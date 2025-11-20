Clasament neașteptat în ultimul sondaj pentru alegerile din Capitală. Surpriza de pe locul trei care amenință pozițiile lui Băluță și Ciucu

Intenția la votul pentru Primarul General al Capitalei este redată într-un sondaj Inscop atât în privința alegătorilor potențiali, adică cei care și-au exprimat o opțiune de vot cât și pentru alegătorii mobilizați, cei care și-au exprimat o opțiune de vot și declară că merg sigur la vot.

Estimare participare vot Capitală

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot și 10 ”sigur da” vor merge la vot, 9,4% dintre bucureșteni au ales 1, 0,9% au ales 2, 0,8% au ales 3, 0,3% au ales 4, 3,2% au ales 5, 1,1% au ales 6, 2,9% au ales 7. 3,5% indică 8, 5,0% 9 și 72% indică 10. Z% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Intenția de vot pentru ALEGĂTORII POTENȚIALI, cei care și-au exprimat o opțiune de vot (83,6% din totalul eșantioului)

Dintre cei care își exprimă o opțiune de vot (adică 83,6% din total eșantion), 26,6% l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD), 24,2% pe Ciprian Ciucu (PNL), iar 19,1% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD). 11,6% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR) ca Primar General al Municipiului București, 6,5% își exprimă preferința pentru Ana Ciceală (SENS), 3,5% pentru Alexandru Zidaru Makaveli (independent), iar 3,5% pentru Eugen Teodorovici (independent), 1,7% pentru Vlad Gheorghe (Partidul DREPT), 1,7% pentru Dan Cristian Popescu (independent). 0,9% dintre respondenții cu o opțiune de vot îl aleg pe Gigi Nețoiu (independent), 0,3% îl aleg pe Dan Trifu (independent), 0,2% pe George Burcea (POT), iar 0,2% indică un alt candidat.

Intenția de vot pentru ALEGĂTORII MOBILIZAȚI, cei care și-au exprimat o opțiune de vot și declară că merg sigur la vot (62,9% din totalul eșantioului)

Dintre cei care merg sigur la vot (adică 62,9% din total eșantion), 27,1% l-ar vota pe Ciprian Ciucu (PNL) ca Primar General al Municipiului București, 24% pe Daniel Băluță (PSD), iar 21,3% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD). 12,1% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR), 7,6% pe Ana Ciceală (SENS), 2,1% pe Alexandru Zidaru Makaveli (independent), iar 2% pe Eugen Teodorovici (independent). 1,1% dintre bucureștenii care ar merge sigur la vot l-ar alege pe Vlad Gheorghe (Partidul DREPT), 1,1% pentru Dan Cristian Popescu (independent), 1% pe Gigi Nețoiu (independent), 0,4% pe Dan Trifu (independent), 0% pe George Burcea (POT), iar 0,1% indică un alt candidat.

Datele au fost culese în perioada 17 – 19 noiembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1107 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2,95 %, la un grad de încredere de 95%.