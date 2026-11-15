 „Inacceptabil”. Luca Niculescu condamnă atacurile cu drone asupra navelor din Marea Neagră, iar ministrul Apărării cere sprijin aliaților | adevarul.ro
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„Inacceptabil”. Luca Niculescu condamnă atacurile cu drone asupra navelor din Marea Neagră, iar ministrul Apărării cere sprijin aliaților

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Premierul Luca Niculescu a condamnat, duminică, atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră și le califică drept o încălcare a dreptului internațional. România va cere aliaților sprijin pentru consolidarea securității maritime și combaterea dronelor.

Luca Niculescu
Luca Niculescu condamnă atacurile cu drone asupra navelor din Marea Neagră Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Încă o dată, securitatea maritimă în Marea Neagră a fost amenințată. Sâmbătă seară, 14 noiembrie, trei nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea Deltei Dunării, în largul Sulinei”, a transmis premierul.

Acesta a precizat că radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat, la rândul lor, ținte aeriene în zonă, ceea ce a determinat ridicarea avioanelor de luptă ale Forțelor Aeriene Române în două rânduri.

„Am rămas în contact permanent cu autoritățile competente, siguranța marinarilor fiind prioritatea noastră absolută”, a afirmat Luca Niculescu.

Premierul pune atacurile pe seama deteriorării securității în regiune

Șeful Guvernului a calificat incidentele drept inacceptabile și a susținut că acestea reflectă deteriorarea situației de securitate provocată de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Aceste incidente sunt inacceptabile și constituie o încălcare a dreptului internațional. Ele reflectă deteriorarea situației de securitate provocată de războiul continuu al Rusiei împotriva Ucrainei”, a transmis premierul.

Luca Niculescu a subliniat că România va continua să ia toate măsurile necesare, alături de aliați, pentru întărirea securității în Marea Neagră, în cooperare cu partenerii regionali și NATO.

Ministrul Apărării cere echipamente antidronă și patrule de observare

La rândul său, ministrul Apărării, Radu Oprea, a anunțat că va aduce în discuție situația din Marea Neagră la reuniunea miniștrilor omologi de la Bruxelles, programată marți și miercuri.

Oficialul a precizat că România are nevoie de sprijinul aliaților, inclusiv prin patrularea cu aeronave de observare și furnizarea de echipamente pentru combaterea dronelor.

„Avem nevoie de solidaritatea aliaților manifestată prin patrularea cu avioane de observare, de echipamente pentru lupta antidronă”, a transmis ministrul.

Radu Oprea a mai anunțat că a avut întâlniri cu reprezentanții companiei Thales, furnizorul radarelor Gap Filler pentru România, livrările acestora urmând să fie devansate.

„Dotare, pregătire, schimb de informații, cooperare sunt prioritățile MApN, dar și diplomație pentru a găsi răspunsuri rapide la noile provocări”, a mai declarat ministrul Apărării.

Acesta a precizat că, în urma atacurilor, nu au fost înregistrate victime, iar incendiile izbucnite la bordul navelor au fost ținute sub control de echipaje. Garda de Coastă și celelalte instituții românești au menținut legătura cu marinarii pentru a putea interveni în caz de nevoie.

Trei nave, lovite de drone în apropiere de Sulina

Amintim că două nave comerciale sub pavilion străin au fost lovite sâmbătă seară de drone în largul Mării Negre, provocând incendii la bord. Incidentul a urmat unei alerte aeriene declanșate de Ministerul Apărării Naționale, care a ridicat avioane F-16, după ce radarele au identificat o țintă aeriană la est de Insula Șerpilor.

Ulterior, o a treia navă comercială, Ali Najafov, a anunțat că a fost lovită de o dronă în apropierea gurilor Dunării, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

„O altă navă comercială, Ali Najafov, a anunțat că a fost lovită de o dronă, noaptea trecută, în apropierea gurilor Dunării. În urma impactului, la bordul navei a izbucnit un incendiu, care a fost stins de echipaj”, a informat MApN.

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