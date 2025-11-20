search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Daniel Băluță, discurs manifest la lansarea candidaturii. „Bucureștiul nu poate fi reparat în bucăți"

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

Primarul Sectorului 4 și candidatul PSD în alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei, Daniel Băluță, a susținut un discurs manifest cu ocazia lansării candidaturii, vorbind despre București ca oraș fragmentat, nevoia unui plan unic, scăderea costului vieții și îmbunătățirea serviciilor publice.

Daniel Băluță / FOTO Profimedia
Daniel Băluță / FOTO Profimedia

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, și-a lansat, oficial, candidatura la funcția de Primar General al Municipiului București, miercuri, 19 noiembrie, în fața a circa 500 de susținători.

La ceremonia susținută la galeria SENAT, din cadrul Combinatului Fondului Plastic, situat în nordul Capitalei, au fost prezenți, printre alții Sorin Grindeanu (președinte Camera Deputaților), Marian Neacșu (vicepremier), Alexandru Rogobete și Florin Manole (miniștri în Guvernul României), Lia Olguța Vasilescu (primar Craiova), europarlamentarii Gabriela Firea și Victor Negrescu, primarii PSD ai sectoarelor 2, 3 și 5, respectiv Rareș Hopincă, Robert Negoiță și Vlad Popescu Piedone, precum și personalități ale lumii artistice, universitare și medicale.

Cu ocazia lansării candidaturii sale, Daniel Băluță a susținut un discurs manifest, în care a vorbit despre modul în care vede administrația Capitalei și viitorul Bucureștiului.

„Dragi bucureșteni,

Sunt aici nu ca să spun povești și nu ca să dau vina pe ce a fost, ci pentru că știu să construiesc, știu să duc proiectele la capăt și știu să fac administrație în condiții grele. Candidez pentru oameni. Pentru un oraș viu, dar obosit, care nu mai are răbdare pentru scandal, improvizație și explicații. Sunt Daniel Băluță - medic la bază, administrator prin vocație și omul care a înțeles că nu ajunge să identifici problema, trebuie să o și rezolvi.”

El a vorbit despre experiența sa administrativă și despre momentele în care a fost nevoit să ia decizii rapide.

„De fiecare dată când a crăpat o țeavă la 5 dimineața, când un șantier s-a blocat sau când părinții mi-au spus: «Domnule primar, începeți odată lucrările la școala asta», am învățat același lucru: ori intri serios în problemă și o rezolvi, ori nu te mai numești primar.”

Băluță susține că a realizat lucruri „în timp ce alții vorbeau despre ce nu se poate”.

„În Sectorul 4: am atras peste 5 miliarde de euro, am construit prima stație de metrou realizată vreodată de o primărie, am deschis spitale moderne, am consolidat școli și grădinițe. Am construit baze sportive, parcuri, parcări, secție UPU, stație de pompieri, am scăzut infracționalitatea, am ajutat familii vulnerabile și am schimbat fundamental direcția sudului Bucureștiului.”

„Nu spun asta din mândrie, ci din responsabilitate: știu ce înseamnă să promiți și apoi să te întorci în același loc, între aceiași oameni, și să dai ochii cu ei.”

„Bucureștiul nu este un oraș prea mare ca să fie condus”

El a afirmat că Bucureștiul nu poate fi condus prin bucăți administrative, ci are nevoie de un plan unic.

„Bucureștiul nu este un oraș prea mare ca să fie condus. Este un oraș prea fragmentat ca să funcționeze. Astăzi avem șase sectoare, o primărie generală, instituții separate, companii autonome și un Ilfov din care vin zilnic sute de mii de oameni. Un puzzle administrativ în care fiecare trage într-o direcție, dar prea puțini țin busola.”

„Un oraș nu poate fi administrat pe bucăți și o să vă spun doar câteva motive pentru care această abordare nu stă în picioare: Traficul din nord se blochează pentru că ani de zile au lipsit investițiile coerente în celelalte zone ale orașului (...) În plus, nu poți vorbi de siguranță într-un oraș care are poduri și pasaje cu probleme structurale, clădiri cu risc seismic (...) Asta nu e o problemă de sector, e o vulnerabilitate pentru toată Capitala.”

Candidatul a vorbit și despre problemele de locuire și despre disparitățile urbane:

„Criza locuirii nu ține doar de piața imobiliară. Ține de cartiere fără creșe, fără școli, fără spitale, fără transport coerent. (...) Așa se adâncesc diferențele între cartiere.”

Planurile pentru București

Băluță susține că Bucureștiul poate deveni „un model european al calității vieții” până în 2032.

„Acesta este adevărul simplu: Bucureștiul nu poate fi reparat în bucăți. Are nevoie de coordonare, de viziune și de un singur plan pentru tot orașul. Și da, cred că până în 2032 putem transforma acest oraș într-un model european al calității vieții.”

El a detaliat două direcții cheie: scăderea costului vieții și creșterea calității vieții.

„Scăderea costului vieții înseamnă rețele de termoficare care nu pierd milioane de lei în subteran (...) înseamnă locuințe accesibile pentru tineri și familii, înseamnă un transport integrat București–Ilfov cu un singur abonament și cu trasee coerente.”

„Creșterea calității vieții - înseamnă trotuare pe care poți merge, parcuri bine întreținute, spații publice sigure, iluminat eficient, piețe curate, străzi ordonate. Înseamnă școli consolidate și spitale moderne. Înseamnă un oraș în care femeile se simt în siguranță, copiii sunt protejați, seniorii sunt sprijiniți, iar adolescenții au alternative sănătoase.”

„Tot programul meu are un test simplu: scade costul vieții? Crește calitatea vieții? Dacă răspunsul e «da», e un proiect bun. Dacă e «nu», nu e pentru București.”

În final, Băluță a vorbit despre prima măsură concretă:

„Primul lucru: ne ocupăm de ce nu se vede, dar se simte în fiecare factură și în fiecare iarnă. Rețelele de termoficare sunt vechi, pierd enorm, iar multe blocuri din București aruncă căldura pe geam exact când oamenii au cea mai mare nevoie de ea. Dacă nu schimbăm conductele mari și nu izolăm blocurile în același timp, vom continua să plătim, lună de lună, pentru pierderi.”

