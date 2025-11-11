Dominic Fritz: „Ciprian Ciucu a făcut un blat deschis cu PSD la Sectorul 6. Nu este credibil împotriva social-democraților”

Președintele USR, Dominic Fritz, susține că actualul candidat PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, „nu este o opțiune credibilă” pentru cei care vor să prevină revenirea PSD la putere în București.

Invitat marți la Digi 24, Fritz a afirmat că Ciucu ar fi câștigat Primăria Sectorului 6 în 2024 în urma unui „blat deschis” cu social-democrații.

„Candidatul care a făcut un blat deschis cu PSD a fost domnul Ciucu. A fost candidatul PSD-PNL acum doar un an. Deci nu este un candidat foarte credibil când este vorba de a fi un candidat care să prevină să revină PSD sau chiar AUR la putere în Bucureşti”, a declarat liderul USR.

Dominic Fritz a mai spus că nici Anca Alexandrescu, nici Daniel Băluță nu pot fi considerați candidați „anti-sistem”, subliniind că amândoi provin din același cerc politic pe care îl critică.

„Doamna Anca Alexandrescu este orice, dar nu un candidat anti-sistem. Acum am văzut că şi domnul Băluţă spune că el este candidatul anti-sistem. Doamna Alexandrescu a fost consiliera tuturor pesediştilor din ultimii o sută de ani. Scrie ‘sistem’ pe fruntea ei şi, cu siguranţă, oamenii care au aruncat-o în luptă au un plan cu ea. Şi planul nu este înspre binele bucureştenilor”, a spus Fritz.

Liderul USR consideră că deputatul Cătălin Drulă este „candidatul potrivit” pentru Primăria Capitalei, pentru că nu este prins „în rețelele clientelare ale partidelor vechi” și poate continua proiectele actualului primar Nicușor Dan. „Noi facem o campanie puternică pentru Cătălin Drulă și cred că oricine vrea... inclusiv cei care se gândesc să voteze tactic vor miza pe Cătălin Drulă”, a adăugat el.

Dominic Fritz a pledat și pentru revenirea la alegeri locale în două tururi, spunând că actualul sistem îi avantajează pe candidații partidelor mari. „Sper foarte mult că vom avea o reflecție în clasa politică după aceste alegeri. Dar ce nu putem face este constant să vină partidele vechi, cu sperietura extremiștilor, și să spună: «Haideți să susținem un candidat în mijloc, pe care să îl susținem cu toții». Pentru că asta înseamnă că anticipăm decizia oamenilor și le luăm dreptul de a alege”, a concluzionat președintele USR.