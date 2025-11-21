Cum motivează Bolojan numirea Ioanei Dogioiu la conducerea Radioului public. Decizia, ratificată prin memorandum confidențial

Ioana Dogioiu a confirmat numirea sa în CA al Radio România prin adoptarea unui memorandum confidențial, pentru precizând că membrii Consiliului nu au atribuții în politica editorială, ci doar în strategii, bugete și administrare, iar procedura a fost validată prin vot parlamentar.

Ioana Dogioiu a fost întrebată joi, în conferința de presă care a urmat ședinței de Guvern, dacă s-a aprobat printr-un memorandum numirea sa în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune (SRR).

„Da, a fost un memorandum, el este întotdeauna la zona de confidențiale, pentru că acolo sunt plasate acele memorandumuri. Dar da, a fost adoptat memorandumul în ședința de guvern”, a spus aceasta.

Ea a precizat și că „întotdeauna memorandumurile de acest tip sunt confidențiale, fiind o cutumă care este mult dinainte să vin eu aici. De data asta eu fiind titulară, v-am spus că da, a fost adoptat acest mecanism”, a răspuns Ioana Dogioiu.

Întrebată de jurnaliști despre îngrijorările privind posibila implicare a guvernului în politica editorială a Radioului public, Ioana Dogioiu a spus că „membrii Consiliului de Administrație (CA) nu au absolut nicio atribuție în privința politicii editoriale”.

„Și v-o spun, dacă vreți și din propria experiență, cât am lucrat în TVR, nu m-am întâlnit niciodată, eram editor general pe vremea aceea, nu m-am întâlnit niciodată cu vreun membru al Consiliului de Administrație. Membrii CA au cu totul altă treabă. Este vorba de strategii de dezvoltare, bugete, alte aspecte care nu au nicio legătură cu politica editorială”, a spus Ioana Dogioiu.

Jurnaliștii i-au cerut, de asemenea, și o reacție față de acuzațiile unor politicieni din Coaliție care acuză o ilegalitate în procedura de numire, în condițiile în care jurământul depus de ea a fost făcut acum 2 zile.

„Pe partea de legalitate sau nelegalitate, țin să vă amintesc că a existat un vot individual în Comisiile reunite ale Parlamentului și apoi un vot în Plenul parlamentului. Deci dacă a existat sau nu o ilegalitate, cred că domnii parlamentari puteau s-o constate. În ceea ce privește memorandumul adoptat astăzi, el are o valoare de ratificare”, a precizat Ioana Dogioiu.

În plus, aceasta a subliniat că de la numirea în parlament și până astăzi nu a existat nicio altă ședință de guvern. „Deci din punct de vedere juridic, al juriștilor Guvernului, nu este absolut nicio problemă”, a mai spus Ioana Dogioiu.

Guvernul Ilie Bolojan a adoptat joi, în ședința de guvern, memorandumul prin care Dogioiu a obținut o poziție în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune.

Potrivit Gândul, documentul menționează că numirea a fost aprobată cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilitățile funcțiilor publice, iar Dogioiu va asigura dezideratul numirii unei conduceri profesionale la nivelul SRR, cu interes public pentru o administrare corectă a patrimoniului instituției.

„Funcția de secretar de stat, funcția de subsecretar de stat și funcțiile asimilate acestora sunt INCOMPATIBILE cu exercitarea altei funcții publice de autoritate”, se arată în document.

Potrivit deciziei, această numire se realizează în mod excepțional, cu aprobarea Guvernului, pentru persoanele care ocupă funcția de secretar de stat sau funcții asimilate.

Doamna Dogioiu este prezentată ca un specialist cu experiență de peste trei decenii în jurnalism, activând în radio, televiziune și presă scrisă, atât în mediul public, cât și în cel privat, ca realizator și editorialist.

Noul Consiliu de Administrație al SRR a fost votat marți, în Parlament, cu 249 de voturi favorabile și 4 contra, și a inclus-o și pe Nadina-Ioana Dogioiu ca membru titular din partea Guvernului.