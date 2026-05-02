search
Sâmbătă, 2 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Dacă românii ar vota moțiunea de marți, premierul Bolojan ar fi înlăturat din fruntea Guvernului. AUR, lider în preferințele de vot (SONDAJ)

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Deși soarta Guvernului se tranșează în Parlament, un exercițiu de imaginație propus de cel mai recent sondaj CURS arată o realitate dură pentru actuala putere: dacă românii ar fi chemați să decidă direct soarta moțiunii de cenzură, Ilie Bolojan ar fi înlăturat de la Palatul Victoria. Datele colectate la sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai 2026 indică o prăbușire a încrederii în actualul Cabinet, în timp ce AUR capitalizează nemulțumirea socială, devenind principala opțiune de vot a cetățenilor în cazul unor alegeri anticipate.

Ilie Bolojan a pierdut susţinerea majorităţii românilor de rând. FOTO: Mediafax
Ilie Bolojan a pierdut susţinerea majorităţii românilor de rând. FOTO: Mediafax

Dacă românii de rând ar fi chemați să voteze o moțiune de cenzură, Ilie Bolojan ar fi înlăturat din funcția de premier, arată un sondaj CURS realizat la final de aprilie și început de mai 2026.

Pe fondul tensiunilor politice generate de depunerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, după ce PSD s-a retras din coaliţia de guvernare, sondajul a testat gradul de informare al populației cu privire la situația din guvern, opinia cu privire la oportunitatea rămânerii sau plecării premierului, dar şi intenţia de vot, în contextul în care se ia în calcul inclusiv varianta unor alegeri anticipate.

Răspunsurile la prima întrebare, „Ați auzit despre actualele tensiuni politice din cadrul Coaliției de guvernare?”, au arătat un nivel foarte ridicat al interesului românilor pentru acest subiect: 81% dintre respondenți au declarat că au auzit despre aceste tensiuni, 10% au auzit, dar nu cunosc detalii, în timp ce 6% nu sunt la curent, iar 3% nu au răspuns.

Una dintre întrebările centrale ale cercetării a fost: „Având în vedere criza politică actuală, considerați că Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze din funcția de prim-ministru?”

Rezultatele indică o opinie clar majoritară în favoarea schimbării: 58% din respondenți au răspuns „Da”, în timp ce 40% s-au opus demisiei, iar 2% nu au știut sau nu au răspuns.

Răspunsurile sugerează că, dacă în locul parlamentarilor ar vota românii de rând, premierul Ilie Bolojan ar trebui să plece din funcţie.

FOTO: CURS
FOTO: CURS

AUR rămâne pe primul loc

În ceea ce privește intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, CURS a testat scenariul: „Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, cu ce partid ați vota?”.

Viorel Cataramă îl ironizează pe Ilie Bolojan: „Am reușit performanța să unim PSD și AUR într-un singur gând! Record absolut, bravo!”

Rezultatele arată că AUR conduce detașat cu 34%, urmat de PSD cu 23% și PNL cu 18%. Pe locul al patrulea se situează USR, cu 10%, în timp ce UDMR ar obține 5%.

Restul formațiunilor se află sub pragul de 5%, cu SOS România și PNRR–Piedone la 3%, Partidul Oamenilor Tineri (POT) la 2%, iar alte partide cumulat la 2%.

FOTO: CURS
FOTO: CURS

Per ansamblu, datele indică o polarizare politică accentuată, cu AUR în fruntea intențiilor de vot și cu o majoritate relativă a respondenților care exprimă nemulțumire față de actualul premier.

Sondajul realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS), care aparţine fostului jurnalist Iosif Buble, a fost realizat pe un eșantion reprezentativ al populației adulte rezidente din România, format din 1.098 de respondenți cu vârsta de 18 ani și peste. Eșantionul a fost unul probabilist, multistadial și stratificat, iar rezultatele au o marjă maximă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Datele au fost colectate prin metoda CATI (interviuri telefonice asistate de calculator), iar eșantionul a fost validat pe baza celor mai recente date furnizate de Institutul Național de Statistică. Pentru o reprezentativitate cât mai corectă, rezultatele au fost ponderate în funcție de regiunea de domiciliu.

Cercetarea a fost realizată în perioada 28 aprilie – 1 mai 2026.

Amiontim că premierul Ilie Bolojan a declarat joi, 30 aprilie, că este pregătit pentru orice scenariu politic, inclusiv pentru situația în care o eventuală moțiune de cenzură ar trece. Întrebat ce va face în cazul pierderii sprijinului parlamentar, Bolojan a subliniat că experiența acumulată în funcțiile publice și încrederea primită de-a lungul timpului îl determină să continue implicarea în viața politică.

„Având în vedere experiența acumulată în acești ani, votul de încredere al cetățățenilor din colegiile din județul Bihor și voturile pe care Partidul Național Liberal le-a obținut din țară, voi construi o alternativă, în așa fel încât România modernă să știe că există o forță politică. O forță care este în stare să creeze condiții pentru dezvoltare, care să guverneze onest, corect și să creeze condiții bune pentru oameni, respectându-i pe cetățeni”, a declarat premierul Bolojan,  într-o intervenție la Rock FM.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
digi24.ro
image
Oana Gheorghiu își cere „scuze” după ce le-a cerut parlamentarilor pe e-mail să voteze după conștiință: Mi-am permis aroganța
stirileprotv.ro
image
Apocalipsa după Ilie Bolojan. Ce s-a ales de promisiunile premierului pentru bunăstarea românilor și cum a ajuns în situația de a fi demis prin moțiune de cenzură
gandul.ro
image
Cozi la Delfinariul din Mamaia în minivacanța de 1 Mai. Cât plătesc turiștii pentru un bilet
mediafax.ro
image
Cine sunt cei șapte jucători de la FCSB care pleacă în vară. Radunovic și alte nume grele, pe lista neagră a lui Gigi Becali
fanatik.ro
image
Cazul din Mureș în care „procurorul a trecut de partea agresorului”. Violența, înregistrată în cursul apelului la 112: „Te mai dau o dată de perete”
libertatea.ro
image
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu și terenul de sub ea. Ce trebuie să facă viitorii proprietari
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Radu Naum a rămas fără cuvinte când a aflat ce a mâncat Ilie Dumitrescu de 1 Mai: ”Mai bine nu ziceai! Îi jignești pe oameni”
digisport.ro
image
Avertisment: Plecări masive din instituțiile de apărare și ordine publică, după aprobarea de către Guvern a proiectului privind limitarea cumulului pensie-salariu
stiripesurse.ro
image
Povestea de succes a familiei din Bihor care produce „aur lichid”. Ferma deschisă cu un buget mic, care aduce profit în viteză
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Cum arată cea mai mare seră de căpșuni din vestul țării. Investiție de 2 milioane de euro
observatornews.ro
image
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
cancan.ro
image
Casa de Pensii ignoră o decizie a Înaltei Curți care ar crește sute de mii de pensii. Cine e păgubit?
newsweek.ro
image
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
prosport.ro
image
Un sat întreg din Europa, scos la vânzare. Are hotel cu spa, restaurante, bar și biserică, însă nimeni nu locuiește aici
playtech.ro
image
Cine sunt cei șapte jucători de la FCSB care pleacă în vară. Radunovic și alte nume grele, pe lista neagră a lui Gigi Becali
fanatik.ro
image
Inflație de 20% până la finalul anului, dacă moțiunea trece: „Mi-e teamă că un euro poate ajunge la 6 lei destul de repede”. Sfatul unui economist pentru PSD
ziare.com
image
”NU” pentru Real Madrid: Jurgen Klopp și-a ales următoarea echipă și se pregătește o lovitură de proporții
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
Momentele de marketing politic ale lui George Simion ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Şocul momentului, Ilie Bolojan a făcut anunţul la Suceava
romaniatv.net
image
Bogdan Căplescu, fostul soț al lui Karmen Minune, dezminte că se află în vizorul DIICOT: Nu am fost prins, ci eu le am arătat unor polițiști 2 pastile de xanax pentru care aveam și rețetă FOTO
mediaflux.ro
image
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
gsp.ro
image
Nașul lui Sorin Grindeanu, consultant discret într-o companie de stat. Legături de familie și controverse în jurul Hidroelectrica
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Tortul regal de acum 105 ani, readus la viață: rețeta cu fistic a Principelui Nicolae
click.ro
image
Test de personalitate: alege un scaun și descoperă-ți instinctele sociale ascunse
click.ro
image
Realitatea dură din Bulgaria după trecerea la moneda euro: „Prețurile sunt ca în Germania, nu și salariile. Acum ai nevoie de două slujbe”
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
digital art style yoga illustration jpg
Luna Plină din 1 mai 2026 dă totul peste cap! Zodiile, în fața unor schimbări inevitabile
clickpentrufemei.ro
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania (© Facebook / Consiliul Județean Sibiu)
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania, restaurată cu studenți din șapte țări / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ilinca Vandici are o vilă spectaculoasă! Imagini rare din casa de lux și dressingul care rivalizează cu cele ale vedetelor de la Hollywood
image
Tortul regal de acum 105 ani, readus la viață: rețeta cu fistic a Principelui Nicolae

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Meghan Markle, duelul eleganței, formei fizice și-al ridurilor. Cine sfidează mai grațios trecerea timpului?

Click! Pentru femei

image
Ce l-a rugat Rita Wilson pe soțul ei, Tom Hanks, să facă în caz că ea murea de cancer

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață