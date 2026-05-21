Nicușor Dan continuă consultările pentru noul Guvern. Președintele se întâlnește astăzi cu parlamentarii neafiliați și grupul PACE

Președintele României, Nicușor Dan continuă joi, 21 mai, consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou Guvern, după căderea cabinetului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură.

Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului are programate întâlniri cu parlamentarii din grupurile Uniți pentru România, PACE – Întâi România și cu aleșii neafiliați.

Consultările se desfășoară după următorul program:

ora 09:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;

ora 10:00 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

ora 11:00 – parlamentarii neafiliați.

Discuțiile au loc în contextul negocierilor pentru conturarea unei majorități parlamentare și desemnarea unui nou premier, după ce Guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai.

La începutul acestei săptămâni, Nicușor Dan a avut consultări și cu liderii principalelor partide parlamentare – PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, reprezentanții minorităților naționale, precum și cu delegațiile S.O.S. România și POT.

După întâlnirile de luni, președintele a făcut apel la responsabilitate și dialog între formațiunile politice.

„Este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că discuțiile vor continua până la identificarea unei formule guvernamentale stabile.

„Voi continua seria consultărilor cu partidele până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală”, a transmis președintele României.