Dacă românii ar vota moțiunea de marți, premierul Bolojan ar fi înlăturat din fruntea Guvernului. AUR, lider în preferințele de vot (SONDAJ)

Deși soarta Guvernului se tranșează în Parlament, un exercițiu de imaginație propus de cel mai recent sondaj CURS arată o realitate dură pentru actuala putere: dacă românii ar fi chemați să decidă direct soarta moțiunii de cenzură, Ilie Bolojan ar fi înlăturat de la Palatul Victoria. Datele colectate la sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai 2026 indică o prăbușire a încrederii în actualul Cabinet, în timp ce AUR capitalizează nemulțumirea socială, devenind principala opțiune de vot a cetățenilor în cazul unor alegeri anticipate.

Dacă românii de rând ar fi chemați să voteze o moțiune de cenzură, Ilie Bolojan ar fi înlăturat din funcția de premier, arată un sondaj CURS realizat la final de aprilie și început de mai 2026.

Pe fondul tensiunilor politice generate de depunerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, după ce PSD s-a retras din coaliţia de guvernare, sondajul a testat gradul de informare al populației cu privire la situația din guvern, opinia cu privire la oportunitatea rămânerii sau plecării premierului, dar şi intenţia de vot, în contextul în care se ia în calcul inclusiv varianta unor alegeri anticipate.

Răspunsurile la prima întrebare, „Ați auzit despre actualele tensiuni politice din cadrul Coaliției de guvernare?”, au arătat un nivel foarte ridicat al interesului românilor pentru acest subiect: 81% dintre respondenți au declarat că au auzit despre aceste tensiuni, 10% au auzit, dar nu cunosc detalii, în timp ce 6% nu sunt la curent, iar 3% nu au răspuns.

Una dintre întrebările centrale ale cercetării a fost: „Având în vedere criza politică actuală, considerați că Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze din funcția de prim-ministru?”

Rezultatele indică o opinie clar majoritară în favoarea schimbării: 58% din respondenți au răspuns „Da”, în timp ce 40% s-au opus demisiei, iar 2% nu au știut sau nu au răspuns.

Răspunsurile sugerează că, dacă în locul parlamentarilor ar vota românii de rând, premierul Ilie Bolojan ar trebui să plece din funcţie.

AUR rămâne pe primul loc

În ceea ce privește intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, CURS a testat scenariul: „Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, cu ce partid ați vota?”.

Rezultatele arată că AUR conduce detașat cu 34%, urmat de PSD cu 23% și PNL cu 18%. Pe locul al patrulea se situează USR, cu 10%, în timp ce UDMR ar obține 5%.

Restul formațiunilor se află sub pragul de 5%, cu SOS România și PNRR–Piedone la 3%, Partidul Oamenilor Tineri (POT) la 2%, iar alte partide cumulat la 2%.

Per ansamblu, datele indică o polarizare politică accentuată, cu AUR în fruntea intențiilor de vot și cu o majoritate relativă a respondenților care exprimă nemulțumire față de actualul premier.

Sondajul realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS), care aparţine fostului jurnalist Iosif Buble, a fost realizat pe un eșantion reprezentativ al populației adulte rezidente din România, format din 1.098 de respondenți cu vârsta de 18 ani și peste. Eșantionul a fost unul probabilist, multistadial și stratificat, iar rezultatele au o marjă maximă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Datele au fost colectate prin metoda CATI (interviuri telefonice asistate de calculator), iar eșantionul a fost validat pe baza celor mai recente date furnizate de Institutul Național de Statistică. Pentru o reprezentativitate cât mai corectă, rezultatele au fost ponderate în funcție de regiunea de domiciliu.

Cercetarea a fost realizată în perioada 28 aprilie – 1 mai 2026.

Amiontim că premierul Ilie Bolojan a declarat joi, 30 aprilie, că este pregătit pentru orice scenariu politic, inclusiv pentru situația în care o eventuală moțiune de cenzură ar trece. Întrebat ce va face în cazul pierderii sprijinului parlamentar, Bolojan a subliniat că experiența acumulată în funcțiile publice și încrederea primită de-a lungul timpului îl determină să continue implicarea în viața politică.

„Având în vedere experiența acumulată în acești ani, votul de încredere al cetățățenilor din colegiile din județul Bihor și voturile pe care Partidul Național Liberal le-a obținut din țară, voi construi o alternativă, în așa fel încât România modernă să știe că există o forță politică. O forță care este în stare să creeze condiții pentru dezvoltare, care să guverneze onest, corect și să creeze condiții bune pentru oameni, respectându-i pe cetățeni”, a declarat premierul Bolojan, într-o intervenție la Rock FM.