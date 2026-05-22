Analiză Cine poate ține în viață viitorul guvern: rolul decisiv al partidelor mici. „A crescut așteptarea ca PSD să preia inițiativa"

Blocajul dintre PNL, USR și PSD mută centrul negocierilor politice către parlamentarii neafiliați și partidele mici, în timp ce presiunea asupra PSD de a-și asuma intrarea la guvernare crește tot mai mult.

Impasul dintre marile partide a deschis un nou front de negocieri, bazat pe sprijinul grupurilor mici, al independenților și al compromisurilor de ultim moment. În condițiile în care o majoritate stabilă pare greu de construit în formula clasică, calculele politice se mută către voturile parlamentarilor care fie au părăsit partidele pe listele cărora au intrat în Parlament, fie sunt dispuși să voteze diferit față de linia impusă de conducere.

Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că parlamentarii neafiliați pot avea un rol decisiv în formarea viitorului guvern, în contextul în care aproximativ 10% dintre aleșii Parlamentului nu mai fac parte din partidele pe listele cărora au candidat la alegerile din 2024. În paralel, și PSD încearcă să atragă sprijinul acestui grup de parlamentari. Tot miercuri, la Interviurile Adevărul, Sorin Grindeanu i-a descris drept „oameni de ispravă” pe neafiliații care au votat moțiunea de cenzură.

Analistul politic Cristian Andrei consideră că partidul aflat acum sub cea mai mare presiune pentru a prelua guvernarea este PSD:

„Impasul negocierilor aduce tot mai mult sub reflectoare PSD. Partidul este împins încet și tot mai mult către a forma un cabinet și spre a găsi o majoritate, chiar dacă nu are astăzi voturile necesare. A crescut așteptarea ca PSD să preia inițiativa, au fost și mesaje dinspre partid pe linia asta. De aici și calculele pe care le face toată lumea despre acest grup mare de parlamentari neafiliați, pentru că orice variantă de guvern va fi una „forțată”, cu voturi de strânsură.

Potrivit analistului, principala necunoscută rămâne dacă PSD va prefera să susțină un premier tehnocrat pentru a evita costurile politice ale guvernării sau dacă își va asuma direct conducerea Executivului.

"Ce rămâne în discuție acum este dacă PSD va dori să rămână ascuns în spatele unui tehnocrat, ca să nu deconteze stresul social și politic, sau dacă își va asuma premierul, respectiv dacă Nicușor Dan va dori să aibă el un premier la cheie și un control în acest fel la Palatul Victoria”, spune coordonatorul Agenţiei de Rating Politic, pentru Adevărul.

De ce a chemat Nicușor Dan și neafiliații la consultări

Cristian Andrei consideră că președintele Nicușor Dan încearcă să păstreze controlul asupra viitorului executiv, iar invitarea parlamentarilor neafiliați, a minorităților și a partidelor mici la consultări reprezintă o încercare de a legitima un nou pol de influență parlamentară.

„Ca să oficializeze acest grup eterogen. Pentru că nu există o cale de ieșire din blocaj fără a aduna voturi de peste tot. Nu există posibilitatea unei coaliții clasice. Președintele a vrut să ia pulsul și să vadă dacă acești parlamentari pun condiții, dacă au poziții rigide, ori dacă sunt o masă ușor de convins de către orice premier propus, poate chiar unul independent.

În opinia sa, consultările reprezintă și un pas spre legitimarea unei formule de guvern minoritar sau tehnocrat:

"Este un pas spre a legitima un guvern de independenți sau unul minoritar și de a le da o notă de rezonabil acestor parlamentari, de a-i recunoaște ca <<grup>>"

Ce pot cere neafiliații în schimbul sprijinului

În privința condițiilor pe care le-ar putea pune parlamentarii independenți sau grupurile mici, analistul susține că negocierile vor fi purtate în principal de partidele interesate să obțină aceste voturi.

„Asta e mai degrabă treaba partidelor din Parlament care vor să-i ia alături de ele, nu a Președintelui. Ne putem gândi la susținere a diverse legi propuse de aceste grupuri sau parlamentari, așa cum am văzut în aceste zile la voturile PSD pe eliminarea legilor care interzic discursul urii sau care hărțuiesc ONG-urile. Mai sunt mici favoruri personale, dar aici putem doar bănui.

Sunt destul de amestecați și cu orgolii, însă este evident că, după moțiunea cenzură, mulți de acolo acționează mai coordonat cu PSD, ca un fel de versiunea de PSD mai mici. De aici și așteptarea ca PSD să încerce să facă el, totuși, o majoritate.”

UDMR așteaptă „a doua nominalizare”

Referitor la poziția UDMR, Cristian Andrei consideră că formațiunea condusă de Kelemen Hunor nu se grăbește să intre într-o nouă formulă guvernamentală:

„În lipsa refacerii coaliției cu PNL, cred că UDMR, așa cum a tot sugerat, va aștepta a doua nominalizare pentru a intra într-o negociere, când lucrurile se vor mai clarifica și vor deveni mai presante în Parlament. Abia atunci vor apela la discursul „responsabilității”. La fel ca PSD, cei din UDMR speră până-n ultima clipă la răzgândirea PNL sau a unei părți din PNL și la formarea unui cabinet fără legătură cu AUR, SOS sau POT.”

AUR, între opoziție și apropierea de PSD

Deși partidele pro-europene susțin că nu vor colabora cu AUR, Cristian Andrei spune că în PSD există voci care iau în calcul inclusiv această variantă:

„Mesajele dinspre PSD spun altceva și arată că sunt mulți în PSD care se gândesc în mod real la o coaliție cu AUR. AUR rămâne, astfel, sperietoarea pe care PSD o arată celorlalte partide. AUR a intrat singur în acest joc care a dat o mare putere de negociere celor din PSD. I-a făcut mari din nou. AUR a făcut un mare serviciu PSD și acum nu știe ce să facă ca să pară autonom. Logic ar fi ca AUR să-și vadă de opoziție, pentru a câștiga alegerile din 2028, însă moțiunea ne-a arătat că AUR acționează după alte criterii și după o partitură scrisă altundeva”.

Analistul consideră că principalul câștig politic al AUR după moțiune a fost amplificarea tensiunilor dintre partidele pro-europene:

„Singurul lucru pe care l-au obținut, politic vorbind, a fost și mai mult haos între partidele care se declarau pro-europene și în felul ăsta au reușit să creeze și mai multă dezamăgire în public, deci masă de manevră pentru populism. Altfel, și-au pus doar în pericol brandul anti-sistem. Dacă va opta pentru o opoziție în forță, AUR va putea capitaliza mai departe pe problemele economice și politice. Dacă, însă, AUR va mai juca în partitura PSD, riscă să piardă din susținerea anti-sistem.”

În lipsa unei coaliții clasice între marile partide, parlamentarii neafiliați și grupurile mici devin tot mai importanți pentru formarea viitorului guvern.