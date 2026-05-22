SURSE Leafa lui Nicușor Dan crește cu peste 1.000 de euro. Cât vor încasa premierul, miniștrii și parlamentarii

Nouă lege a salarizării, convenită de partidele pro-europene împreună cu președintele Nicușor Dan, prevede o majorare semnificativă a lefurilor pentru șeful statului, premier, miniștri și parlamentari. Datele obținute de „Adevărul” arată că președintele Nicușor Dan va primi o majorare salarială de peste 5.000 de lei, sumă netă.

După noua lege a salarizării, veniturilor celor mai importanți oameni în stat vor arăta astfel:

1. Președintele României

Salariul actual: 14.500 lei net.

Salariul viitor: 20.240 lei net.

2. Primul ministru

Salariul actual: 13.760 lei net.

Salariul viitor: 17.700 lei net.

3. Primar general

Salariul actual: 12.168 lei net.

Salariul viitor: 14.900 lei net.

4. Președinte Consiliul Județean:

Salariul actual: 10.950 lei net.

Salariul viitor: 14.000 lei net.

5. Miniștri

Salariul actual: 12.700 lei net.

Salariul viitor: 15.800 lei net.

6. Parlamentari:

Salariul actual: 11.000 lei net.

Salariul viitor: 13.800 lei net.

Informațiile vin în contextul în care șeful statului a transmis vineri, 22 mai, că în urma unui proces de mediere desfășurat sub coordonarea Administrației Prezidențiale, Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării în sectorul public până la sfârșitul prezentei sesiuni parlamentare.

Noua lege a salarizării va intra în vigoare în totalitate la data de 1 ianuarie 2027, fără aplicare eșalonată, și nu va mai fi modificată ulterior prin intervenții speciale.

Ce prevede noul proiect al Legii salarizării

Potrivit ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, reforma se bazează pe trei principii esenţiale: protejarea veniturilor angajaţilor din sectorul public, aşa încât niciun angajat nu va înregistra scăderi salariale ca efect al aplicării noii legi, disciplină bugetară şi sustenabilitate, în sensul în care reforma trebuie să respecte obiectivele fiscale asumate de România şi să poată fi susţinută pe termen lung şi pe aplicare integrală şi predictibilă, ceea ce înseamnă că noua lege va intra integral în vigoare la 1 ianuarie 2027, fără aplicări etapizate şi fără derogări succesive pentru diferite categorii profesionale.

„Avem acord politic pe legea salarizării unitare. Partidele politice au agreat elementele de principiu ale proiectului de lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Prin sprijinul președintelui Nicușor Dan și prin contribuția consilierului prezidențial Radu Burnete, am reușit să obținem acordul politic asupra celor trei principii fundamentale și a celor cinci piloni care stau la baza reformei”, afirmă ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoş Pîslaru.