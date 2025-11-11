search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Daniel Băluță, la Interviurile Adevărul. Cum se pregătește PSD pentru alegeri: „Lucruri spectaculoase, vizibile cu ochiul liber nu pot fi foarte multe”

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, vine marți, 11 noiembrie, de la 11.00, la Interviurile Adevărul. Edilul Sectorului 4 vorbește despre campania cursei electorale din 7 decembrie, cum afectează aceasta situația din partid, preluarea conducerii PSD București și reorganizarea partidului sub noua președinție oficială a lui Sorin Grindeanu. 

UPDATE: Va lucra cu prim-ministrul? 

„Am o opinie diferită vizavi de ce înseamnă funcția aceasta de primar. Primar în general. Componenta politică în această poziție, din punctul meu de vedere, este de doar 1%. 

Profilul pe care îl are primarul are legătură cu rezultatele lui, are legătură cu lucrurile pe care le-a livrat comunității pe care o reprezintă. De aceea sunt destul de rezervat în această idee. Străzile, apa, canalul, spitalele nu fac politică. Nu e vorvba despre politică și cred că de-a loungul timpului, această politizare excesivă nu a adus Bucureștiului rezultatele pe care le așteaptă”, afirmă Daniel Băluță. 

Ce poate face în doi ani și jumătate?

„Sunt un om profund. Inclusiv profesia de medic mă determină să fiu profund și extrem de corect. Exact ca în medicină, primele lucruri pe care trebuie să le rezolvăm sunt urgențele. 

Avem niște urgențe urbane ieșite din comun. Vorbim despre infrastructura orașului. Fie că ne raportăm la ce înseamnă termie, electric, gaz. Ați văzut ce catastrofă s-a întâmplat datorită vechimii. Toate reprezintă o urgență și trebuie și noi să acționăm în consecință”.

Pe de altă parte, există lucruri pe care le poți face repede. Prelungirea Ghencea, de exemplu. Într-un timp de genul acesta se poate încheia o astfel de lucrare. Putem realiza documentații pentru închiderea inelului median. Putem încpe lucrări, veni în sprijinul CNAIR pentru a închide șoseaua de centură. Lucrurile astea se pot face. Minuni nu au cum să se întâmple”, mai arată Daniel Băluță. 

„Orașul trebuie să se extindă către periferie” 

Potrivit edilului, „orașul trebuie să se extindă către periferie”. El a dat exemplul prelungirii magistralei M2 de metrou până în comuna Berceni. 

„Este un exemplu de bune practici vizavi de acest lucru. De asemenea, avem magistrala M4 de metrou. este un alt exemplu care nu face altceva decât să extindă Capitala și să ușureze transportul”. 

Pe termen lung, edilul a dat exemplul Budapestei și Varșoviei, unde suprafața orașului este mult mai mare la o populație similară. Pe termen scurt trebuie rezolvate urgențele, iar pe termen mediu trebuie puse în ordine construcțiile, unele abandonate, altele în risc seismic. 

„Lucruri spectaculoase, vizibile cu ochiul liber nu pot fi foarte multe, pentru că majoritatea lucrărilor sunt în subteran, punând în siguranță viața oamenilor”, subliniază Daniel Băluță. 

***

Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei vine marți, 11 noiembrie, la Interviurile Adevărul. 

Edilul Sectorului 4 a fost nominalizat de partid pentru a intra în cursa electorală, a cărei campanie oficială începe pe 22 noiembrie. El și-a anunțat deja planul și intențiile pentru conducerea Primăriei Capitalei

Băluță a preluat conducerea PSD București FOTO Mediafax / Alexandru Dobre
Băluță a preluat conducerea PSD București FOTO Mediafax / Alexandru Dobre

Daniel Băluță anunță că își asumă 7 angajamente în programul său pentru București, ce poate fi accesat pe danielbaluta.ro. „Nu promisiuni, ci un contract moral pe care îl propun oamenilor. Le cer să mă judece! După ce se vede, după ce se simte, după ce rămâne în urma noastră”, scrie primarul Sectorului 4 pe Facebook. 

Știre în curs de actualizare

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu Citește mai mul
digi24.ro
image
Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor
stirileprotv.ro
image
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în România, în funcție de meseria pe care ai practicat-o
gandul.ro
image
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
mediafax.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep înainte de Crăciun. Sportiva a publicat noile oferte valabile în luna decembrie
fanatik.ro
image
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
libertatea.ro
image
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La naiba cu Europa voastră”
digi24.ro
image
Fotbalistul de națională a fost prins în flagrant cu amanta » Iubita a publicat TOT: „Sunt distrusă! Știți ce e cel mai ironic?”
gsp.ro
image
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Scandal fără sfârșit la Miss Univers după momentul jenant filmat cu concurenta din Mexic. Au fost anunțate primele sancțiuni
antena3.ro
image
Meteo 11 noiembrie - 8 decembrie. Temperaturi în creștere treptată şi ploi. Cum va fi vremea de Moş Nicolae
observatornews.ro
image
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Cine răspunde pentru infiltrațiile din tavan. Proprietarul de la ultimul etaj sau asociația de locatari?
playtech.ro
image
Mihai Stoica, tot adevărul despre demisia lui Charalambous și Pintilii de la FCSB: „De ce să ne despărțim acum?”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Este incredibil să constanţi transformarea!" Maria Sharapova, din nou în lumina reflectoarelor
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Veste URIAȘĂ pentru români! Se întâmplă între 7 și 16 noiembrie
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
A murit Louis Schweitzer, omul care a transformat Dacia într-un brand global. Fostul director general al Renault avea 83 de ani
wowbiz.ro
image
Monica Bîrlădeanu, în culmea fericirii! Vestea URIAȘĂ! Mare împlinire pentru ea, la 46 de ani. Fanii au felicitat-o imediat! ''Să dau viață''
romaniatv.net
image
Se dau între 440 și 627 de lei în plus la pensie. Anunțul CNPP
mediaflux.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
O fetiță de 10 ani, acuzată că a violat și a încercat să ucidă o copilă de 5 ani. Mama victimei: „Am găsit-o plină de sânge, cu părul smuls și urme de strangulare”
actualitate.net
image
Djokovic, imaginea zilei! Cum a sărbătorit titlul cu numărul 101: „Nu se putea fără dalmațieni”
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
click.ro
image
8 cărți clasice pe care oricine ar trebui să le citească de-a lungul vieții. Sunt capodopere literare pe care și cei mai aprigi critici le laudă
click.ro
Prințul William cu copiii George, Charlotte și Louis foto Instagram 5 jpg
Problema tensionată pe care o are Prințul William cu fiul George, care are deja 12 ani. Situația devine apăsătoare
okmagazine.ro
Kris Jenner foto Instagrm jpg
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend
clickpentrufemei.ro
Mozaicul Memento Mori descoperit la Pompeii (© Museo Archeologico Nazionale di Napoli)
Memento Mori: Istoria unui mozaic din Pompeii care precede erupția Muntelui Vezuviu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
image
Djokovic, imaginea zilei! Cum a sărbătorit titlul cu numărul 101: „Nu se putea fără dalmațieni”

OK! Magazine

image
Îndrăzneața Kate! În momentul în care trebuia să fie cea mai pioasă, Prințesa s-a găsit să sfideze regulile regale

Click! Pentru femei

image
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!