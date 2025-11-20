search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Alina Gîrbea şi-a publicat CV-ul, după comentariile privind numirea sa la MIPE în baza rudeniei cu Cătălin Drulă. Ce spun colegii de partid despre ea

0
0
Publicat:

Alina Gîrbea, proaspăt secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, şi-a făcut public CV-ul pe reţelele de socializare, pentru a pune capăt speculaţiilor că numirea ei s-a făcut în baza relaţiilor de rudenie cu Cătălin Drulă.

Alina Gîrbea şi-a făcut public CV-ul. FOTO: Facebook/Alina Gîrbea
Alina Gîrbea şi-a făcut public CV-ul. FOTO: Facebook/Alina Gîrbea

„Aceasta este versiunea succintă a CV-ului meu, transmisă azi colegilor de la MIPE.

Apreciez interesul stârnit de numirea mea și vă asigur că nu am nimic de ascuns și sunt oricând deschisă la întrebări din partea oricărui jurnalist interesat să se documenteze. Atât în ceea ce privește cariera mea, cât și viziunea pentru mandatul de la MIPE”, este meajul transmis joi seară, alături de CV-ul său.

FOTO: Facebook/Alina Gîrbea
FOTO: Facebook/Alina Gîrbea

După ce în spaţiul public au apărut numeroase comentarii care corelau numirea  Alinei Gîrbea ca secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu faptul că este cumnata fostului lider al USR, actual candidat pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, mai mulţi colegi de partid au sărit în apărarea ei.

Primul a fost chiar preşedintele USR, Dominic Fritz, care a recunoscut că el a propus-o pentru această funcţie şi a subliniat experienţa şi pregătirea profesională a colegei sale de partid, condamnând, în acelaşi timp, atitudinea „general misogină”, potrivit căreia o femeie nu poate reuşi decât dacă „este a cuiva”.

„O profesionistă cu 15 ani de experienţă în instituţiile europene, cu studii solide la Sciences Po Paris, cu un CV de carieră internaţională. A lucrat cu fostul preşedinte al Parlamentului European, David Sassoli, cu Dacian Cioloş, cu Cristian Preda, cu Comisia Europeană. A ajuns acolo pe merit. Dar pentru unii, o femeie nu poate fi pur şi simplu competentă. Trebuie neapărat să fie «a cuiva»”, a punctat Dominic Fritz.

Dacian Cioloş a venit şi el cu un mesaj pe Facebook, în care face, la rândul său, un CV succint al Alinei Gîrbea.

„O cunosc pe Alina Gîrbea  din 2010, din primul meu an de mandat ca Comisar european pentru agricultură. Lucra deja în instituțiile europene ca funcționar și făcea parte dintre fondatorii Europuls, o asociație dedicată dezbaterii și explicării statutului României ca stat membru al UE.

Mai târziu, când am încheiat mandatul de comisar și președintele Comisiei Europene de atunci, Jean-Claude Juncker, mi-a propus să îl sprijin în calitate de consilier special pe securitate alimentară, Alina a fost parte din echipa de colaboratori pe care mi-am construit-o.

În 2019, când am devenit europarlamentar și ulterior președinte al grupului Renew Europe, i-am propus din nou Alinei să facă parte din echipa mea de consilieri, cunoscându-i calitățile profesionale. Ulterior, a fost solicitată și de președintele Parlamentului European, David Sassoli, care a cooptat-o ca și consilier pentru afaceri externe.

Spun toate acestea pentru că, imediat după numirea ei la MIPE, principala „știre” care a circulat despre ea a fost aceea că este cumnata lui Cătălin Drulă.

Când Alina a decis să intre în politică, în 2017–2018, nu s-a înscris în USR, unde era deja membru Cătălin Drulă, ci în PLUS. A ajuns în USR abia după fuziunea dintre PLUS și USR. Personal, nici nu știam că ar fi rude până prin 2020, și am privit asta ca pe un detaliu fără relevanță — pentru că toate propunerile mele de colaborare au fost făcute exclusiv pe baza competențelor și experienței ei profesionale. si niciodată in relațiile noastre profesionale, Alina nu a făcut referire la relațiile ei de rudenie cu Catalin Drulă.

Mi se pare complet reductiv ca, în loc să fie discutat CV-ul ei sau expertiza acumulată în cei 15 ani de muncă în instituțiile europene, accentul să cadă acum doar pe o legătură de rudenie.

Eu îi urez mult succes și sunt convins că va face o echipă excelentă cu Dragoș Pîslaru, un alt profesionist dovedit în domeniul fondurilor europene”, a scris cu puţin timp în urmă Dacian Cioloş pe pagina sa de Facebook.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
digi24.ro
image
Șoferi de TIR cu experiență, plătiți cu până la 4.500 de euro pe lună într-o țară din UE. Se recrutează intens
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
mediafax.ro
image
Ce a făcut Gigi Becali când un livrator Glovo s-a apropiat de el pe o stradă din București. Gestul cu care a uimit mai multă lume
fanatik.ro
image
Dominic Fritz a recunoscut că a propus-o pe cumnata lui Cătălin Drulă, Alina Gîrbea, la MIPE: „Jegoșii încearcă să reducă femeile la tăcere”
libertatea.ro
image
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova: nu era a Rusiei
digi24.ro
image
Poză rară cu soția lui Victor Pițurcă! Cum arată femeia care i-a iertat infidelitatea de acum câțiva ani, când fostul selecționer a avut o relație cu Vica Blochina
gsp.ro
image
Ion Țiriac a primit o ”ofertă ieșită din comun” și a făcut anunțul: cui i-a cedat întreaga colecție de mașini!
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
Șoc și groază în Europa după apariția planului de pace propus de SUA lui Putin. Trump vrea încheierea unui acord „într-o săptămână”
antena3.ro
image
Două rute TAROM, afectate de criza Lukoil. Avioanele vor transporta mai puţini pasageri
observatornews.ro
image
Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3. Avocatul familiei rupe tăcerea și cazul se complică
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO TV
prosport.ro
image
Camera în care trebuie montat termostatul centralei termice. Nu contează temperatura, ci un alt detaliu
playtech.ro
image
Cine transmite la TV barajul Turcia – România. UEFA, decizie surprinzătoare. Update
fanatik.ro
image
Cine sunt necunoscuții care candidează la PMB. Conspiraționista anti-Wi-Fi, candidata partidului care a „furat” voturi de la PSD și omul cu șase facultăți
ziare.com
image
VIDEO ”Rușinos”: imaginile cu puștii nord-coreeni la Doha fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
O mamă și cei doi copii ai săi, implicați într-un eveniment rutier îngrozitor pe DN6. Mașina în care se aflau s-a izbit puternic de un TIR
kanald.ro
image
Nu ai voie să spui asta pe internet! Cum ne obligă rețelele sociale să...
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Gigi BECALI a ieșit din operație și a plecat direct acasă. A fost operat de un neurochirurg preot: Am luat 4 frați cu mine la spital, călugării mei
romaniatv.net
image
Vești bune pentru milioane de români! Se MAJOREAZĂ pensiile cu încă 360 de lei
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac reacționează ferm la filmările șocante în care Camelia Voinea își abuzează verbal fiica. Mesajul lui este cât se poate de categoric
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”
click.ro
image
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
click.ro
image
Denise Rifai, dezvăluire bombă! Cine este bărbatul care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele”
click.ro
Catherine, Prințesă de Wales, și Prințul William, Prinț de Wales, participă la Spectacolul Regal de Varietăți de la Royal Albert Hall pe 19 noiembrie 2025, la Londra, Anglia, GettyImages (2) jpg
Cerceii candelabru cu care a apărut Prințesa Catherine sunt spectaculoși. Ce poveste emoționantă se ascunde în spatele lor
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Caravană de cămile din Asia Centrală (© Wikimedia Commons)
Un oraș medieval pierdut de pe Drumul Mătăsii, descoperit în munții înalți din Uzbekistan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”

OK! Magazine

image
Momentul adorabil ratat de Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Ce triști sunt micuții

Click! Pentru femei

image
A dat-o în mintea copiilor? Mick Jagger s-a întors pe băncile școlii, la 82 de ani!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!