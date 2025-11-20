Alina Gîrbea şi-a publicat CV-ul, după comentariile privind numirea sa la MIPE în baza rudeniei cu Cătălin Drulă. Ce spun colegii de partid despre ea

Alina Gîrbea, proaspăt secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, şi-a făcut public CV-ul pe reţelele de socializare, pentru a pune capăt speculaţiilor că numirea ei s-a făcut în baza relaţiilor de rudenie cu Cătălin Drulă.

„Aceasta este versiunea succintă a CV-ului meu, transmisă azi colegilor de la MIPE.

Apreciez interesul stârnit de numirea mea și vă asigur că nu am nimic de ascuns și sunt oricând deschisă la întrebări din partea oricărui jurnalist interesat să se documenteze. Atât în ceea ce privește cariera mea, cât și viziunea pentru mandatul de la MIPE”, este meajul transmis joi seară, alături de CV-ul său.

După ce în spaţiul public au apărut numeroase comentarii care corelau numirea Alinei Gîrbea ca secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu faptul că este cumnata fostului lider al USR, actual candidat pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, mai mulţi colegi de partid au sărit în apărarea ei.

Primul a fost chiar preşedintele USR, Dominic Fritz, care a recunoscut că el a propus-o pentru această funcţie şi a subliniat experienţa şi pregătirea profesională a colegei sale de partid, condamnând, în acelaşi timp, atitudinea „general misogină”, potrivit căreia o femeie nu poate reuşi decât dacă „este a cuiva”.

„O profesionistă cu 15 ani de experienţă în instituţiile europene, cu studii solide la Sciences Po Paris, cu un CV de carieră internaţională. A lucrat cu fostul preşedinte al Parlamentului European, David Sassoli, cu Dacian Cioloş, cu Cristian Preda, cu Comisia Europeană. A ajuns acolo pe merit. Dar pentru unii, o femeie nu poate fi pur şi simplu competentă. Trebuie neapărat să fie «a cuiva»”, a punctat Dominic Fritz.

Dacian Cioloş a venit şi el cu un mesaj pe Facebook, în care face, la rândul său, un CV succint al Alinei Gîrbea.

„O cunosc pe Alina Gîrbea din 2010, din primul meu an de mandat ca Comisar european pentru agricultură. Lucra deja în instituțiile europene ca funcționar și făcea parte dintre fondatorii Europuls, o asociație dedicată dezbaterii și explicării statutului României ca stat membru al UE.

Mai târziu, când am încheiat mandatul de comisar și președintele Comisiei Europene de atunci, Jean-Claude Juncker, mi-a propus să îl sprijin în calitate de consilier special pe securitate alimentară, Alina a fost parte din echipa de colaboratori pe care mi-am construit-o.

În 2019, când am devenit europarlamentar și ulterior președinte al grupului Renew Europe, i-am propus din nou Alinei să facă parte din echipa mea de consilieri, cunoscându-i calitățile profesionale. Ulterior, a fost solicitată și de președintele Parlamentului European, David Sassoli, care a cooptat-o ca și consilier pentru afaceri externe.

Spun toate acestea pentru că, imediat după numirea ei la MIPE, principala „știre” care a circulat despre ea a fost aceea că este cumnata lui Cătălin Drulă.

Când Alina a decis să intre în politică, în 2017–2018, nu s-a înscris în USR, unde era deja membru Cătălin Drulă, ci în PLUS. A ajuns în USR abia după fuziunea dintre PLUS și USR. Personal, nici nu știam că ar fi rude până prin 2020, și am privit asta ca pe un detaliu fără relevanță — pentru că toate propunerile mele de colaborare au fost făcute exclusiv pe baza competențelor și experienței ei profesionale. si niciodată in relațiile noastre profesionale, Alina nu a făcut referire la relațiile ei de rudenie cu Catalin Drulă.

Mi se pare complet reductiv ca, în loc să fie discutat CV-ul ei sau expertiza acumulată în cei 15 ani de muncă în instituțiile europene, accentul să cadă acum doar pe o legătură de rudenie.

Eu îi urez mult succes și sunt convins că va face o echipă excelentă cu Dragoș Pîslaru, un alt profesionist dovedit în domeniul fondurilor europene”, a scris cu puţin timp în urmă Dacian Cioloş pe pagina sa de Facebook.