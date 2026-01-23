Ciucu, declarație incendiară: „Să nu-și imagineze PSD că PNL mai este atât de prost, cum poate a fost în trecut”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, avertizează PSD și colegii din PNL că partidul nu mai acceptă să fie subordonat social-democraților și că deciziile interne nu vor mai fi influențate din afara partidului.

Edilul a acuzat jocuri de culise în interiorul partidului și persoane care ar dori înlăturarea lui Ilie Bolojan pentru ca PNL să rămână dependent de PSD.

„Să nu-și imagineze PSD că PNL mai este atât de prost, cum poate a fost în trecut, astfel încât decizii pentru PNL să se ia la PSD. Dacă colegi de ai mei consideră ca a mai sta în siajul PSD și a ne mai dicta PSD sau să ne vindem ca să mai stăm la guvernare un an sau astfel de lucruri, noi ne pierdem credibilitatea la nivel național”, a avertizat Ciprian Ciucu, într-un interviu la Antena3.

Mesajul vine într-un moment tensionat pentru Coaliție, pe fondul negocierilor politice și a încercărilor de repoziționare a PNL ca partid de dreapta autentic.

„Partidul nostru trebuie să-și regăsească sufletul și și-a regăsit sufletul după ce a venit Ilie Bolojan. Cu demnitate a făcut ceea ce a avut de făcut. Dacă cineva face planuri pe termen lung ca să mai stăm în siajul și îmbrățișarea sufocantă a PSD și că ne va dicta PSD...PSD să facă planuri pentru PSD, să nu facă planuri pentru PNL”, a mai spus Ciucu.

