„Apele se separă”. Scenariile sociologului Remus Ștefureac la încercările PSD - AUR de a strânge semnături pentru dărâmarea Guvernului

Sociologul Remus Ioan Ștefureac, directorul INSCOP, a avansat un posibil scenariu de reașezare a scenei politice, în care se conturează două blocuri majore: PSD-AUR, pe de o parte, și PNL-USR-UDMR, pe de altă parte.

Potrivit acestuia, PSD și AUR ar cumula împreună 221 de parlamentari, ceea ce le-ar permite, în opinia sa, să atragă relativ ușor încă aproximativ 12 voturi necesare pentru a trece o moțiune de cenzură și pentru a susține formarea unui guvern.

„Până la urmă, apele se separă și se clarifică. Blocul AUR-PSD vs. Blocul PNL-USR-UDMR (în mod normal, UDMR s-ar fi plasat pe o zonă de echilibru, însă nu văd niciun scenariu în care Uniunea ar juca în aceeași tabără cu AUR). PSD și AUR au împreună 221 de parlamentari. Împreună pot atrage ușor încă 12 cât ar fi nevoie pentru a trece moțiunea de cenzură. Și pot de asemenea vota un guvern PSD - AUR”, a transmis Remus Ștefureac, pe Facebook.

Sociologul consideră posibile două variante: un guvern PSD-AUR sau un executiv minoritar PSD sprijinit de AUR, în timp ce PNL, USR și UDMR ar intra în opoziție.

„Asta înseamnă PNL, USR si UDMR în opoziție și un posibil guvern PSD -AUR sau guvern minoritar PSD cu sprijin AUR. Evident nu luăm în considerare eventuale trădări din toate taberele”, susține Ștefureac.

Acesta a adăugat și o a treia ipoteză, mai puțin probabilă în opinia sa: o strategie prin care AUR ar putea încerca să forțeze organizarea de alegeri anticipate, scenariu pe care îl consideră dificil de realizat, dar nu imposibil din punct de vedere politic.

„Sau asistăm la o capcană în care AUR va face orice pentru a împinge scenariul anticipatelor (aproape imposibil din punctul meu de vedere, dar sigur, viața e complexă)”, a subliniat directorul INSCOP.

Amintim că PSD și AUR au anunțat luni, 27 aprilie, demersurile comune pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.