„Modelul din pandemie” propus de Remus Pricopie pentru instalarea rapidă a unui nou guvern, fără voturile AUR

Rectorul SNSPA atrage atenția că România se află într-un moment în care responsabilitatea politică trebuie să primeze în fața resentimentelor și conflictelor dintre partide. Într-o analiză publicată pe Facebook, Remus Pricopie arată că soluția realistă pentru instalarea rapidă a unui Executiv este ca PNL – și eventual USR – să voteze noul guvern, chiar dacă aleg să rămână în opoziție.



Într-o postare cu titlul „Noul guvern - 'de partea bună a istoriei'”, Remus Pricopie subliniază că „decizia PNL și USR de a intra în opoziție pare, în acest moment, destul de clară”.

„În aceste condiții, există practic un singur model politic care poate duce la instalarea rapidă a unui nou guvern: PNL - și eventual și USR - să voteze noul Executiv, chiar dacă nu vor participa direct la guvernare. Nu ar fi o formulă fără precedent. În perioada pandemiei, PSD a votat două guverne PNL/USR, fără să intre la guvernare. A fost, atunci, o soluție de responsabilitate într-un moment complicat pentru România”.

„Miza este una majoră: instalarea unui guvern fără voturile extremiștilor de la AUR”

În opinia rectorului SNSPA, și UDMR ar putea avea un rol esențial în conturarea unei formule politice echilibrate.

„Cred că și UDMR - așa cum a făcut-o de multe ori în momente complicate pentru România - poate juca un rol important în identificarea unor formule raționale și funcționale de compromis politic. Și acum - ca ṣi atunci - miza este una majoră: instalarea unui guvern fără voturile extremiștilor de la AUR”.

Rectorul SNSPA atrage atenția asupra degradării discursului public dintre foștii parteneri de guvernare.

„De ce contează acest lucru? Contează. Și contează mult.Contează pentru piețele financiare, care reacționează imediat la semnalele de instabilitate și radicalizare. Contează pentru costurile la care România se împrumută pentru a acoperi deficitul bugetar. Contează pentru credibilitatea externă a statului român. Contează pentru relația cu partenerii europeni și euro-atlantici. Și contează simbolic: asocierea directă sau indirectă a guvernării României cu formațiuni care promovează constant teme, reflexe și narative apropiate propagandei Moscovei ar transmite un semnal extrem de prost într-un context regional deja fragil”, spune profesorul.

„Spațiul public a fost inundat de formule precum 'ṣobolani', 'clanțe', 'breloc'”

Actuala atmosferă tensionată pune sub semnul întrebării capacitatea actorilor politici de a separa competiția electorală de interesul strategic al țării, spune Remus Pricopie:

„În astfel de momente, statele serioase încearcă să transmită mesaje de continuitate și predictibilitate. Nu perfecțiune. Nu armonie totală. Ci capacitatea minimă de a separa conflictul politic legitim de interesul strategic al țării. Iar aici apare adevărata problemă a ultimelor zile: nivelul degradării relației dintre foștii parteneri de guvernare. Spațiul public a fost inundat de formule precum 'ṣobolani', 'clanțe', 'breloc' și alte expresii din același registru - poate spectaculoase mediatic, poate utile pentru mobilizarea propriului electorat, dar greu de asociat cu ideea de responsabilitate politică și dialog între partide care, teoretic, împărtășesc aceeași direcție strategică pro-europeană”.

„'Partea bună a istoriei' nu înseamnă victoria unui partid asupra altuia și nici satisfacția unor revanșe politice de etapă”

Potrivit rectorului SNSPA, „rămâne de văzut dacă ura politică - exprimată zilele acestea explicit, de aproape toți împotriva tuturor - va fi mai importantă decât responsabilitatea pentru România”.

„În ultimele zile am discutat cu mai mulți actori politici. Aproape toți mi-au spus același lucru: că 'țara trebuie să fie pe primul loc'. Unul dintre ei a mers chiar mai departe și mi-a spus că partidul din care face parte este 'de partea bună a istoriei'. Poate că exact aici se află testul real al acestui moment politic. Pentru că „partea bună a istoriei” nu înseamnă victoria unui partid asupra altuia și nici satisfacția unor revanșe politice de etapă. Înseamnă capacitatea de a pune stabilitatea țării deasupra resentimentelor, de a evita radicalizarea și de a împiedica asocierea guvernării României cu extremismul politic și cu narative care slăbesc poziția strategică a statului român”, a încheiat Remus Pricopie.