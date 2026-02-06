Capitala riscă falimentul dacă bugetul 2026 nu ajunge la 5,5 miliarde de lei, avertizează Ciucu. „De aceea a făcut Nicuşor Dan referendumul”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că Bucureştiul intră în faliment dacă nu va avea în acest an un buget de minimum 5,5 miliarde de lei.

Întrebat într-un interviu acordat News.ro care este bugetul Primăriei Capitalei pentru 2026, Ciprian Ciucu, noul primar general, a declarat că „dacă nu vom avea minimum 5,5 miliarde de lei, nu facem nimic”, avertizând că există riscul intrării în faliment.

„Când Firea s-a înţeles cu Dragnea, PMB-ul a primit mai mulţi bani”

Acesta amintește de referendumul din noiembrie 2024 inițiat de Nicușor Dan, în acea vreme primar al Capitalei. Rezultatele referendumului arătau că majoritatea bucureştenilor au fost de acord ca repartizarea între Primăria Municipiului Bucureşti şi primăriile de sector a impozitelor pe venit, precum şi a taxelor şi impozitelor locale, să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

„De aceea a făcut Nicuşor Dan referendumul. Noi ţinem Bucureştiul pe un buget de bazar, de negociere politică. Ca oamenii să înţeleagă, primarul general are flexibilitate care tinde spre zero ca să facă un buget. De ce? Toţi banii noştri, ai Municipiului Bucureşti, sunt dependenţi de Guvern. Adică de negocierile din coaliţie şi din Parlament.

Ei vin din cotele pe impozitul pe venit şi din cotele defalcate de TVA. Sigur, pot veni şi din fonduri europene, pot veni şi din împrumuturi, dar mă refer la banii guvernamentali. Nu vin şi din taxe şi impozite locale. Toţi aceşti bani, în acest moment, se duc la sectoare. Chiar dacă ai creşte taxele şi impozitele locale, nu-mi propun să spun asta, că nu vreau să vă dau ştiri de genul acesta, chiar dacă ai veni cu o politică de fiscalitate, nu ai cum, pentru că nu ajung banii la tine, ajung la sectoare.

Deci, Consiliul General nu are motivaţia să crească taxele sau impozitele locale. Primarul general, în această ţară, întotdeauna a fost dependent şi asta trebuie să se schimbe! Când Firea s-a înţeles cu Dragnea, PMB-ul a primit mai mulţi bani. Când s-a certat cu Dragnea, sectoarele au primit mai mulţi bani. Deci, arbitrar, din pix...”, a explicat Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu explică că pe vremea lui Nicușor Dan, când Guvernul Orban sprijinea Primăria Capitalei, Bucureștiul primea mai mulți bani, iar după venirea Guvernului Ciucă fondurile au fost tăiate, astfel încât acum Primăria dispune de mult mai puțin.

El subliniază că deficitul în ultimii doi ani a depășit 4 miliarde de lei, ceea ce înseamnă că lipsesc aproximativ 2 miliarde pe an. Ciucu explică că bugetul pe 2026 nu este fix și depinde de negocierile politice din cadrul coaliției, nu de o formulă prestabilită, și dă exemplul ipotetic al unei alianțe PSD–AUR care ar putea decide să aloce Bucureștiului doar 1 miliard de lei.

„Bucureştiul se ocupă de toate sistemele mari de utilităţi dar a rămas fără bani”

Primarul Capitalei menționează că a avut discuții cu președintele Nicușor Dan.

„Înainte să fie Traian Băsescu primar, Primăria Generală lua 70%, iar sectoarele împărţeau 30%. Anul trecut PMB a primit invers: 37,25%! Sectoarele au primit 61,25%, iar Consiliul Judeţean Ilfov a primit 1,5%.

Deci Bucureştiul se ocupă de toate sistemele mari de utilităţi, de transport public, termie, apă, canal, iluminat public şi aşa mai departe, dar a rămas fără bani.”, a mai precizat Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu explică că pentru ca Primăria Capitalei să funcționeze fără riscul de a se închide ar fi nevoie de 5,5 miliarde de lei, dar pentru a începe să facă lucruri vizibile în oraș ar fi necesari aproximativ 6 miliarde de lei.

„Mi-am asumat să fac reforme, să fac comasări, să fac eficientizări. Dar toată această croşetare, toată această optimizare, în teoria sumelor mari, nu face nimic. Lumea mă întreabă câţi oameni vor pleca acasă. Nici nu contează, pentru că vorbim de miliarde. Vor fi proiecte, pentru că mă văd cu băncile de dezvoltare…”, a mai transmis Primarul Capitalei.