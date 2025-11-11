Daniel Băluță, la Interviurile Adevărul. Cum se pregătește PSD pentru alegeri: „Lucruri spectaculoase, vizibile cu ochiul liber nu pot fi foarte multe”

Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, vine marți, 11 noiembrie, de la 11.00, la Interviurile Adevărul. Edilul Sectorului 4 vorbește despre campania cursei electorale din 7 decembrie, cum afectează aceasta situația din partid, preluarea conducerii PSD București și reorganizarea partidului sub noua președinție oficială a lui Sorin Grindeanu.

UPDATE: Va lucra cu prim-ministrul?

„Am o opinie diferită vizavi de ce înseamnă funcția aceasta de primar. Primar în general. Componenta politică în această poziție, din punctul meu de vedere, este de doar 1%.

Profilul pe care îl are primarul are legătură cu rezultatele lui, are legătură cu lucrurile pe care le-a livrat comunității pe care o reprezintă. De aceea sunt destul de rezervat în această idee. Străzile, apa, canalul, spitalele nu fac politică. Nu e vorvba despre politică și cred că de-a loungul timpului, această politizare excesivă nu a adus Bucureștiului rezultatele pe care le așteaptă”, afirmă Daniel Băluță.

Ce poate face în doi ani și jumătate?

„Sunt un om profund. Inclusiv profesia de medic mă determină să fiu profund și extrem de corect. Exact ca în medicină, primele lucruri pe care trebuie să le rezolvăm sunt urgențele.

Avem niște urgențe urbane ieșite din comun. Vorbim despre infrastructura orașului. Fie că ne raportăm la ce înseamnă termie, electric, gaz. Ați văzut ce catastrofă s-a întâmplat datorită vechimii. Toate reprezintă o urgență și trebuie și noi să acționăm în consecință”.

Pe de altă parte, există lucruri pe care le poți face repede. Prelungirea Ghencea, de exemplu. Într-un timp de genul acesta se poate încheia o astfel de lucrare. Putem realiza documentații pentru închiderea inelului median. Putem încpe lucrări, veni în sprijinul CNAIR pentru a închide șoseaua de centură. Lucrurile astea se pot face. Minuni nu au cum să se întâmple”, mai arată Daniel Băluță.

„Orașul trebuie să se extindă către periferie”

Potrivit edilului, „orașul trebuie să se extindă către periferie”. El a dat exemplul prelungirii magistralei M2 de metrou până în comuna Berceni.

„Este un exemplu de bune practici vizavi de acest lucru. De asemenea, avem magistrala M4 de metrou. este un alt exemplu care nu face altceva decât să extindă Capitala și să ușureze transportul”.

Pe termen lung, edilul a dat exemplul Budapestei și Varșoviei, unde suprafața orașului este mult mai mare la o populație similară. Pe termen scurt trebuie rezolvate urgențele, iar pe termen mediu trebuie puse în ordine construcțiile, unele abandonate, altele în risc seismic.

„Lucruri spectaculoase, vizibile cu ochiul liber nu pot fi foarte multe, pentru că majoritatea lucrărilor sunt în subteran, punând în siguranță viața oamenilor”, subliniază Daniel Băluță.

***

Daniel Băluță anunță că își asumă 7 angajamente în programul său pentru București, ce poate fi accesat pe danielbaluta.ro. „Nu promisiuni, ci un contract moral pe care îl propun oamenilor. Le cer să mă judece! După ce se vede, după ce se simte, după ce rămâne în urma noastră”, scrie primarul Sectorului 4 pe Facebook.

