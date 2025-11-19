Ioana Dogioiu rămâne purtător de cuvânt al Guvernului după validarea în Consiliul de Administrație al Radio România

Ioana Dogioiu își păstrează funcția în Executiv, deși a fost confirmată de Parlament ca membru în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune.

Purtătoarea de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a confirmat pentru Adevărul că rămâne în funcție chiar și după numirea sa în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune (SRR). Întrebată pe grupul de comunicare al Executivului dacă va continua în rolul de purtător de cuvânt, „cu rang de secretar de stat”, după validarea în CA al SRR, Dogioiu a răspuns scurt: „Da”.

Parlamentul a validat noul Consiliu al SRR

Legislativul a aprobat, cu 249 de voturi „pentru”, noua componență a Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. Doar patru parlamentari au votat „împotrivă”. Prin acest vot, au fost confirmați reprezentanții partidelor parlamentare, ai Președinției, ai Guvernului, ai minorităților naționale și ai angajaților SRR.

Printre numirile cele mai discutate se află cea a Ioanei Dogioiu. Nominalizarea sa a atras critici din partea organizațiilor ActiveWatch și Centrul pentru Jurnalism Independent, care au avertizat că aceasta „ridică probleme de compatibilitate și de independență instituțională”. ONG-urile au subliniat că poziția de membru în CA al radioului public presupune neutralitate editorială, în timp ce Dogioiu este reprezentant al Guvernului, relatează Capital.ro.

Critici și propuneri ale opoziției

Numirea noilor membri ai Consiliului a fost însoțită de dezbateri și alternative propuse de opoziție. USR l-a nominalizat pentru funcția de director al SRR pe jurnalistul Robert Cristian Schwartz, fost redactor-șef al Deutsche Welle. Acesta a primit aviz favorabil în comisiile de cultură, împreună cu întreaga listă de membri.

Noul Consiliu al Radioului Public este format din 13 membri titulari și tot atâția supleanți, reprezentând forțe politice, instituții ale statului și salariații SRR. Validarea acestora marchează începutul unui nou mandat, într-un context de reorganizare editorială și administrativă pentru instituție.