Mașinăria de război a lui Putin dă semne de gripare. Companiile care au prosperat pe seama economiei de război, în dificultate

Economia de război a Rusiei se confruntă cu presiuni tot mai mari pe fondul sancțiunilor și scăderii veniturilor. Noi documente provenind dintr-un una dintre regiunile industriale cheie ale țării sugerează că aceste tensiuni încep să afecteze operațiunile de bază ale marilor întreprinderi, relatează Bloomberg.

Documente din Nijni Novgorod - un hub strategic de producție situat la est de Moscova - dezvăluie „îngrijorări serioase” în rândul companiilor privind situația economiei, evidențiind fragilitatea strategiei economice de război a Kremlinului.

Regiunea situată la aproximativ 500 de km est de Moscova, pilon al industriei grele sovietice și rusești, combină producția de apărare, producția auto și întreprinderile metalurgice. Cu o populație de aproximativ trei milioane de locuitori, regiunea a beneficiat de cheltuieli militare ridicate, mai ales de la lansarea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022.

Potrivit corespondenței revizuite de Bloomberg News, asociația locală a industriilor a avertizat recent oficialii regionali cu privire la deteriorarea accentuată a condițiilor economice. Scrisoarea a menționat scăderi semnificative ale investițiilor, profitului, comenzilor și producției în ultimul an și a cerut autorităților să expună problema guvernului federal de la Moscova.

Printre cele mai presante probleme se numără întârzierile la plata facturilor din partea corporațiilor de stat majore, inclusiv United Shipbuilding Corporation, Roscosmos, Rosatom și Rostec. Asociația a raportat că facturile neachitate către companiile locale depășesc acum 100 miliarde de ruble (1,3 miliarde USD), semnalând constrângeri serioase de lichiditate în întregul ecosistem industrial de apărare.

Întârzierile la plată pot reflecta stres financiar mai profund, deoarece contractanții își consumă rezervele pentru a acoperi costurile operaționale sau recurg la împrumuturi la dobânzi punitive. Împrumuturile subvenționate - odată disponibile pe scară largă pentru industriile strategice - au dispărut aproape complet, forțând firmele să plătească rate comerciale de peste 20%.

Aceste costuri de împrumut au crescut după ce Banca Rusiei a majorat rata dobânzii de referință la 21% în octombrie 2024 pentru a combate inflația alimentată de cheltuielile militare ridicate și de sancțiuni. Deși banca centrală a redus ulterior rata la 15,5%, condițiile de finanțare rămân strânse.

Contextul macroeconomic s-a slăbit considerabil. După o expansiune de 4,9% în 2023, economia Rusiei a încetinit la aproximativ 1% anul trecut. Banca centrală preconizează acum o creștere de doar 0,5%–1,5% în 2026, reflectând cererea scăzută și investițiile restrânse.

Un sondaj din februarie, realizat în rândul a peste 10.000 de firme din întreaga țară, a arătat că acestea au raportat o scădere a cererii și condiții financiare mai stricte, manifestând o atitudine de prudență în privința angajărilor și investițiilor.

Riscuri pentru locurile de muncă pe fondul reducerii producției

Consecințele sociale potențiale în Nikni Novgorod sunt semnificative. Potrivit sondajului, până la 20.000 de persoane și-ar putea pierde locul de muncă în a doua jumătate a anului dacă situația nu se îmbunătățește. Mai multe întreprinderi mari, inclusiv firme considerate sistemic importante, au redus deja programul de lucru pentru a diminua costurile.

Aceasta reprezintă o inversare semnificativă față de 2024, când regiunea nu înregistra practic șomaj, iar salariile au crescut simțitor. Industria manufacturieră — în special producția militară — rămâne coloana vertebrală a economiei locale, care include un producător de focoase nucleare, producători de explozivi și GAZ Group, cel mai mare producător de vehicule comerciale ușoare din Rusia.

Sondajul indică o imagine sumbră: aproximativ 70% dintre companii au raportat scăderea investițiilor în 2025. Printre firmele civile, 40% și-au văzut profitul redus la jumătate, iar niciuna nu a raportat creșterea comenzilor față de anul anterior. Multe operează sub capacitate.

Deși unor contractori militari care furnizează direct războiului le-a mers puțin mai bine, atât întreprinderile civile, cât și cele de apărare au raportat întârzieri la plăți și creșteri ale datoriei. Întârzierile la livrarea componentelor au agravat problemele de lichidități creând condiții „critice” de funcționare pentru unele firme.

Bugete regionale în dificultate

Dificultățile nu se limitează la companii. Guvernele regionale din întreaga Rusie se confruntă cu deficite în creștere pe măsură ce veniturile din petrol și gaze - pilonul bugetului federal - scad.

Deficitul combinat al bugetelor regionale a urcat la 1,48 trilioane de ruble anul trecut, de peste trei ori mai mult decât anul precedent, potrivit Kommersant. Mai mult de jumătate dintre cele peste 80 de regiuni ale Rusiei s-au bazat istoric pe transferuri federale și acum sunt nevoite să împrumute la dobânzi mari pentru a acoperi deficitul bugetar.

Nijni Novgorod estimează un deficit de aproape 30 miliarde de ruble anul acesta, care va fi parțial acoperit prin granturi federale. Guvernatorul Gleb Nikitin a recunoscut compromisuri dificile în privința cheltuielilor, subliniind că obligațiile sociale, în special sprijinul pentru familiile soldaților aflați în Ucraina, vor fi prioritizate.

Kremlinul a promis granturi de 3,55 trilioane de ruble regiunilor în acest an și permite ștergerea parțială a datoriilor bugetare, cu condiția ca fondurile să fie alocate pentru infrastructură și investiții. Totuși, astfel de măsuri pot doar să atenueze simptomele, nu să rezolve dezechilibrele structurale.

Cazul GAZ Group ilustrează consecințele pe termen lung ale izolării Rusiei de piețele occidentale. Odinioară implicată în parteneriate cu Mercedes-Benz și Volkswagen, compania a întâmpinat dificultăți sub sancțiuni. Vânzările vehiculelor comerciale ușoare au scăzut cu 33% anul trecut, reflectând atât cererea internă mai slabă, cât și accesul redus la tehnologie și parteneriate externe.

În regiunea Volga, sondajele trimestriale asupra a peste 120 de companii sugerează că întreprinderile își consumă treptat rezervele financiare care le-au susținut în primii ani de război. Fără ajutor, firmele vor fi nevoite să reducă producția, personalul sau chiar să declare faliment.

În același timp, Rusia se confruntă cu o penurie acută de forță de muncă. Efortul de război și industriile de apărare au absorbit un număr mare de lucrători, în timp ce sute de mii de cetățeni au părăsit țara după mobilizare.

Implicații strategice pentru Kremlin

Oficiali europeni familiarizați cu documentele din Nijni Novgorod consideră că evoluțiile indică dificultăți economice crescânde care ar putea limita capacitatea Moscovei de a susține efortul de război pe termen lung. Aceștia susțin că presiunile financiare ar putea slăbi treptat puterea de negociere a Kremlinului în discuțiile de pace care sunt în continuare îngreunate de cerințele teritoriale maximale ale Rusiei.

Alții avertizează asupra supraestimării impactul politic. Tatiana Stanovaia de la Carnegie Russia Eurasia Center afirmă că, deși provocările economice sunt reale, obiectivele strategice ale Kremlinului se bazează pe neîncredere profundă față de Vest, nu doar pe considerente economice.

„Kremlinul nu va face concesii semnificative, chiar dacă se va confrunta cu o criză financiară și economică prelungită,” a scris ea într-o analiză recentă.

Un punct de cotitură sau o încetinire controlată?

Presiunile asupra Nijni Novgorod evidențiază limitele unei economii de război puternic dependentă de cheltuieli bugetare, credite subvenționate și transferuri fiscale centralizate. Pe măsură ce cheltuielile pentru apărare se stabilizează și spațiul fiscal se restrânge, modelul pare tot mai vulnerabil la rate mari ale dobânzii, întârzieri la plăți și cerere slabă.

Rămâne de văzut dacă aceste presiuni reprezintă o situație temporară sau sunt primele semne ale unei încetiniri sistemice mai profunde. Cert este însă că regiunile odinioară susținute de producția de război nu mai sunt imune la tensiunile economice generale care afectează Rusia.