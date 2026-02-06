search
Vineri, 6 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Capitala riscă falimentul dacă bugetul 2026 nu ajunge la 5,5 miliarde de lei, avertizează Ciucu. „De aceea a făcut Nicuşor Dan referendumul”

0
0
Publicat:

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că Bucureştiul intră în faliment dacă nu va avea în acest an un buget de minimum 5,5 miliarde de lei.

Ciprian Ciucu/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea
Ciprian Ciucu/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea

Întrebat într-un interviu acordat News.ro care este bugetul Primăriei Capitalei pentru 2026, Ciprian Ciucu, noul primar general, a declarat că „dacă nu vom avea minimum 5,5 miliarde de lei, nu facem nimic”, avertizând că există riscul intrării în faliment.

„Când Firea s-a înţeles cu Dragnea, PMB-ul a primit mai mulţi bani”

Acesta amintește de referendumul din noiembrie 2024 inițiat de Nicușor Dan, în acea vreme primar al Capitalei. Rezultatele referendumului arătau că majoritatea bucureştenilor au fost de acord ca repartizarea între Primăria Municipiului Bucureşti şi primăriile de sector a impozitelor pe venit, precum şi a taxelor şi impozitelor locale, să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

„De aceea a făcut Nicuşor Dan referendumul. Noi ţinem Bucureştiul pe un buget de bazar, de negociere politică. Ca oamenii să înţeleagă, primarul general are flexibilitate care tinde spre zero ca să facă un buget. De ce? Toţi banii noştri, ai Municipiului Bucureşti, sunt dependenţi de Guvern. Adică de negocierile din coaliţie şi din Parlament.

Ei vin din cotele pe impozitul pe venit şi din cotele defalcate de TVA. Sigur, pot veni şi din fonduri europene, pot veni şi din împrumuturi, dar mă refer la banii guvernamentali. Nu vin şi din taxe şi impozite locale. Toţi aceşti bani, în acest moment, se duc la sectoare. Chiar dacă ai creşte taxele şi impozitele locale, nu-mi propun să spun asta, că nu vreau să vă dau ştiri de genul acesta, chiar dacă ai veni cu o politică de fiscalitate, nu ai cum, pentru că nu ajung banii la tine, ajung la sectoare.

Deci, Consiliul General nu are motivaţia să crească taxele sau impozitele locale. Primarul general, în această ţară, întotdeauna a fost dependent şi asta trebuie să se schimbe! Când Firea s-a înţeles cu Dragnea, PMB-ul a primit mai mulţi bani. Când s-a certat cu Dragnea, sectoarele au primit mai mulţi bani. Deci, arbitrar, din pix...”, a explicat Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu explică că pe vremea lui Nicușor Dan, când Guvernul Orban sprijinea Primăria Capitalei, Bucureștiul primea mai mulți bani, iar după venirea Guvernului Ciucă fondurile au fost tăiate, astfel încât acum Primăria dispune de mult mai puțin.

El subliniază că deficitul în ultimii doi ani a depășit 4 miliarde de lei, ceea ce înseamnă că lipsesc aproximativ 2 miliarde pe an. Ciucu explică că bugetul pe 2026 nu este fix și depinde de negocierile politice din cadrul coaliției, nu de o formulă prestabilită, și dă exemplul ipotetic al unei alianțe PSD–AUR care ar putea decide să aloce Bucureștiului doar 1 miliard de lei.

„Bucureştiul se ocupă de toate sistemele mari de utilităţi dar a rămas fără bani”

Primarul Capitalei menționează că a avut discuții cu președintele Nicușor Dan.

„Înainte să fie Traian Băsescu primar, Primăria Generală lua 70%, iar sectoarele împărţeau 30%. Anul trecut PMB a primit invers: 37,25%! Sectoarele au primit 61,25%, iar Consiliul Judeţean Ilfov a primit 1,5%.

Deci Bucureştiul se ocupă de toate sistemele mari de utilităţi, de transport public, termie, apă, canal, iluminat public şi aşa mai departe, dar a rămas fără bani.”, a mai precizat Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu explică că pentru ca Primăria Capitalei să funcționeze fără riscul de a se închide ar fi nevoie de 5,5 miliarde de lei, dar pentru a începe să facă lucruri vizibile în oraș ar fi necesari aproximativ 6 miliarde de lei.

„Mi-am asumat să fac reforme, să fac comasări, să fac eficientizări. Dar toată această croşetare, toată această optimizare, în teoria sumelor mari, nu face nimic. Lumea mă întreabă câţi oameni vor pleca acasă. Nici nu contează, pentru că vorbim de miliarde. Vor fi proiecte, pentru că mă văd cu băncile de dezvoltare…”, a mai transmis Primarul Capitalei.

București

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale
digi24.ro
image
Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!
stirileprotv.ro
image
Cele 4 zodii cu sănătate de fier în săptămâna 9-15 februarie 2026. Singurul nativ care va întâmpina probleme de sănătate
gandul.ro
image
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
mediafax.ro
image
Cum vor să salveze guvernanții producția de cărbune a țării. Intrarea României în război, scenariul luat în calcul
fanatik.ro
image
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
libertatea.ro
image
Liderul european căruia Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune despre el că practică o „diplomaţie patetică”
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Cristina a murit la doar 21 de ani. Cauza decesului a surprins o țară întreagă
digisport.ro
image
Daniel David a demisionat de la Educație și lansează o profeție sumbră pentru România: Riscăm să ajungem o colonie!
stiripesurse.ro
image
DOCUMENT. Câți bani a plătit Simion pentru lobby, în încercarea de a ajunge la Trump. Acum cere despăgubiri de milioane de dolari
antena3.ro
image
Dezvoltatorul care a dat țeapa imobiliară din sectorul 5 încă vinde apartamente. Păgubiții au mers peste notar
observatornews.ro
image
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct: 'Pare și neîmbrăcată, și...'
cancan.ro
image
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
prosport.ro
image
Cât te costă lunar un apartament nelocuit în România. Calcul complet
playtech.ro
image
Ceremonia de deschidere JO 2026: unde are loc, la ce oră începe și ce pregătesc italienii
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce lovitură! Chivu are contractul pe masă și semnează! "Doar un antrenor adevărat poate face asta!"
digisport.ro
image
Accelerează mega proiectul care va face din România principalul jucător din Europa: Din 2027 se schimbă total datele jocului
stiripesurse.ro
image
Incident tragic în București. Un bărbat și-a găsit sfârșitul după ce un tramvai a dat peste el
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
Vine urgia, iarna se întoarce cu MINUS 20 de grade, nămeţi şi viscol, 7 zile consecutive de intemperii
romaniatv.net
image
Anunțul care dă fiori Europei. SUA va cooperare cu Rusia în mai multe domenii
mediaflux.ro
image
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit în privința eliberării din spital
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
click.ro
image
Horoscop vineri, 6 februarie. Fecioarele trec peste problemele personale, iar Săgetătorii își fac prieteni noi
click.ro
image
Ce trebuie să pui în aluatul pentru clătite, pentru a nu se mai lipi niciodată de tigaie. Trucul știut doar de bucătarii de top
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Prințul Haakon și Prințesa Mette Marit ai Norvegiei Foto Instagram Casa Regală a Norvegiei
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
Portul din Tulcea, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Fotografie de Anatole Magrin (© iMAGO Romaniae)
Provocările întâmpinate de autoritățile de la București în Dobrogea, după 1878
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum pregătește Elwira Petre prăjitura tiramisu pentru copii. Cu ce înlocuiește cafeaua din desert
image
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală

OK! Magazine

image
Kate și William, confruntare cu scântei! De ce Prințul și Prințesa de Wales vor avea un sfârșit de săptămână tensionat

Click! Pentru femei

image
„Mi-e frică de familia mea!” Britney Spears spune că e norocoasă că e încă în viață

Click! Sănătate

image
Modul în care găteşti puiul îţi poate îmbătrâni ficatul cu până la 20 de ani