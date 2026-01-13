Băluță îl ironizează pe Ciucu, după ce acesta a spus că Bucureștiul e aproape de faliment: „Este ales pentru a găsi soluţii, nu pentru a se plânge”

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, îl ironizează pe Ciprian Ciucu, criticându-i mesajele alarmiste privind falimentul iminent al Primăriei Capitalei și subliniind că mandatul de edil presupune să găsească soluții concrete, nu să se plângă public, şi că poate oricând să se retragă.

Daniel Băluță, primar al Sectorului 4 şi președinte al PSD București, a reacționat dur la declarațiile primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, referitoare la situația financiară a orașului, subliniind că edilul este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge.

Într-un mesaj publicat marți, 13 ianuarie, pe pagina de Facebook a PSD București, Băluță a transmis că, dacă Ciucu nu dispune de soluții eficiente, „există oricând opțiunea depunerii mandatului”.

Comentariul fostului candidat la Primăria Capitalei vine după ce Ciprian Ciucu a avertizat că este nevoie ca Primăria Municipiului București să primească 70% din bugetul orașului, prin cotele defalcate, pentru a preveni falimentul instituției.

„Am spus-o încă din campanie: Bucureștiul este un oraș complex, care are nevoie urgentă de soluții și nu de explicații kilometrice care, în fapt, arată incapacitatea de a gestiona lucrurile. Primarul general este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge, iar dacă nu are soluții, există oricând opțiunea depunerii mandatului”, afirmă Daniel Băluță.

Potrivit liderului PSD, problemele Primăriei Capitalei nu sunt o noutate, astfel că el îl acuză pe fostul său contracandidat că în campania electorală a „punctat doar politic”, dovedindu-se acum că nu are, de fapt, nicio soluție.

„Actualul primar general le cunoștea foarte bine încă din campanie. Or, să vii acum, la început de an, cu mesaje alarmiste despre faliment, fără să prezinți soluții concrete și asumate, înseamnă fie că fugi de responsabilitate, fie că, în campanie, ai punctat doar politic, știind că, în esență, nu ai viziunea necesară pentru a soluționa lucrurile.

Este absolut inadmisibil ca, acum, la minus 15 grade afară, când de săptămâni bune mii de bucureșteni, oameni în vârstă sau tineri cu copii mici, stau în frig în apartamente și fără apă caldă, primarul general să țină lecții de contabilitate pe Facebook și să ne spună că nu poate face nimic nici cu căldura, nici cu transportul, nici cu investițiile acestui oraș.

Prin urmare, dacă primarul general este deja depășit de ceea ce cunoștea, să declare public că nu are soluții și să dăm oportunitatea orașului să aibă un administrator care să știe ce are de făcut. Nu știu dacă bucureștenii mai așteaptă postări pe Facebook sau își doresc un administrator centrat pe soluții”, a mai transmis Băluță.

Mesajul său vine în contextul în care primarul general Ciprian Ciucu s-a plâns, marți, că Primăria Capitalei „nu are bani nici să treacă strada” şi că trebuie să beneficieze de 70% din bugetul orașului, prin cotele defalcate, pentru a evita intrarea în faliment.

El a precizat că va propune, în luna martie, un pachet de reforme, însă acestea nu vor fi suficiente pentru a acoperi datoriile acumulate din subvențiile acordate STB și Termoenergetica. De asemenea, Ciucu a făcut apel la partidele din coaliție, precum și la sprijinul președintelui Nicușor Dan și al premierului Ilie Bolojan, pentru implementarea reformelor structurale necesare.