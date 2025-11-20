Guvernul îl recheamă pe Andrei Zaharescu din funcția de consul la Cape Town. Fostul prezentator TV se întoarce în țară după 11 ani de mandat

Andrei Zaharescu, fost prezentator TV și consul al României la Cape Town din 2013, a fost rechemat în țară printr-o hotărâre adoptată joi de Guvern. Decizia vine în cadrul unei rechemări mai ample, care îi vizează și pe consulii din Rio de Janeiro și Bonn.

Executivul a anunțat, la finalul ședinței de joi, că a aprobat retragerea mai multor consuli generali. „Prin această hotărâre, s-a decis rechemarea de la post a următorilor consuli generali: Nicolae Zaharescu - consul general, Consulatul General al României la Cape Town; Florin Marian Palade - consul general, Consulatul General al României la Rio de Janeiro; Dan Moraru - consul general, Consulatul General al României la Bonn”, a transmis Guvernul într-un comunicat citat de Digi24.

Andrei Zaharescu, cunoscut mult timp ca prezentator de televiziune, ocupă funcția de consul general al României la Cape Town din 2013. Înainte de numirea în diplomație, el a fost unul dintre cei mai vizibili prezentatori de știri din România, iar în 2012 a devenit purtător de cuvânt al Guvernului Ponta.

Cine este Andrei Zaharescu

Zaharescu și-a început cariera în presă, unde s-a remarcat ca prezentator de știri. Ulterior, intrarea sa în administrația publică a culminat cu rolul de purtător de cuvânt al Guvernului în 2012, înainte de a fi numit consul general în Africa de Sud. Decizia de rechemare intră în vigoare după publicarea hotărârii de guvern.