search
Vineri, 22 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Cine poate ține în viață viitorul guvern: rolul decisiv al partidelor mici. „A crescut așteptarea ca PSD să preia inițiativa"

0
Analize Adevărul
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Blocajul dintre PNL, USR și PSD mută centrul negocierilor politice către parlamentarii neafiliați și partidele mici, în timp ce presiunea asupra PSD de a-și asuma intrarea la guvernare crește tot mai mult. 

Ziua moţiunii de cenzură în Parlamentul României
Parlamentul României Foto: Adevărul

Impasul dintre marile partide a deschis un nou front de negocieri, bazat pe sprijinul grupurilor mici, al independenților și al compromisurilor de ultim moment. În condițiile în care o majoritate stabilă pare greu de construit în formula clasică, calculele politice se mută către voturile parlamentarilor care fie au părăsit partidele pe listele cărora au intrat în Parlament, fie sunt dispuși să voteze diferit față de linia impusă de conducere.

Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că parlamentarii neafiliați pot avea un rol decisiv în formarea viitorului guvern, în contextul în care aproximativ 10% dintre aleșii Parlamentului nu mai fac parte din partidele pe listele cărora au candidat la alegerile din 2024. În paralel, și PSD încearcă să atragă sprijinul acestui grup de parlamentari. Tot miercuri, la Interviurile Adevărul, Sorin Grindeanu i-a descris drept „oameni de ispravă” pe neafiliații care au votat moțiunea de cenzură.

Analistul politic Cristian Andrei consideră că partidul aflat acum sub cea mai mare presiune pentru a prelua guvernarea este PSD:

„Impasul negocierilor aduce tot mai mult sub reflectoare PSD. Partidul este împins încet și tot mai mult către a forma un cabinet și spre a găsi o majoritate, chiar dacă nu are astăzi voturile necesare. A crescut așteptarea ca PSD să preia inițiativa, au fost și mesaje dinspre partid pe linia asta. De aici și calculele pe care le face toată lumea despre acest grup mare de parlamentari neafiliați, pentru că orice variantă de guvern va fi una „forțată”, cu voturi de strânsură.

Potrivit analistului, principala necunoscută rămâne dacă PSD va prefera să susțină un premier tehnocrat pentru a evita costurile politice ale guvernării sau dacă își va asuma direct conducerea Executivului.

"Ce rămâne în discuție acum este dacă PSD va dori să rămână ascuns în spatele unui tehnocrat, ca să nu deconteze stresul social și politic, sau dacă își va asuma premierul, respectiv dacă Nicușor Dan va dori să aibă el un premier la cheie și un control în acest fel la Palatul Victoria”, spune coordonatorul Agenţiei de Rating Politic, pentru Adevărul.

De ce a chemat Nicușor Dan și neafiliații la consultări

Cristian Andrei consideră că președintele Nicușor Dan încearcă să păstreze controlul asupra viitorului executiv, iar invitarea parlamentarilor neafiliați, a minorităților și a partidelor mici la consultări reprezintă o încercare de a legitima un nou pol de influență parlamentară.

„Ca să oficializeze acest grup eterogen. Pentru că nu există o cale de ieșire din blocaj fără a aduna voturi de peste tot. Nu există posibilitatea unei coaliții clasice. Președintele a vrut să ia pulsul și să vadă dacă acești parlamentari pun condiții, dacă au poziții rigide, ori dacă sunt o masă ușor de convins de către orice premier propus, poate chiar unul independent.

În opinia sa, consultările reprezintă și un pas spre legitimarea unei formule de guvern minoritar sau tehnocrat:

"Este un pas spre a legitima un guvern de independenți sau unul minoritar și de a le da o notă de rezonabil acestor parlamentari, de a-i recunoaște ca <<grup>>"

Ce pot cere neafiliații în schimbul sprijinului

În privința condițiilor pe care le-ar putea pune parlamentarii independenți sau grupurile mici, analistul susține că negocierile vor fi purtate în principal de partidele interesate să obțină aceste voturi.

Sondaj INSCOP: 4 din 10 români susțin alegeri anticipate pentru depășirea crizei politice

„Asta e mai degrabă treaba partidelor din Parlament care vor să-i ia alături de ele, nu a Președintelui. Ne putem gândi la susținere a diverse legi propuse de aceste grupuri sau parlamentari, așa cum am văzut în aceste zile la voturile PSD pe eliminarea legilor care interzic discursul urii sau care hărțuiesc ONG-urile. Mai sunt mici favoruri personale, dar aici putem doar bănui.

Sunt destul de amestecați și cu orgolii, însă este evident că, după moțiunea cenzură, mulți de acolo acționează mai coordonat cu PSD, ca un fel de versiunea de PSD mai mici. De aici și așteptarea ca PSD să încerce să facă el, totuși, o majoritate.”

UDMR la consultările de la Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan
UDMR la consultările de la Cotroceni Foto: Inquam Photos

UDMR așteaptă „a doua nominalizare”

Referitor la poziția UDMR, Cristian Andrei consideră că formațiunea condusă de Kelemen Hunor nu se grăbește să intre într-o nouă formulă guvernamentală:

„În lipsa refacerii coaliției cu PNL, cred că UDMR, așa cum a tot sugerat, va aștepta a doua nominalizare pentru a intra într-o negociere, când lucrurile se vor mai clarifica și vor deveni mai presante în Parlament. Abia atunci vor apela la discursul „responsabilității”. La fel ca PSD, cei din UDMR speră până-n ultima clipă la răzgândirea PNL sau a unei părți din PNL și la formarea unui cabinet fără legătură cu AUR, SOS sau POT.”

AUR, între opoziție și apropierea de PSD

Deși partidele pro-europene susțin că nu vor colabora cu AUR, Cristian Andrei spune că în PSD există voci care iau în calcul inclusiv această variantă:

„Mesajele dinspre PSD spun altceva și arată că sunt mulți în PSD care se gândesc în mod real la o coaliție cu AUR. AUR rămâne, astfel, sperietoarea pe care PSD o arată celorlalte partide. AUR a intrat singur în acest joc care a dat o mare putere de negociere celor din PSD. I-a făcut mari din nou. AUR a făcut un mare serviciu PSD și acum nu știe ce să facă ca să pară autonom. Logic ar fi ca AUR să-și vadă de opoziție, pentru a câștiga alegerile din 2028, însă moțiunea ne-a arătat că AUR acționează după alte criterii și după o partitură scrisă altundeva”.

Analistul consideră că principalul câștig politic al AUR după moțiune a fost amplificarea tensiunilor dintre partidele pro-europene:

„Singurul lucru pe care l-au obținut, politic vorbind, a fost și mai mult haos între partidele care se declarau pro-europene și în felul ăsta au reușit să creeze și mai multă dezamăgire în public, deci masă de manevră pentru populism. Altfel, și-au pus doar în pericol brandul anti-sistem. Dacă va opta pentru o opoziție în forță, AUR va putea capitaliza mai departe pe problemele economice și politice. Dacă, însă, AUR va mai juca în partitura PSD, riscă să piardă din susținerea anti-sistem.”

Grindeanu insistă că PSD nu va face majoritate cu AUR. Se așteaptă la o a doua rundă de consultări la Cotroceni

În lipsa unei coaliții clasice între marile partide, parlamentarii neafiliați și grupurile mici devin tot mai importanți pentru formarea viitorului guvern.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
digi24.ro
image
Consultări la Cotroceni cu parlamentarii neafiliați. Ce noi scenarii și majorități se conturează pentru noul Guvern
stirileprotv.ro
image
Se poate construi o nouă magistrală de metrou în Militari Residence? Inginer structurist: Construcțiile de lângă linie trebuie monitorizate și expertizate
gandul.ro
image
Nawrocki, mesaj direct pentru Trump: „Alianțele bune se bazează pe cooperare”
mediafax.ro
image
Se schimbă regulile pentru trotinetele electrice. Ce obligații ar putea avea adolescenții care folosesc astfel de vehicule
fanatik.ro
image
Doi analiști politici explică ce opțiuni mai are Nicușor Dan după consultările fără rezultat de la Cotroceni și blocajul politic tot mai adânc
libertatea.ro
image
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
digi24.ro
image
PRIMELE IMAGINI: modelele Dacia care vor fi lansate în curând » 4 din 6 vor fi electrice
gsp.ro
image
Decizie definitivă a instanței în cazul lui Mario Iorgulescu! Melek, văduva victimei fiului președintelui LPF, a reacționat
digisport.ro
image
„Câștig mai mult decât din fotbal”. Suma colosală pe care o obține un fost fotbalist, triplu campion al României, ca șofer de Uber în Elveția
click.ro
image
Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește
antena3.ro
image
O familie care deţine un imperiu cu afaceri de 100 mld. euro: România este în top pentru noi. Schimbările sunt uimitoare, s-a construit mult în infrastructură. Suntem în România să rămânem!
zf.ro
image
EXCLUSIV. Femeie, spulberată cu maşina de "Mişu Sicilianu". După accident a făcut un gest inconştient
observatornews.ro
image
Momente ULUITOARE la priveghiul femeii din Sibiu care și-a UCIS mama. Amiana a fost ABANDONATĂ
cancan.ro
image
Bilete de tratament la pensie, reduse cu 1.400 lei. De ce scade numărul de stațiuni unde pot merge pensionarii
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
prosport.ro
image
Cele mai ieftine orașe din România pentru trai în 2026. Unde plătești mai puțin pe chirie, mâncare și utilități
playtech.ro
image
El este jucătorul de care FCSB trebuie să se teamă la baraj. E panică totală când mingea e la el și poate decide un meci de unul singur
fanatik.ro
image
E-mailul pe care Meta l-a trimis miilor de angajați concediați. "Vă rugăm să vă strângeți lucrurile personale de la birou și să mergeți acasă"
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Răzvan Lucescu a ales între PAOK și Beșiktaș!
digisport.ro
image
Melodia ascultata de peste un miliard de ori pe Spotify. Videoclipul piesei are 16,9 miliarde de vizualizări
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan a semnat înainte de weekend!
romaniatv.net
image
Modificare privind vechimea în muncă la pensie. Va intra în vigoare la 1 septembrie 2026
mediaflux.ro
image
„Niciun bărbat nu face pasiuni pentru femei cumsecade” » Cea mai sexy prezentatoare din România: „Am fost foarte bună la sprint”
gsp.ro
image
De ce noul film cu Selena Gomez și Cate Blanchett va fi destinat exclusiv adulților
actualitate.net
image
Ce căuta Georgiana, românca de 25 de ani, în blocul prăbușit din Germania. Povestea tinerei care a murit sub dărâmături
actualitate.net
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”
click.ro
image
Horoscop vineri, 22 mai. Leii au o zi specială, iar Balanțele trăiesc clipe magice alături de partenerul lor
click.ro
image
Prețuri piperate în Piața Obor. Natalia Guberna: „Cireșele sunt mai scumpe decât carnea!” Cât costau, de fapt, în comunism?
click.ro
prințesa Isabelle of Valois foto profimedia 1010300729 jpg
Noaptea nunții care a durat... șapte zile. Calvarul intim la care a fost supusă prințesa franceză de numai 12 ani
okmagazine.ro
Hayden Panettiere foto Profimedia jpg
Petrecere de coșmar. O actriță susține că un câștigător al Oscarului s-a dezbrăcat în fața ei
clickpentrufemei.ro
Gheorghi Jukov participă la o paradă a victoriei după cel de-al Doilea Război Mondial (© Mil.ru)
Mareșalul Jukov și matematica militară referitoare la concentrările din anul 1941
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”

OK! Magazine

image
„Regina prostituată” își ținea iubiții drogați într-un templu. Recordul ei personal – 100 de bărbați într-o singură noapte!

Click! Pentru femei

image
Și-a amânat chimioterapia pentru a deveni mamă! Lupta lui Kylie Minogue cu cancerul și infertilitatea

Click! Sănătate

image
Kylie Minogue, diagnosticată a doua oară cu cancer