Daniel Băluță face acuzații șocante: „Am fost otrăvit cu arsenic și mercur. Cineva mi-a făcut rău”

Președintele PSD București și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că a fost victima unei intoxicații cu arsenic și mercur, o situație gravă despre care spune că i-a afectat serios sănătatea și ale cărei consecințe pe termen lung nu pot fi încă anticipate.

„Am aflat că mi se întâmplă acest lucru. Nu am vorbit în campanie pentru că nu am vrut să mă victimizez. Am fost intoxicat. Este o certitudine, analizele au confirmat. Cineva mi-a făcut rău. Din păcate, sunt efecte pe termen lung pe care nu le pot anticipa”, a afirmat Daniel Băluță, la Digi 24.

„Am o presupunere”, a spus Băluță, întrebat despre persoana care i-ar fi putut face rău.

Potrivit acestuia, medicii au stabilit prezența în organism a unor cantități periculoase de arsenic și mercur. Aceste substanțe sunt extrem de toxice și pot provoca probleme grave de sănătate.

Analizele medicale au indicat o valoare a arsenicului în urină de aproximativ 500 de ori peste limita normală, precum și un nivel al mercurului în sânge de patru ori mai mare decât cel considerat obișnuit.

Primarul Băluță nu a oferit, însă, detalii despre momentul sau circumstanțele în care ar fi avut loc intoxicația, susținând că, deocamdată, nu cunoaște sursa.

„Când voi afla mai multe informații le voi prezenta poliției”, a mai spus Băluță, lăsând să se înțeleagă că ia în calcul depunerea unei plângeri și demararea unei anchete oficiale.