Sâmbătă, 31 Ianuarie 2026
Adevărul
Cum poate Ciprian Ciucu să spargă blocada PSD? Primul avertisment primit în Consiliul General

Analize Adevărul
Publicat:

Proaspăt instalat în funcția de primar general, Ciprian Ciucu a încasat joi o primă înfrângere în Consiliul General. O alianță ad-hoc formată din consilierii PSD, AUR, PUSL și PMP a blocat, prin abținere, mai multe proiecte importante de pe ordinea de zi, inclusiv majorarea tarifelor practicate de Societatea de Transport București. Analistul politic Radu Delicote explică, pentru „Adevărul”, substratul acestei blocade și ce pârghii mai are edilul Capitalei pentru a întoarce situația în favoarea sa.

Ciprian Ciucu. FOTO: Inquam Photos / Alexandru Nechez
Prima ședința de Consiliu General cu Ciprian Ciucu în rol de primar general, dar și prima din acest an, s-a dovenit a fi una cu scântei. După ce timp de mai multe ore consilierii generali și chiar unii reprezentanți ai instituțiilor din subordinea Primăriei și-au aruncat vorbe grele cu Ciprian Ciucu, dar și cu viceprimarul Stelian Bujduveanu, proiectele cheie aflate pe ordinea de zi au picat la vot. Este vorba despre majorarea tarifelor la Societatea de Transport București, dar și desființarea unor instituții considerate de noua conducere drept „găuri negre” bugetare – Centrul Cultural Lumina, Expo Arte și Centrul pentru Tineret.

Blocajul a survenit pe fondul imposibilității formării unei majorități în jurul PNL. USR a votat alături de liberali, la fel și REPER, însă partidul fondat de Dacian Cioloș nu a fost în formulă completă. Cezar Cobianu, unul dintre consilierii REPER, și-a pierdut viața la începutul acestui an, nefiind până acum înlocuit, iar Cătălin Teniță, liderul de grup, nu a putut participa la întreaga ședință, fiind în spital. Surpriză a venit însă de la consilierii PMP. Deși imediat după alegeri i-au promis sprijin lui Ciprian Ciucu, la vot aceștia s-au alăturat „opoziției” formate din PSD, AUR și PUSL. Un calcul simplu arată că Ciucu ar putea totuși să formeze o majoritate fără voturile PSD, AUR și PUSL, cu condiția să aibă susținere totală de la USR, PNL, REPER, PMP și Forța Dreptei, care în total numără 29 de consilieri.

O negociere în forță

În opinia analistului politic Radu Delicote, ceea ce s-a întâmplat în sala de consiliu depășește sfera administrativă și intră în zona negocierilor dure pentru putere. PSD și aliații săi de moment au dorit să demonstreze că, matematic, Capitala nu poate fi condusă fără acordul lor.

„Este o negociere politică. Din păcate, a fost o negociere politică, exact cum bine ai subliniat, una în forță, care arată că, în momentul de față, primarul general nu are majoritate fără PSD sau fără o alianță care să includă PSD. Asta pe partea politică”, explică Radu Delicote.

Dincolo de calculele reci, analistul identifică și o componentă de imagine. Partidele care s-au abținut au încercat să evite eticheta de „sabotori”, motivând nevoia de aprofundare a documentației.

„Pe partea, să-i spunem, emoțională, comercială și așa mai departe – le pun pe toate într-o singură găleată – toate partidele au vrut, de fapt, să arate că nu au votat, că mai au nevoie poate de timp: de lectură, de discuție, de negociere, inclusiv pe aceste subiecte”, a adăugat acesta.

Imediat după respingerea proiectelor, Ciprian Ciucu a ieșit public cu o reacție prin care a încercat să securizeze sprijinul opiniei publice, fără a aliena însă definitiv consilierii de care are nevoie. Delicote consideră abordarea corectă, dar insuficientă în lipsa unei majorități matematice.

„Din perspectiva de comunicare, Ciprian Ciucu s-a poziționat, aș spune, corect, pentru că a ieșit cu un mesaj și pentru bucureșteni, și pentru electoratul lui, și pentru partidele care au votat cu el, dar și pentru cele care nu au votat sau care nu i-au susținut proiectele de pe ordinea de zi. A reușit, practic, într-un singur mesaj, să-i adune pe toți. Și-a expus poziția bine, dar, în momentul de față, trebuie să negocieze, pentru că nu are o poziție de forță”, subliniază consultantul politic.

Care sunt cheile deblocării discuțiilor din Consiliul General

Întrebarea momentului este dacă Bucureștiul riscă să intre într-un blocaj total, similar celui în care a fost implicată Clotilde Armand în disputa din Consiliul Local Sector 1, sau dacă se va ajunge la compromisuri punctuale. Radu Delicote este de părere că responsabilitatea deblocării situației revine, în primul rând, primarului.

„Întotdeauna, într-un consiliu local, într-un consiliu județean sau chiar în Consiliul General, primarul este cel care dă tonul a ceea ce se va întâmpla ulterior din punct de vedere politic. Ne convine sau nu, primarul este, dacă putem face o analogie poate imperfectă, dar relevantă, un fel de președinte local care gestionează relația cu Guvernul și cu Parlamentul”, afirmă analistul.

Cheia deblocării situației ar putea fi, surprinzător, nu neapărat împărțirea funcțiilor sau a bugetelor, ci împărțirea succesului. Consilierii din opoziție au nevoie de validare politică în fața propriului electorat, crede Radu Delicote.

„De aici depinde foarte mult dacă primarul reușește să-și aducă de partea sa consilierii generali care, din varii motive, nu au vrut inițial să fie de partea lui. Atenție: de multe ori negocierea nu este una pe bani sau pe proiecte, ci pur și simplu consilierii respectivi vor și ei să aibă partea lor de poveste de succes în acest amalgam. Dacă Ciprian Ciucu va reuși să le ofere ceea ce își doresc – și nu o spun într-o cheie negativă, ci într-una pur politică, poate chiar neutră sau pozitivă – atunci s-ar putea să-i câștige de partea sa”, a completat Delicote.

În acest moment, Ciprian Ciucu se bazează pe capitalul de încredere acumulat și pe experiența de negociator dobândită la Sectorul 6. Totuși, analistul avertizează că popularitatea excesivă poate deveni un obstacol în negocieri dacă este folosită agresiv împotriva consilierilor.

„În primul rând, notorietatea și încrederea de care se bucură, inclusiv cea reflectată în sondajele de opinie. Atenție însă: aceste atuuri i se pot întoarce împotrivă dacă abuzează de ele din perspectiva de comunicare”, avertizează specialistul.

În plus, apartenența la PNL îi oferă acces la canalele de discuție ale coaliției de guvernare, unde PSD este partener, nu inamic.

„În al doilea rând, capacitatea lui de negociator, care s-a văzut la Sectorul 6. Are experiență. Cred că are și partidul în spate: PNL îl susține și se poate folosi de diverse canale din interiorul partidului pentru a împinge mai departe negocierile de care are nevoie. PNL și PSD sunt în aceeași coaliție de guvernare, deci se poate folosi și de acest context”, conchide Radu Delicote.

Politică

