search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Dominic Fritz: „Ciprian Ciucu a făcut un blat deschis cu PSD la Sectorul 6. Nu este credibil împotriva social-democraților”

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:

Președintele USR, Dominic Fritz, susține că actualul candidat PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, „nu este o opțiune credibilă” pentru cei care vor să prevină revenirea PSD la putere în București.

FOTO: Facebook
FOTO: Facebook

Invitat marți la Digi 24, Fritz a afirmat că Ciucu ar fi câștigat Primăria Sectorului 6 în 2024 în urma unui „blat deschis” cu social-democrații.

„Candidatul care a făcut un blat deschis cu PSD a fost domnul Ciucu. A fost candidatul PSD-PNL acum doar un an. Deci nu este un candidat foarte credibil când este vorba de a fi un candidat care să prevină să revină PSD sau chiar AUR la putere în Bucureşti”, a declarat liderul USR.

Dominic Fritz a mai spus că nici Anca Alexandrescu, nici Daniel Băluță nu pot fi considerați candidați „anti-sistem”, subliniind că amândoi provin din același cerc politic pe care îl critică.

„Doamna Anca Alexandrescu este orice, dar nu un candidat anti-sistem. Acum am văzut că şi domnul Băluţă spune că el este candidatul anti-sistem. Doamna Alexandrescu a fost consiliera tuturor pesediştilor din ultimii o sută de ani. Scrie ‘sistem’ pe fruntea ei şi, cu siguranţă, oamenii care au aruncat-o în luptă au un plan cu ea. Şi planul nu este înspre binele bucureştenilor”, a spus Fritz.

Liderul USR consideră că deputatul Cătălin Drulă este „candidatul potrivit” pentru Primăria Capitalei, pentru că nu este prins „în rețelele clientelare ale partidelor vechi” și poate continua proiectele actualului primar Nicușor Dan. „Noi facem o campanie puternică pentru Cătălin Drulă și cred că oricine vrea... inclusiv cei care se gândesc să voteze tactic vor miza pe Cătălin Drulă”, a adăugat el.

Dominic Fritz a pledat și pentru revenirea la alegeri locale în două tururi, spunând că actualul sistem îi avantajează pe candidații partidelor mari. „Sper foarte mult că vom avea o reflecție în clasa politică după aceste alegeri. Dar ce nu putem face este constant să vină partidele vechi, cu sperietura extremiștilor, și să spună: «Haideți să susținem un candidat în mijloc, pe care să îl susținem cu toții». Pentru că asta înseamnă că anticipăm decizia oamenilor și le luăm dreptul de a alege”, a concluzionat președintele USR.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk
digi24.ro
image
Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”
stirileprotv.ro
image
Un Tsunami Solar poate lovi Pământul. Comunicațiile și rețelele elerctrice pot fi afectate. Aurora boreală pentru toți
gandul.ro
image
O femeie din Prahova a născut acasă, ajutată de o vecină ghidată de vocea dispecerului
mediafax.ro
image
Când va fi gata noul stadion din Timișoara. Primarul orașului anunță data la care va avea loc inaugurarea ”bijuteriei”
fanatik.ro
image
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
libertatea.ro
image
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar putea scăpa manelistul de executarea pedepsei
digi24.ro
image
Fotbalistul de națională a fost prins în flagrant cu amanta » Iubita a publicat TOT: „Sunt distrusă! Știți ce e cel mai ironic?”
gsp.ro
image
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
antena3.ro
image
57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri
observatornews.ro
image
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
playtech.ro
image
Fugarul Sorin Oprescu vrea să pună poprire pe conturile Spitalului Universitar. Suma neașteptată pe care o cere fostul primar
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Cine este tânărul care a înjunghiat de 33 de ori un pensionar, în București! Autoritățile au descins la locuința lui
kanald.ro
image
Ce înseamnă grupa II de muncă? Ce se ia în considerare la pensie
playtech.ro
image
A murit Louis Schweitzer, omul care a transformat Dacia într-un brand global. Fostul director general al Renault avea 83 de ani
wowbiz.ro
image
Monica Bîrlădeanu, în culmea fericirii! Vestea URIAȘĂ! Mare împlinire pentru ea, la 46 de ani. Fanii au felicitat-o imediat! ''Să dau viață''
romaniatv.net
image
Reguli pentru trotinetele electrice. Modificările legii în Parlament privind asigurarea și purtarea căștii de protecție
mediaflux.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
O fetiță de 10 ani, acuzată că a violat și a încercat să ucidă o copilă de 5 ani. Mama victimei: „Am găsit-o plină de sânge, cu părul smuls și urme de strangulare”
actualitate.net
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”
click.ro
image
Cum își împart Daciana Sarbu și Victor Ponta copiii de Sărbători: „Am ieșit dintr-o perioadă complicată”
click.ro
image
Ce pui în farfurie, ca să ai, și la peste 50 de ani, silueta Loredanei Groza, numită și Jennifer Lopez de România: „Zahărul îmbătrânește”. Cu ce înlocuim pâinea?
click.ro
Kate și Camilla de Ziua Comemorării, 2025, cu maci la rever, Profimedia (2) jpg
Îndrăzneața Kate! În momentul în care trebuia să fie cea mai pioasă, Prințesa s-a găsit să sfideze regulile regale
okmagazine.ro
Martha Stewart foto Profimedia jpg
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”
clickpentrufemei.ro
Mozaicul Memento Mori descoperit la Pompeii (© Museo Archeologico Nazionale di Napoli)
Memento Mori: Istoria unui mozaic din Pompeii care precede erupția Muntelui Vezuviu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”

OK! Magazine

image
Poartă Kate Middleton perucă sau nu? Cum se face că are un păr atât de lung și bogat după ce a suferit de cancer?

Click! Pentru femei

image
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!