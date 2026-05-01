Video Demisionează Ilie Bolojan din fruntea PNL dacă trece moțiunea de cenzură PSD-AUR? Răspunsul dat de premier la Suceava

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu există discuții în interiorul Partidului Național Liberal privind schimbarea sa din fruntea formațiunii, chiar și în eventualitatea în care moțiunea de cenzură inițiată de PSD, AUR și PACE – Întâi România va fi adoptată în Parlament.

Bolojan a fost vineri la inaugurarea unei creșe la Suceava. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Bolojan a fost vineri la inaugurarea unei creșe la Suceava. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Întrebat dacă va rămâne președinte al PNL în cazul în care moțiunea va trece, Bolojan a subliniat că partidul are un lider ales democratic.

„Aceste aspecte vor fi discutate de către colegii de partid, dar PNL are un președinte ales prin Congres. Nu există niciun fel de probleme pe această temă, însă vă spun atunci când ești președintele PNL ai o mare responsabilitate pentru că pe această funcție, de-a lungul istoriei mai ales acelei în care Partidul Național Liberal a făcut ce trebuie pentru țara asta, au stat niște oameni care te obligă la un anumit comportament”, a declarat premierul de Ziua Muncii, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Suceava.

Referindu-se la apelul lansat miercuri de PSD, prin care social-democrații le-au cerut liberalilor să renunțe la susținerea sa și să ia în calcul o formulă de guvernare fără Ilie Bolojan, liderul liberal a criticat public această solicitare.

„În primul rând, este o lipsă de politețe și de respect, pentru că PNL, în această perioadă, nu a cerut niciunui partid care a fost în coaliție să facă anumite lucruri, să schimbe anumite persoane, să adopte anumite politici și sunt convins că partidul pe care noi îl reprezentăm a învățat câte ceva din ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani”, a spus acesta.

Totodată, Bolojan a admis că rezultatele electorale slabe obținute de liberali în ultimii ani sunt consecința unor greșeli interne și a îndepărtării de electorat.

„Dacă PNL nu a mai luat voturile respective, așa cum a luat în cicluri anterioare, este generat de faptul că nu cetățenii ne-au părăsit pe noi, ci noi i-am părăsit pe cetățeni, prin comportamentele pe care le-am tolerat în anii trecuți, prin erorile pe care le-am făcut și înțelegem cu toții că nu mai trebuie să repetăm acele erori”, a declarat premierul.

În ceea ce privește strategia partidului după votul asupra moțiunii de cenzură, premierul a precizat că liberalii vor avea consultări interne indiferent de rezultat, urmând să stabilească poziția oficială pentru perioada următoare.

„PNL va avea o consultare, așa cum este normal, după această moțiune, indiferent care va fi soarta moțiunii, pentru că va trebui să luăm anumite decizii și, în baza acestei consultări, vom propune o soluție pe care o întrevede PNL, în discuții care vor urma, indiferent, care este soarta moțiunii”, a afirmat Bolojan.

Acesta a mai subliniat că PNL va rămâne consecvent deciziilor deja adoptate și va acționa în spiritul responsabilității politice.

Moțiunea de cenzură depusă de PSD, AUR și PACE – Întâi România urmează să fie votată marți în Parlament. Documentul a fost semnat de peste 250 de parlamentari, însă pentru a fi adoptat sunt necesare 233 de voturi.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că este dispus să își dea demisia din fruntea partidului în cazul în care moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan nu va trece în Parlament. Grindeanu a legat însă posibilitatea propriei demisii de plecarea actualului premier din fruntea Executivului.

„Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia? Imediat după ce își dă Ilie Bolojan demisia din funcția de prim-ministru (...) Îmi dau demisia dacă așa se deblochează lucrurile”, a spus acesta.

