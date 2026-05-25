Luni, 25 Mai 2026
Adevărul
Pas crucial în planul de readucere la viaţă a giganticelor păsări moa: peste 20 de pui au eclozat din ouă „artificiale”

O companie americană specializată în „de-extincție” a anunțat că peste 20 de pui sănătoși au eclozat dintr-o platformă de ouă „artificiale”, tehnologie dezvoltată pentru a permite readucerea la viață a unor specii dispărute, printre care și uriașa pasăre moa din Noua Zeelandă.

Eforturi de a recrea specii pierdute cu secole în urmă
Puii sunt acum monitorizați atent. FOTO FB Colossal Biosciences

Colossal Biosciences consideră acest rezultat un moment-cheie în eforturile sale de a recrea specii pierdute cu secole în urmă, potrivit Reuters.

„Folosind sistemul nostru, am eclozat 26 de pui şi acum monitorizăm activ aceste păsări pe măsură ce ele cresc”, a declarat Ben Lamm, CEO și cofondator al companiei pentru sursa citată. Puii au eclozat la sediul central din Dallas, unde este testată noua tehnologie.

Colossal, care are în portofoliu șase proiecte de readucere la viață, inclusiv dodo și moa, a anunțat anterior și obținerea unor pui modificați genetic de lup-străvechi (dire wolf), specie dispărută după ultima eră glaciară.

Cum funcționează oul „artificial”

Platforma de incubație dezvoltată de Colossal utilizează o membrană pe bază de silicon realizată prin bioinginerie, introdusă într-o structură rigidă, menită să reproducă funcțiile unei coji naturale. Membrana permite schimbul de gaze și reglarea umidității, astfel încât embrionul să se dezvolte în condiții similare cu cele dintr-un ou real.

„Tehnologia este concepută pentru a reproduce cât mai fidel condiţiile unui ou natural, pentru a produce astfel animale sănătoase, cu dezvoltare, fertilitate şi longevitate normale”, a explicat Ben Lamm.

Cofondatorul companiei subliniază că această abordare este esențială pentru specii precum moa, ale căror ouă erau mult mai mari decât ale oricărei păsări existente astăzi, ceea ce face imposibilă folosirea unei specii-surogat.

În cazul lupilor străvechi, Colossal a apelat la clonarea și implantarea embrionilor în mame-surogat canine.

Pentru moa, însă, nu există nicio pasăre actuală suficient de mare pentru a depune un ou de dimensiunea unei mingi de fotbal.

„Pentru a ecloza un pui de moa gigant din Insula de Sud, Colossal avea nevoie de o modalitate pentru a asigura gestaţia embrionului. Nu există nicio specie-surogat în viaţă suficient de mare pentru a depune un ou de moa gigant din Insula de Sud, întrucât ouăle lor erau de aproximativ opt ori mai mari decât ouăle de emu”, a precizat Lamm.

Procesul de dezvoltare

CEO-ul Colossal a explicat și modul în care funcționează sistemul:

„Procesul începe cu un embrion aviar fertilizat, similar cu cele mai timpurii faze de dezvoltare în interiorul unui ou natural. Embrionul şi gălbenuşul sunt transferate apoi în platforma de ouă artificiale deţinută de Colossal, care este proiectată pentru a reproduce funcţiile cheie ale unei coji de ou naturale şi ale mediului de incubaţie, inclusiv schimbul de gaze, reglarea umidităţii, stabilitatea temperaturii şi sprijinul dezvoltării”, a detaliat Lamm.

Pe măsură ce embrionul se dezvoltă, sistemul ajustează parametrii necesari, inclusiv suplimentarea calciului pentru formarea scheletului.

„Pentru că embrionul se dezvoltă vizibil deasupra gălbenuşului, cercetătorii pot monitoriza dezvoltarea în timp real pe tot parcursul embriogenezei”, a adăugat el.

Pentru cei 26 de pui, perioada de dezvoltare a fost de aproximativ 21 de zile, similară cu cea a speciilor aviare naturale.

Un pas spre readucerea moa la viață

Moa
FOTO Wikipedia

Compania Colossal consideră că tehnologia ar putea fi folosită și pentru conservarea speciilor de păsări aflate în pericol critic. Totuși, readucerea moa la viață presupune și alte etape complexe.

„Alte obstacole includ necesitatea de a reconstrui un genom precis al moa din ADN-ul antic, de a identifica baza genetică a trăsăturilor cheie ale moa şi de a introduce aceste trăsături într-o specie vie şi strâns înrudită, cum ar fi emu”, a precizat Lamm.

Compania americană se află în prezent în faza de secvențiere a genomului moa.

„Până în prezent, echipa noastră a identificat mai multe surse solide de ADN străvechi, inclusiv eşantioane provenite de la moa gigantice din Insula de Sud”, a explicat cofondatorul companiei.

