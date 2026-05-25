A murit Toshifumi Suzuki, părintele magazinelor de proximitate din Japonia și fondatorul 7-Eleven. Povestea unui vizionar care a transformat comerțul global

Toshifumi Suzuki, fondatorul Seven-Eleven Japan și personalitatea considerată pe scară largă drept artizanul industriei moderne a magazinelor de proximitate din Japonia, a încetat din viață la vârsta de 93 de ani. Decesul, cauzat de o insuficiență cardiacă, a survenit pe 18 mai, fiind anunțat oficial luni de grupul Seven & i Holdings.

„Ne exprimăm recunoștința profundă pentru sprijinul și bunăvoința de care s-a bucurat de-a lungul întregii sale vieți și cariere”, se arată în comunicatul companiei, în cadrul căreia Suzuki ocupa în prezent funcția de consilier onorific.

Născut în prefectura Nagano în 1932, într-o familie numeroasă, Suzuki a vizat inițial o carieră în politică înainte de a se orienta către sectorul privat. După o perioadă în care a lucrat pentru un distribuitor de carte, a fost recrutat în 1963 de retailerul Ito-Yokado, un moment ce avea să îi reconfigureze destinul profesional.

Pariul împotriva curentului: De la pâinea americană la triunghiurile de orez onigiri

În anii '70, în timp ce călătorea în Statele Unite pentru a negocia un acord de licențiere cu lanțul de restaurante Denny’s, Suzuki a descoperit conceptul magazinelor 7-Eleven, operate de Southland Corp. Impresionat de eficiența modelului, a decis să îl importe în Japonia, deși ideea a fost privită inițial cu un profund scepticism de către analiștii autohtoni.

În ciuda rezistenței pieței, Suzuki a adaptat conceptul american la specificul cultural nipon, înlocuind produsele de panificație occidentale cu gustările tradiționale pe bază de orez (onigiri). Primul magazin a fost deschis la Tokyo în 1974.

Viziunea sa s-a dovedit revoluționară pentru societatea japoneză aflată în plină expansiune economică, devenind un punct de sprijin esențial pentru angajații cu programe prelungite de lucru și pentru gospodăriile moderne. Deși pe piață au apărut rapid competitori puternici, precum Lawson sau FamilyMart, 7-Eleven și-a menținut supremația, controlând în prezent aproape 22.000 de unități în Japonia și peste 85.000 la nivel mondial.

Salvarea gigantului american și transformarea magazinelor în infrastructură socială

Contribuția lui Suzuki la nivel global a fost consfințită la începutul anilor '90. Când compania-mamă din SUA, Southland Corp, a intrat în faliment din cauza datoriilor masive rezultate în urma unei preluări prin îndatorare (leveraged buyout), Suzuki a orchestrat achiziția și restructurarea acesteia, extinzând modelul japonez înapoi pe piața americană și la nivel internațional.

În 2005, el a înființat conglomeratul Seven & i Holdings. Sub coordonarea sa, magazinele de proximitate din Japonia au încetat să fie simple puncte de vânzare, transformându-se în adevărate hub-uri de utilitate publică ce oferă servicii bancare (ATM), poștale, de plată a utilităților, medicamente și cosmetică, fiind totodată recunoscute oficial ca parte din infrastructura de răspuns în caz de dezastre naturale.

Conflictele corporative și epilogul unei ere

Ultima parte a carierei lui Suzuki nu a fost lipsită de turbulențe, fiind marcată de dispute dure pentru putere în consiliul de administrație și de presiuni din partea investitorilor activiști.

În 2016, Suzuki a generat o undă de șoc în mediul corporativ global demisionând brusc din funcția de CEO. Decizia a survenit în urma unui conflict cu investitorul activist american Daniel Loeb (fondatorul fondului Third Point). Suzuki încercase să reconfigureze conducerea executivă, însă planurile sale de succesiune – privite de critici ca o tentativă de a-și impune propriul fiu la conducere – au pierdut sprijinul consiliului. Într-o conferință de presă tensionată, el a declarat că demisia reprezintă asumarea responsabilității pentru eșecul remanierii manageriale.

Ulterior, conducerea grupului a fost preluată de Ryuichi Isaka, iar ulterior de Stephen Dacus, într-o perioadă în care gigantul nipon a continuat să fie ținta unor ofensive majore din partea capitalismului global. Cel mai recent episod a avut loc în 2025, când compania canadiană Alimentation Couche-Tard a lansat o ofertă de preluare ostilă evaluată la 44,4 miliarde de dolari, retrasă ulterior în urma opoziției acerbe a managementului de la Tokyo.

În prezent, sub conducerea lui Dacus, compania își restructurează operațiunile din SUA prin închiderea a sute de magazine neperformante și a amânat listarea pe bursa americană până în 2027. Cu toate acestea, moștenirea lăsată de Toshifumi Suzuki rămâne un pilon al economiei japoneze: în anul fiscal 2024, aproape 99% dintre magazinele rețelei au raportat încasări constante generate inclusiv de afluxul masiv de turiști străini, fascinați de un model comercial perfecționat pe parcursul a jumătate de secol.