta de 81 de ani, pleacă în Galiţia şi achiziţionează manuscrisele lui Ion Budai Deleanu, inclusiv capodopera „Ţiganiada”, rămase la Lemberg. Pe lângă un mare număr de traduceri, Gheorghe Asachi a scris drame („Petru Rareş”, 1853; „Elena Dragoş”, 1863), nuvele istorice şi poezie („Culegere de poezii”, 1836), aceasta din urmă constituind „cea mai autentică manifestare a clasicismului în etapa literară premodernă”, indică sursa citată. A murit la Iaşi, în data de 12 noiembrie 1869.

1810 - Se naște compozitorul polonez Frédéric Chopin

Frédéric François Chopin (născut Fryderyk Franciszek Chopin; n. 22 februarie sau 1 martie 1810, Żelazowa Wola — d. 17 octombrie 1849, Paris), a fost un compozitor polonez din perioada romantismului.

Este considerat drept unul dintre cei mai prolifici și influenți compozitori de muzică pentru pian.

Pianul se regăsește pe tot parcursul operei sale, de cele mai multe ori purtând chiar un rol exclusiv, iar compozițiile sale sunt considerate culmile repertoriului pentru acest instrument.

Deși muzica sa se încadrează în rândul celor mai pretențioase opere în privința tehnicității, stilul lui Chopin iese în evidență prin profunzimea nuanței și a expresivității, și nu doar prin complexitatea tehnică.

El inventează genuri muzicale precum balada, însă cele mai reprezentative inovații sub semnătura sa privesc genuri deja existente precum sonata pentru pian, valsul, nocturna și preludiul.

Operele sale sunt numite adesea sprijinul curentului romantic în muzica cultă a secolului XIX.

În plus, Chopin este primul compozitor clasic occidental care include elemente slave în muzica sa; mazurcile și polonezele sale reprezintă chiar și astăzi baza muzicii clasice naționale poloneze.

1837 – S-a născut marele scriitor român Ion Creangă

Ion Creangă (n. 1 martie 1837, Humuleștii Noi, Neamț – d. 31 decembrie 1889, Iași) a fost un scriitor, dascăl și diacon român. Data nașterii lui Creangă este incertă. El însuși afirma în „Fragment de biografie”, că s-ar fi născut la 1 martie 1837. O altă variantă o reprezintă data de 10 iunie 1839, conform unei condici de nou-născuți din Humulești, publicată de Gh. Ungureanu.

Figură principală a literaturii române din secolul al XIX-lea, este cunoscut pentru autobiografia „Amintiri din copilărie”, precum și pentru nuvelele și povestirile sale. Principala contribuție a lui Creangă la literatura fantastică și pentru copii include narațiuni structurate în jurul unor protagoniști eponimi (Ivan Turbincă, Dănilă Prepeleac, Stan Pățitul), precum și basme ce pictează tabloul valorilor autohtone („Povestea porcului”, „Capra cu trei iezi”, „Soacra cu trei nurori”, „Punguța cu doi bani”, „Fata babei și fata moșneagului”). Considerate pe scară largă drept capodopere ale limbii și umorului românesc, scrierile sale ocupă o poziție de mijloc între o culegere din surse folclorice și o contribuție originală la un realism literar de inspirație rurală.

Alături de I. L. Caragiale, Ioan Slavici și Mihai Eminescu, Ion Creangă este considerat unul dintre cei patru mari clasici ai literaturii române.

1867 - A apărut primul număr din revista „Convorbiri literare”, organ de presă al „Junimii” - societate literară condusă de Titu Maiorescu

La data de 1 martie 1867, apărut la Iași, apoi la București, revista „Convorbiri literare”, organ de presă al „Junimii”– grupare politică și literară condusă de Titu Maiorescu care a exercitat o puternică influență asupra mișcării literare românești.

În primul număr al revistei, Iacob Negruzzi preciza că: „Sub numele de «Convorbiri Literare» va apărea la două săptămâni o revistă în formatul stinsei România Literară”.

Revista a fost organul de presă al Societății literare „Junimea”. Primul număr a apărut la 1 martie 1867, la Iași, unde revista a funcționat până în 1886. Între 1886 și 1944 apare la București, avându-l ca redactor pe Iacob Negruzzi, care predă apoi conducerea unui comitet format din foști elevi ai lui Titu Maiorescu: Mihail Dragomirescu, Simion Mehedinți, P. P. Negulescu, Rădulescu-Motru.

Printre colaboratori s-au numărat Mihai Eminescu, care publică aici majoritatea poeziilor sale; Ion Creangă, care „subpublică” primele trei părți din „Amintiri din copilărie” și o serie de povești; Ion Luca Caragiale, care „subpublică” majoritatea comediilor sale; Ioan Slavici, care publică nuvele și povești; Vasile Alecsandri, George Coșbuc, Panait Cerna, Octavian Goga, Dinu Zamfirescu, I. Al. Brătescu Voinești și alți scriitori reprezentativi ai vremii.

1872: A fost înființat primul parc național din lume, Parcul Național Yellowstone din Statele Unite

Parcul Național Yellowstone, întemeiat la data de 1 martie 1872, este primul parc național din lume. Se întinde pe o suprafață de 8.987 km pătrați, pe teritoriul a trei state federale nord americane: 96 % din suprafața parcului se află pe teritoriul statului Wyoming, 3 % pe teritoriul statului Montana și numai 1 % pe teritoriul statului Idaho.

Parcul este elementul central al ecosistemului Yellowstone, cel mai mare ecosistem rămas aproape intact în zona temperată de nord a Pământului.

1904 – S-a născut Glenn Miller, compozitor american de jazz

Alton Glenn Miller (n. 1 martie 1904, Clarinda, SUA – d. 15 decembrie 1944, Canalul Mânecii, Regatul Unit) a fost un muzician american de muzică jazz.

A format o orchestra pentru trupele americane, în timpul celui de-al doilea război mondial Multe titlurile sale ajung pe primele locuri în Hit Parade şi fac inconjurul Americii (Tuxedo Junction, Chattanooga Choo Choo).

A murit pe 15 decembrie 1944 într-un accident de avion între Londra şi Paris.

Printre cele mai cunoscute compoziții ale sale se numără „In the Mood”, „Moonlight Serenade”, „Pennsylvania 6-5000”, „Chattanooga Choo Choo”, „A String of Pearls”, „At Last”, „(I’ve Got a Gal In) Kalamazoo”, „American Patrol”, „Tuxedo Junction”, „Elmer’s Tune” și „Little Brown Jug”.

1912 – A fost efectuat primul salt cu parașuta dintr-un avion, premiera aparținându-i lui Albert Berry. Căpitanul Berry s-a parașutat dintr-un avion care zbura deasupra orașului St Louis din Statele Unite ale Americii

1953 – Dictatorul sovietic Iosif Stalin a suferit un atac cerebral care i-a adus sfârșitul

După cum spune Hrușciov în autobiografia să, Stalin participa deseori la chefuri nocturne alături de aghiotanții săi, după care dormea până târziu a două zi. La 1 martie 1953, după un dineu pe durata întregii nopți, alături de ministrul de interne Lavrenti Beria și viitorii premieri Malenkov, Bulganin și Hrușciov, Stalin a cedat, suferind un atac cerebral care i-a paralizat partea dreapta a corpului. A murit patru zile mai târziu, la 5 martie 1953 , la vârstă de 73 de ani. Hemoragia cerebrală a fost declarată oficial, drept cauză a morții. Trupul său a fost mumificat și depus în Mausoleul lui Lenin unde a rămas până la 3 octombrie 1961 , când a început destalinizarea în Uniunea Sovietică. Trupul lui Stalin a fost îngropat, după aceea, lângă zidul Kremlinului.

S-a sugerat că Stalin ar fi fost asasinat. Fostul exilat comunist Avtorhanov a adus în discuție această ipoteză în 1975. În memoriile sale politice publicate în 1993, afirmă că Beria s-a lăudat în fața să că l-ar fi otrăvit pe Stalin. În 2003 , un grup de cercetători ruși și americani au lansat ipoteza că Stalin ar fi ingerat o puternică otravă folosită împotriva șobolanilor, care provoacă fluidizarea sângelui, hemoragii și atacuri cerebrale. Cum acest tip de otravă este insipidă, varianta această este plauzibilă.

1963 - A fost efectuat primul transplant de ficat

Primul transplant de ficat din lume a fost efectuat în 1963 de Thomas E. Starzl la Universitatea din Colorado.

Cu toate acestea, el nu a fost o reușită, primul transplant care a avut și succes, deși pe termen scurt, a fost în 1967 . În ciuda progresului tehnicilor chirurgicale, transplantul hepatic a rămas în faza experimentală pe tot parcursul anilor 1970, aproximativ 25% dintre pacienți supraviețuind cel puțin un an.

Utilizarea ciclosporinei a îmbunătățit dramatic rezultatele, iar în anii 1980 transplantul de ficat a devenit un tratament clinic standard atât pentru adulți, cât și pentru copii.

1963 - S-a născut cântăreţul şi producătorul Thomas Anders, solistul trupei Modern Talking

Thomas Anders (n. 1 martie 1963, Germania) este un cântăreț, compozitor și producător german. Între 1984-1987 și 1998-2003 a făcut parte din duo-ul Modern Talking ca solist.

În 1982, Dieter Bohlen, autor, compozitor, producător și Thomas Anders (cu numele adevărat Bernd Weidung), interpret, se întâlnesc pentru prima dată. Bohlen compune câteva piese muzicale spre a fi interpretate de Anders, dar care nu vor avea succes.

În 1984 cei doi se decid să formeze Modern Talking și lansează cântecul „You're My Heart, You're My Soul” care va deveni în scurt timp foarte popular, fiind unul din hiturile anului 1985.

Thomas Anders a concertat în România pe 10 decembrie 2010.

1974 - S-a născut actorul şi regizorul Vlad Zamfirescu

Vlad Zamfirescu (n. 1 martie 1974, Târgu-Mureș) este un actor si regizor de teatru si film.

A absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale din București, clasa Ion Cojar și, în prezent își pregătește lucrarea de doctorat cu tema „Eroi shakespearieni”, potrivit Wikipedia.

Din 1998, e angajat al teatrului si din 2020 director teatrului Lucia Sturza Bulandra din București dar colaborează cu Teatrul Act și cu Teatrul Nottara din București, cu Teatrul Național din Cluj Napoca și cu Teatrul George Ciprian din Buzău. Din 2005, e președintele companiei culturale „Catharsis”.

În 2004, a primit premiul special al juriului Festivalului de Teatru Contemporan de la Brașov pentru rolul John din piesa „Bash. O trilogie contemporană" a lui Neil LaBute și, un an mai târziu, UNITER-ul i-a acordat premiul de debut pentru rolul Frederick din „Pelicanul" lui August Strindberg.

În 2008, a jucat un rol secundar în filmul „Restul e tăcere”, film care a câștigat multiple premii Gopo în 2009, și a fost propunerea României pentru Oscar în acel an.

A regizat filmul „Secretul fericirii”, pe un scenariu de Alexandru Popa, care a avut premiera în anul 2018 la TIFF și a rulat în cinematografe în acel an.

În august 2020 a fost numit manager al Teatrului Bulandra.

1998: Titanic devine primul film cu încasări de peste 1 miliard de dolari în întreaga lume

Titanic este un film epic romantic și de dezastru american lansat în 1997, regizat, scris, co-produs și co-montat de James Cameron. Este o adaptare fictivă a scufundării pachebotului RMS Titanic, care îi are în rolurile principale pe Leonardo DiCaprio și Kate Winslet. Aceștia sunt membri ai unor clase sociale diferite și se îndrăgostesc la bordul pachebotului, în timpul călătoriei sale inaugurale dezastruoase.

După lansarea de pe 19 decembrie 1997, Titanic a avut succes critic și comercial. Nominalizat la 14 categorii de premii Oscar, este la egalitate cu „Totul despre Eva” (1950) pentru cele mai multe nominalizări, câștigând 11, inclusiv la categoria pentru „Cel mai bun film” și „Cel mai bun regizor”, fiind aici la egalitate cu „Ben Hur” (1959) pentru cele mai multe premii Oscar câștigate de un singur film.

Cu încasări inițiale de 1,84 miliarde de dolari, Titanic a fost primul film care a depășit pragul de 1 miliard de dolari. A rămas filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile până când „Avatar”, regizat tot de Cameron, l-a întrecut în 2010.

O versiune 3D a filmului Titanic, lansată pe 4 aprilie 2012 pentru a comemora 100 de ani de la dezastru, a câștigat încă 343,6 milioane de dolari pe plan mondial, încasările filmului ajungând astfel la 2,18 miliarde de dolari și devenind al doilea film care trece de pragul de 2 miliarde de dolari pe plan internațional.

1994 - S-a născut cântărețul canadian Justin Bieber

Justin Bieber (n. 1 martie 1994, Ontario, Canada) este un cântăreț și compozitor canadian de muzică pop/R&B.

De-a lungul carierei sale, Bieber a vândut mai mult de 100 de milioane de înregistrări, devenind cel mai bine vândut artist canadian și unul dintre cel mai bine vânduți artiști muzicali. Pe 23 noiembrie 2012, Bieber a fost prezentat cu Medalia de Jubileu a Reginei Elizabeta II de către Prim Ministrul Canadei, Stephen Harper. El este unul dintre cei 60,000 de canadieni care au primit Medalia în acel an. În 2013, Bieber a primit Premiul Diamond din partea Recording Industry Association of America (RIAA) pentru piesa „Baby" recunoscută ca fiind cea mai bine vândută piesă digitală din toate timpurile.

Bieber a primit, până în 2021, 14 nominalizări la Premiile Grammy, câștigând de două ori, pentru cea mai bună înregistrare dance (2016) și pentru cea mai bună interpretare de muzică country de către un duet sau trupă (2021). A mai primit două premii Brit, patru nominalizări la NRJ Music Awards (inclusiv 3 câștiguri), treisprezece premii Billboard Music Awards, și alte numeroase premii votate de către fani inclusiv opt premii American Music Awards și douăzeci de premii Teen Choice Awards. Bieber a mai câștigat și optsprezece premii MTV Europe Music Awards, devenind cel mai premiat artist din cadrul MTV Europe Music Awards de până acum.

Ziua mondială a protecției civile

Ziua mondială a protecţiei civile este marcată în fiecare an la data de 1 martie. La această dată, în anul 1972 a intrat în vigoare Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Protecţiei Civile (International Civil Defence Organisation, ICDO). Ziua mondială a protecţiei civile a fost instituită printr-o decizie a adunării generale a Organizaţiei Internaţionale a Protecţiei Civile în anul 1990.

Ziua „Zero discriminare” (ONU)

Ziua „Zero discriminare” este marcată în fiecare an la 1 martie, la iniţiativa UNAIDS – Programul Naţiunilor Unite pentru HIV/SIDA.

În 2020, sub sloganul „Zero discriminations against women and girls”, campania UNAIDS face referire la discriminarea cu care se confruntă femeile şi fetele în toată diversitatea lor, pentru a atrage atenţia şi a mobiliza în vederea promovării egalităţii şi emancipării pentru femei şi fete, se arată pe site-ul www.unaids.org.

Deşi unele ţări au făcut progrese lăudabile privind o mai mare egalitate de gen, discriminarea împotriva femeilor şi fetelor există încă peste tot în lume. Intersectate cu alte forme de discriminare – spre exemplu, pe criteriu de rasă, etnie, dizabilitate, orientare sexuală sau identitate de gen – aceste încălcări ale drepturilor afectează în mod disproporţionat femeile şi fetele. În cele din urmă, inegalitatea de gen afectează sănătatea şi bunăstarea tuturor. În multe ţări, legi prin care femeile şi fetele sunt discriminate rămân în vigoare, în timp ce legile menite să susţină drepturile fundamentale ale femeilor şi să le protejeze pe acestea împotriva vătămării şi a tratamentului inegal lasă de dorit.

Ziua automobilistului militar, în România

Sărbătorită în fiecare an la 1 martie, Ziua automobilistului militar aminteşte de data la care, în anul 1917, a fost înfiinţat, în Moldova, Regimentul de Tracţiune Automobilă, prin Înaltul Decret nr. 245 din 22 martie 1917, potrivit site-ului www.ligamilitarilor.ro şi volumului „Calendarul tradiţiilor militare” (2010). Acesta a fost structurat, prin Decizia Ministerială nr. 520 din 27 martie 1917, pe trei batalioane „de automobile, autocamioane, autocamionete şi alte asemenea”, precum şi companii de motomitraliere, grupuri de autotunuri şi automitraliere, pentru partea activă, iar pentru cea sedentară, era prevăzută înfiinţarea unui batalion de depozit şi a unei şcoli de şoferi.

Ziua Forţelor pentru Operaţii Speciale, în România

Aniversarea Zilei Forţelor pentru operaţii speciale este legată de înfiinţarea primei unităţi acţionale de operaţii speciale, la 1 martie 2003, dată la care a fost constituit Batalionul 1 forţe speciale, redenumit ulterior Batalionul 1 operaţii speciale „Vulturii”.

O scurtă trecere prin istorie ne arată că în anul 2005 a fost constituit Centrul de instruire pentru operaţii speciale „General Grigore Baştan”, prin transformarea Şcolii de Aplicaţie a Forţelor pentru Operaţii Speciale „General Grigore Baştan”.